8x romantisch logeren in eigen land

Zin om je partner te verrassen met een overnachting in eigen land? Dan zijn deze adresjes absoluut de moeite waard. Je kunt er romantisch logeren en echt tijd maken voor elkaar. Love is in the air!

Romantisch logeren in eigen land doe je bij deze adresjes

1. Blokhut in Nassogne

Deze afgelegen blokhut kijkt uit over de ongerepte natuur, heeft een haardvuur, terras met barbecue en hottub, geen internetverbinding, een wandelbos op 100 meter, …Kortom, alle ingrediënten voor een romantisch weekendje weg.

Meer info vind je hier.

© Ardennes étape

2. De Weide Wereld in Brugge

Dat Brugge romantisch is, daar hoeven we je vast niet van te overtuigen. Waarom dan niet een gezellige overnachting boeken op een boogscheut van de stad? In bed and breakfast De Weide Wereld kom je zalig tot rust.

Meer info vind je hier.



3. Chalet Chocolat in Geel

Toegegeven, door de naam alleen al willen wij overnachten in dit knusse vakantiehuisje. Al is de beeldschone locatie, aan de oevers van een uitgestrekte vijver, ook niet mis. Je keert zonder twijfel helemaal zen terug van een romantisch weekendje met je partner!

Meer info vind je hier.

© Belvilla

4. Les Cabanes de Rensiwez in Houffalize

Een populaire favoriet op Instagram, maar vooral ook een echte parel in de Ardennen. Combineer de koele bossen met een flinke dosis romantiek in een van deze hutten. In Les Cabanes de Rensiwez voelen jij en je partner je meteen thuis!

Meer info vind je hier.



5. Hoeve De Witte Gans in Sint-Martens-Voeren

Ook in Hoeve de Witte Gans kun je terecht voor een romantische overnachting met z’n tweeën. Dit gastenverblijf ligt in landelijk Zuid-Limburg en is een prima uitvalsbasis om gewoon even fijn met z’n twee te zijn.

Meer info vind je hier.



6. Chalet Le Fruit du Chêne in Hamoir

Ook deze chalet in Hamoir is de perfecte locatie voor een romantisch weekendje weg. Maak een sprookjesachtige wandeling door de Ardense bossen en warm achteraf op bij de knisperende openhaard. Of met een glaasje bubbels in de jacuzzi. Moeten we nog meer zeggen?

Meer info vind je hier.



7. B&B 1001 nacht in Zonhoven

In de Limburgse B&B 1001 nacht kom je werkelijk in een sprookje terecht. Na je schoonheidsslaap in de magische Oosterse suite geniet je van een exotisch ontbijt. Voor wellnessliefhebbers is het een ware droom, met een dubbele stoomdouche en hammam.

Meer info vind je hier.

© Visit Limburg

8. Romantische pipowagen in Daverdisse

Midden in de bossen kom je helemaal tot rust in deze charmante pipowagen. Dankzij het houten interieur waan je je voor heel even in Scandinavië. In het nabijgelegen en pittoreske Bièvre kun je terecht voor een romantisch diner.

Meer info vind je hier.

© Belvilla

Tip: nog meer logeeradresjes vind je op libelle.be/leuk-logeren.

