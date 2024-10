Palma de Mallorca: 10 adresjes getipt door redactrice Manon

Redactrice Manon houdt van lekker eten, koken én reizen. Ze deelt met plezier elke maand haar beste adresjes voor de smakelijkste trips. Deze keer: Palma de Mallorca!

1. Assaona Gastro-beach Club – Palma

Deze club heeft alles wat je van een beachclub verwacht: een mooie inrichting, geweldige vakantievibes en heerlijk eten met je voetjes in het zand. Regent het toch? Ook binnen zijn er heel wat leuke tafels met zicht op zee. Best reserveren!

Info: assaona.com

2. Rialto living – Palma

Rialto living is een even gigantische als mooie interieurwinkel in het oude centrum van Palma. Je kunt hier ook eten op de binnenplaats of op het terras.

Info: rialtoliving.com

3. Rikito – Palma

Rikito in Palma is misschien wel het bekendste Italiaanse restaurant van het eiland. Hier zit het altijd afgeladen vol, dankzij de versgemaakte pasta’s en het pittoreske terras.

Info: bananaclipgroup.com/rikito

4. B&B Es Corte Vell – Bunyola

B&B Es Corte Vell in Bunyola is de perfecte plek voor wie niet van grote hotels houdt. Dit rustige adults only verblijf ligt tussen hoofdstad Palma en Port de Sollér, net voor de berg. Daardoor geniet je van een prachtig uitzicht. De kamers zijn mooi ingericht in wit en blauw en wie wil, kan hier genieten van een frisse duik in het zwembad.

Info: escortevell.com

5. Mestís – Palma

Mestís ligt in de gezellige Santa Catalina-wijk in Palma en serveert de Baja California-keuken met Mexicaanse invloeden. Denk aan cocktails, echte taco’s en ceviche.

Info: mestis.es

6. Suculenta – Port de Sóller

Uitkijken op de haven van Port de Sóller doe je bij Suculenta. Met de prachtige inrichting, het grote terras en het moderne menu zit je hier zeker goed.

Info: suculentaportdesoller.com

7. Patiki beach – Port de Sóller

Patiki beach in Port de Sóller is ons favoriete plekje op het eiland. Hier proef je heerlijk lokaal eten met de voetjes in het zand.

Info: patikibeach.com

8. Neni – Port de Sóller

Neni is een waanzinnig populair adresje in Port de Sóller, dankzij de rooftopbar met uitzicht op de mooie baai én het lekkere eten.

Info: nenifood.com

9. Beachbar La Caña – Palma

Beachbar La Caña in Palma verwelkomt je met haar blauwe luifels voor een avond vol tapas, bruisende sfeer en muziek.

Info: lacanapalma.com

10. De Moniö – Deia

De Moniö in Deia is een vegetarisch café waar je lekker kunt lunchen, maar ook toffe hebbedingen en decospulletjes kunt kopen.

Info: instagram.com/de_monio2020

