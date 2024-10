Brunch in Gent: 17 heerlijke adresjes voor ontbijt & lunch

Op zoek naar een adresje in Gent voor ontbijt, lunch of brunch? Geen zorgen, wij verzamelden maar liefst 17 heerlijke plekjes om je duimen en vingers bij af te likken.

Brunch in Gent: dit zijn onze favoriete adresjes

1. Et Alors

Crêperie Et Alors brengt een stukje Parijs naar Gent. In het weekend geniet je er van een heerlijke brunch (denk: hartige of zoete pannenkoekjes, toast zalm, yoghurt met fruit en granola, mimosa, …), op andere dagen kun je er terecht voor een toast, Franse crêpe of aperitief.

Jan Breydelstraat 12, 9000 Gent. etalors-cafe.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2. Maison Elza

Maison Elza is een schattig eethuisje waar je helemaal wordt terug gekatapulteerd naar de jaren 1920. Kies tussen een klassiek ontbijt (croissant, pistolet, kaas, hesp, confituur, eitje, fruitsap en koffie), Eggs Benedict of pannenkoekjes. Ook voor afternoon tea ben je hier aan het juiste adres.

Jan Breydelstraat 36, 9000 Gent. maisonelza.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

3. Pain Perdu

Ook bij Pain Perdu kun je heerlijk ontbijten, brunchen of lunchen. Zet je op het terras langs de straatkant (hier kun je heerlijk mensenkijken), binnen aan de grote tafel of in de binnentuin, een van de uniekere in Gent.

Walpoortstraat 9, 9000 Gent. painperdugent.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

4. In Choc

Tegenover het Gravensteen kun je gaan ontbijten of lunchen bij In Choc. Hun gerechten bevatten typisch Gentse streekproducten (zo koop je er de pralines van Daskalidès), maar ook ingrediënten van lokale handelaars. Zin in zoet? ’s Namiddags kun je er terecht voor een koffietje en pannenkoek of wafel. Of voor een crazy milkshake of een van de tien (!) soorten chocolademelk, dat kan ook.

Sint-Veerleplein 13, 9000 Gent. inchocgent.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

5. Krookcafé

Stadbibliotheek De Krook is een niet te missen bezienswaardigheid in de Arteveldestad. Niet alleen dankzij de unieke architectuur, maar ook de eindeloze rijen boeken waartussen je uren kunt snuisteren. In het Krookcafé kun je achteraf gaan ontbijten of lunchen. Op de menukaart: yoghurt met fruit en granola, avocado toast, shakshuka, croques, pasta’s, …

Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent. krookcafé.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

6. Take Five

Op een steenworp van De Krook vind je koffiebar Take Five, waar ze ook ontbijt, brunch en lunch serveren. Prachtig gelegen aan het water, waan je je er net in Berlijn. Met nog een tweede vestiging in de Voldersstraat.

Voldersstraat 10 & Grote Huidevettershoek 10, 9000 Gent. take-five-espressobar.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

7. SOEPPLUS

Zin in een verse soep, salade of quiche? Daarvoor kun je terecht bij SOEPPLUS, een soepbar tegenover De Krook. Blijf zitten voor een dessertje of neem een ovengerecht mee voor thuis.

Lammerstraat 33, 9000 Gent. soepplus.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

8. O’yo

Brunch- en koffiebar O’yo heeft maar liefst twee adresjes in Gent: aan de Brabantdam en op het Sint-Baafsplein. Je kunt er de héle dag terecht voor gezonde en eerlijke ontbijtgerechten, boordevol plantaardige en seizoensgebonden ingrediënten. Ga je voor een avocado toast, chia pudding of glutenvrije pannenkoekjes?

Brabantdam 82 & Sint-Baafsplein 12, 9000 Gent. oyobar.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

9. Stek

Hou je van koffie en kamerplanten? Plan dan zeker eens een bezoekje aan koffiebar Stek: een urban jungle waar je tussen de vele plantjes gezellig kunt ontbijten en lunchen. Of bemachtig op zonnige dagen een plekje in hun mooie binnentuin.

Nederkouter 129, 9000 Gent. stekgent.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

10. Luv L’oeuf

Wie al eens houdt van een eitje, moet zeker eens passeren bij Luv L’oeuf. Een hele dag lang smul je er van de lekkerste gerechtjes met ei. Denk aan een full English breakfast, maar ook soldaatjes met een zachtgekookt eitje, toast met een gepocheerd ei, pannenkoekjes, wentelteefjes, wafels, …

Nederkouter 30, 9000 Gent. luvloeuf.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

11. Alice

Zoals bij de oma, maar dan vollédig roze: dat is het interieur van tearoom Alice. ’s Zondags schuif je aan bij het uitgebreide brunchbuffet, op andere dagen kun je hier terecht voor ontbijt, lunch, pannenkoeken, wafels, en zelfs high tea.

Onderbergen 6, 9000 Gent. alice-gent.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

12. STAMcafé

Te midden van de creatieve Bijlokesite vind je het STAMcafé. Na je bezoekje aan het Stadsmuseum kun je hier heerlijk natafelen in een zonovergoten pand (inclusief hoge ramen en uitzicht op de tuin). Met op weekdagen een lunchbuffet en in het weekend een brunchbuffet.

Godshuizenlaan 2, 9000 Gent. stamcafé.gent



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

13. Odil

Croissantliefhebbers halen bij ontbijt-, lunch- en koffiebar Odil hun hartje op met een croissant bun, ofwel een opengesneden ronde croissant gevuld met choco en banaan of spek en een eitje. Maar ook wentelteefjes, hartjeswafels, pannenkoekjes en toasts met alle denkbare toppings staan op de menukaart. Keuzestress? Ga dan voor een van de ontbijt- of brunchformules.

Kortrijksepoortstraat 218 A, 9000 Gent. odilgent.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

14. Clouds in my Coffee

In de Dampoortbuurt kun je gaan ontbijten of lunchen bij het hippe Clouds in my Coffee. Het bruist er van de locals, werkmensen met laptop en gezinnen. En af en toe spot je hier misschien wel een bekend Gents gezicht!

Dendermondsesteenweg 104, 9000 Gent. clouds9000.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

15. De Bergen

In de Lousbergmarkt is het ’s zaterdags gezellig druk. Op de overdekte versmarkt doe je boodschappen, achteraf kun je gaan ontbijten of lunchen bij De Bergen. Mooi weer? Installeer je op het terrasje in het aangrenzende Astridpark.

Ferdinand Lousbergskaai 33, 9000 Gent. debergen.gent



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

16. Haddok

Ook bij het gezellige Haddok, gelegen aan de dokken van Gent, kun je terecht voor brunch (enkel op zaterdag), lunch en apero. Wat dacht je van een gegrilde croissant met geitenkaas en peer, blueberry pancakes of pasta butternut?

Kompasplein 16, 9000 Gent. haddok.gent



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

17. Madam Bakster

Laura Verhulst, beter bekend als Madam Bakster, serveert in haar koffiebar plantaardige en glutenarme lekkernijen zoals taart, cake en brunch. Je kiest er tussen een resem speltdesemtoasts, yoghurtbowls, shakshuka, pannenkoekjes, … Keuzestress? Bestel een brunchplank en smul van een assortiment.

Brabantdam 142, 9000 Gent. madambakster.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Liever op restaurant in Gent?

Vertoef je een dagje in Gent en wil je graag uit eten in een restaurant? In het artikel hieronder lees je al onze favoriete adresjes!

Nog meer uitstapjes in Gent:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!