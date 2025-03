Een duik in het zwembad? Da’s een goed idee, want zwemmen is leuk en gezond op elke leeftijd! Plus: het heeft heel wat voordelen voor je lichaam én geest. Welke dat zijn, en hoe je vlotjes uit de startblokken zwemt, lees je hier.

De voordelen van zwemmen

Zwemmen gaat veel verder dan je conditie verbeteren. Een frisse duik draagt bij tot een gezonde levensstijl en is goed voor zoveel verschillende dingen:

1. Anti-stressduik

Heb je vaak last van stress? Dan is het geen verrassing dat je spieren vaak gespannen staan. Een massage bij de kinesist kan verlichting bieden, maar ook een halfuurtje zwemmen kan wonderen verrichten. Terwijl je zwemt, worden je spieren losser en minder stram waardoor je meer ontspannen raakt.

2. Sterke rugspieren

Als je een zwakke rug hebt, dan kun je die versterken door te gaan zwemmen. In het zwembad ben je immers gewichtsloos, omdat je lichaam als het ware wordt gedragen door het water. Hierdoor kun je je rugspieren versterken zonder je gewrichten te veel te belasten.

3. Een goede conditie

Regelmatig sporten is goed voor je conditie, en dat geldt ook in het zwembad. Als je minstens één keer per week gaat zwemmen, zul je je longcapaciteit zien stijgen, en dat merk je omdat je minder snel buiten adem bent. Kortom: elke inspanning die je doet, zoals lopen of de trap nemen, zal vlotter gaan.

4. Goed voor de lijn

Tijdens een zwemtraining verbrand je ongeveer evenveel calorieën als met hardlopen. Een halfuurtje zwemmen is al goed voor de verbranding van 300 kcal!

5. Minder kans op hart- en vaatziekten

Zwemmen is een cardiovasculaire inspanning en verlaagt je bloeddruk en cholesterolniveau. Zo verminder je aanzienlijk de kans op hart- en vaatziekten, op voorwaarde dat je regelmatig traint: minstens drie keer per week 30 minuten zwemmen of een andere sport die je hartritme de hoogte injaagt.

6. Een superhumeur

Tijdens het sporten komen er endorfine vrij: stofjes die je een gerust en gelukzalig gevoel bezorgen. Daarnaast hoef je tijdens het baantjes trekken nergens aan te denken en kun je alle zorgen even van je afzetten.

7. Kleine kans op blessures

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijke puntje: zwemmen is een van de weinige sporten waarbij het risico op een blessure erg laag is. In het water weeg je 90% minder en spaar je je lichaam dus veel meer, waardoor je je spieren, pezen en gewrichten niet belast.

Starten met zwemmen: 13 tips

Een frisse duik is dus goed voor je conditie en je humeur. Met deze tips voel je je snel als een vis in het water!

Begin en eindig je training altijd met het nemen van een douche en een voetbad. Dat is een pak hygiënischer. Sommige zwembaden vragen ook om een badmuts op te zetten. Draag comfortabele zwemkleding die goed aansluit en niet tegentrekt. Zorg ook voor een goed passende zwembril en een haarelastiekje om eventueel je lange haren samen te binden. Begin je pas met zwemmen? Dan is regelmaat heel belangrijk: hou je aan een trainingsschema en train op vaste dagen en uren. Volhouden is daarbij de boodschap! Weet dat het elke keer een beetje vlotter zal gaan, en dat de eerste weken het moeilijkst zijn om vol te houden. Je conditie zal langzaamaan verbeteren. Als je vaker gaat zwemmen, neemt je uithoudingsvermogen toe. Plan daarom minstens twee keer per week een training in. Overdrijf niet met trainen, luister naar je lichaam en neem regelmatig een rustdag. Als je een training hebt gemist, pik dan in waar je bent gestopt. Zoek een trainingspartner. Samen zwemmen is leuker en werkt motiverend om je doel te bereiken. Vergeet niet op te warmen en te stretchen om spiervermoeidheid tegen te gaan. Hoe meer je spieren gespannen zijn, hoe minder goed je lichaam zal drijven. Plus: een goede warming-up maakt ook je hart klaar voor de inspanning. Zorg ervoor dat je tijdens het zwemmen comfortabel kunt blijven ademen, zonder voortdurend naar adem te moeten happen. Is dat het geval, neem dan een klein stapje terug. Maak het jezelf aangenaam met accessoires, zoals paddles en plankjes. Die helpen om je techniek te verbeteren en om langer te zwemen zonder moe te worden. Om maagklachten te vermijden, eet je best een lichte maaltijd zo’n twee uur voor je vertrek. Zwem je minder dan een uur, dan zijn speciale sportvoeding en drankjes niet nodig. Drink voor en na je training voldoende, ook al heb je geen dorst. Zo verminder je het risico op spierkrampen. Wil je graag je technieken verbeteren, en dat onder professionele begeleiding? Vraag dan naar zwemlessen in het zwembad bij jou in de buurt.

Bron: starttoswim.com

Zin om te bewegen?

