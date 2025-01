9 x zien & doen in San Sebastián en aan de Baskische kust

Baskenland is een echt pareltje. Maar de meeste Vlamingen die de Spaanse regio bezoeken, houden het bij een citytrip naar het trendy Bilbao. Jammer, want er is nog zoveel méér te zien. Toerismeredacteur Johan tipt de 9 highlights van zijn bezoek.

San Sebastián en de Baskische kust

1. Het Cannes van Baskenland

De stad San Sebastián (‘Donostia’ voor de Basken, ‘Sanse’ voor de inwoners) is een echte revelatie. Aan de architectuur van de huizen en de monumentale gevels bespeur je meteen de grandeur van deze stad op amper 20 kilometer van de Franse grens.

Dat komt omdat deze elegante plek zowat het ‘Cannes van Baskenland’ is. Je vindt er een jachthaven, een bekend filmfestival, prachtige Art Nouveau-architectuur en een imposant stadhuis dat vroeger een casino was.

2. Playa de la Concha

San Sebastián dankt zijn pracht en praal aan de periode toen het een belangrijk vakantieoord voor de Spaanse aristocratie en bourgeoisie werd. Dat gebeurde toen koningin Isabelle II in 1845 hier voor de eerste keer met vakantie kwam. In haar spoor volgden tientallen andere bekende wereldburgers, zoals de Britse koningin Victoria.

Dat sjieke strandsfeertje van toen snuif je nog op aan Kontxa of Playa de la Concha, een schitterend breed strand omzoomd door een iconische boulevard en dito hotels.

3. Met een e-bike door de stad

Geen betere manier om deze dynamische studentenstad te verkennen dan vanop het zadel! San Sebastián telt almaar meer veilige fietspaden. Die lopen door de shoppingwijk in het centrum, maar ook naar Monte Igueldo of naar de Monte Urgull-berg met een 30 meter hoog Christusbeeld. We fietsten zelfs door de langste fietstunnel van Europa!

Een e-bike is onmisbaar op het heuvelachtige parcours. Bij Go Local boek je een fietstocht van zo’n drie uur, inclusief e-bike.

4. Het historische centrum

Het historische centrum is klein maar supergezellig! Je kuiert er door autovrije charmante straatjes, langs historische façades en tal van leuke bars. In de lokale boetiekjes kun je nog heel wat ontdekkingen doen.

5. Smullen van pinxtos

San Sebastián is een echt foodparadijs. De badstad telt de meeste Michelinsterren per inwoners ter de wereld. Maar ook in minder dure gastro-bars en volkse restaurants kun je terecht voor talrijke culinaire ontdekkingen. Zoals verrukkelijke pinxtos, de trendy Baskische tapas. Het seafood-aanbod is overweldigend, van op houtskool gegrilde octopus tot dagverse vis.

6. Kultur Faktoria in Pasaia

Je kunt ook met de bus naar het vissersdorp Pasaia rijden, maar de leukste manier is toch een bootje nemen vanuit de oude stad. Het gezellige vissershaventje huisvest de Albaola Itsas Kultur Faktoria. Dat is een scheepswerf annex cultureel centrum en museum, waar ze zowel historische boten bouwen als een replica van het 16de-eeuwse walvisschip San Juan dat in 1565 zonk voor de Canadese kust. Tijdens de rondleiding krijg je uitleg over de geschiedenis en zie je vaak vrijwilligers aan de slag, en regelmatig vinden er ook culturele events plaats.

7. Wandelen langs de kustlijn

Hoe dichter bij San Sebastián, hoe spectaculairder de ruige Baskische kust. Een van de indrukwekkendste wandelroutes is de GR 121 of ‘Ruta del Flysch’ die 14 kilometer van Deba naar Zumaya loopt. Het voelt alsof je door de geschiedenis van de aarde stapt. Het adembenemendste uitzicht wacht je in Zumaia, waar de ‘flysch’ of gesteentelagen van 50 miljoen jaar oud als indrukwekkende overblijfselen in het water liggen.

8. Het klooster op de klif

San Juan de Gaztelugatxe is een van Spanje’s natuurlijke wereldwonderen. Maar liefst 230 tredes telt de weg naar dit 9de-eeuwse klooster op een klif bij de Golf van Biskaje, waar 5 eeuwen lang monniken woonden. Maar de beloning mag er zijn: adembenemde panorama’s, gelardeerd met adembenemende rotsstranden en duizelingwekkende kliffen. Verwondert je dat ze hier scènes voor Game of Thrones opnamen?

9. Kleurrijke vissersdorpjes

Stop aan de Baskische kust zeker in zoveel mogelijk kleurrijke vissersdorpjes. Ze flitsen je terug naar de tradities en ambachten van eeuwen lang geleden. Zoals in Bermeo, de ‘tonijnhoofdstad van de wereld’ waar het gros van de locals in 7 conservenfabrieken de tonijn in blik stopt die je bij ons in de winkels vindt.

Liever een andere regio in Spanje?

