Stockholm: 10 adresjes getipt door Manon

Redactrice Manon houdt van lekker eten, koken én reizen. Ze deelt met plezier elke maand haar beste adresjes voor de smakelijkste trips. Deze keer: Stockholm.

1. Fabrique

© Fabrique Bakery

Geen bezoek aan Stockholm zonder kaneelbroodjes! Je vindt meerdere vestigingen van de Fabrique-bakkerijen verspreid over de stad. Met hun industriële inrichting en warme sfeer zijn ze een perfecte samenvatting van Stockholm: koel en gezellig tegelijk.

fabrique.se

2. B.A.R.

B.A.R. is dé plek in Stockholm voor verse vis en zeevruchten. Doe daar nog een superstijlvol interieur, lekkere cocktails en een heel erg vriendelijke bediening bovenop en je krijgt een fantastische culinaire avond. Reserveer op voorhand.

restaurangbar.se

3. Scandic Haymarket Hotel

© Tripadvisor

Wie het Scandic Haymarket Hotel binnenwandelt, waant zich in het decor van ‘The Great Gatsby’. Het hotel werd volledig ingericht in een luxueuze jaren twintig-stijl met roze fluwelen stoelen, vintage lampen en overdaad. De kamers, het ontbijt, de bar… alles is er zo mooi! Je zou er haast niet buiten willen.

scandichotels.com

4. Urban Deli

Urban Deli heeft verschillende vestigingen in de stad, maar die van Normalm vinden wij de gezelligste. Hier kom je lekker lunchen (probeer de steak tartaar!), dineren of lokale delicatessen shoppen.

urbandeli.se

5. K25

Eten in Stockholm kan best prijzig zijn. Wie veel honger heeft, maar weinig budget, kan zich te goed doen aan streetfood in K25. In deze foodcourt zitten allerlei lekkere kraampjes verzameld. Van sushi over hamburgers tot hand-gemaakte dim sum: hier vindt iedereen wel iets naar zijn zin.

k25.nu

6. Paul’s

Paul’s is de bar van het Haymarket Hotel en misschien wel de mooiste bar van de stad. Het zit er altijd afgeladen vol. De sfeer is fantastisch, de cocktails zijn geweldig. Tijdens de kerstperiode serveert Paul’s ook de authentieke ‘Christmas table’, vol lekkere Zweedse feestspecialiteiten.

scandichotels.com

7. Östermalm Saluhall

In het centrum vind je overal ‘saluhallar’ of overdekte markten. De Östermalm Saluhall bestaat al sinds 1888 (!) en staat vooral bekend om haar viskramen. Je kunt er ook heerlijk eten.

ostermalmshallen.se

8. Operakällaren

© Tripadvisor

Dineren met wow-effect? Dat kan bij Operakällaren, met drie restaurants in het prachtige art nouveau-­operagebouw: de Opera Bar, die al opende in 1905 en waar je traditionele Zweedse gerechten eet, The Main Dining Room, één van de mooiste restaurants van het land, én Bakfickan, een kleinschalig en betaalbaar restaurant met slechts 28 couverts.

operakallaren.se

9. Frantzén

Wil je echt het summum van de wereldgastronomie proeven? Dan moet je bij Frantzén zijn, het prachtige en superstijlvolle driesterrenrestaurant van chef Björn Frantzen. In 2023 werd het verkozen tot beste restaurant ter wereld en vandaag staat het nog steeds op de vijfde plaats in de World’s 50 Best-lijst.

restaurantfrantzen.com

10. Knut

Knut heeft twee locaties in Stockholm (Upplandsgatan en Regeringsgatan). Je kunt er terecht voor brunch, lunch en diner en eet er gerechten met ingrediënten uit de Scandinavische keuken. Bestel de ‘plate of the north’ als je niet kunt kiezen.

restaurangknut.se

Uit: Libelle Lekker 12/2024 – Tekst: Manon Van Aerschot

