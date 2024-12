Schattige eindejaarsdecoratie: vilten muisjes

Geef je eindejaarsdecoratie dit jaar een speelse twist met schattige vilten muisjes. Of je ze nu in een glazen bol zet of er een volledig decor voor maakt, ze toveren sowieso een glimlach op ieders gezicht.

Schattige vilten muisjes

In veel kerstcollecties vind je tegenwoordig kleine vilten muisjes in kerstsfeer, met wollen mutsen, ski’s, een kerstmanpak… Ze brengen een magische, sprookjesachtige toets aan je eindejaarsdecoratie in huis. Fijn voor groot en klein!

Wij vonden onze muisjes o.a. bij Juttu, Bol., Amazon en Manufactum.

Kant-en-klaar

Om de woonplekjes van de muisjes aan te kleden, gebruikten we schattige poppenhuisspullen van hethoutenpoppenhuis.nl. Je vindt er alles wat je nodig hebt om een mooi en gezellig tafereeltje te maken met minimeubeltjes en -accessoires.

Liever zelf aan de slag?

Uit kleine stukjes karton of doosjes (cornflakes, botervlootjes, luciferdoosjes, wc-rollen, shampooflacon…) kun je zelf leuke meubeltjes maken. In dit artikel hebben we heel wat tips verzameld om zelf een uitzet te maken waarmee je een gezellig tafereeltje kunt creëren.

Rekje wordt poppenhuisje

© Wout Hendrickx

Van een mooi rotan rekje maak je in een wip een schattig poppenhuis. Zo kun je het rekje achteraf, wanneer de poppenperiode voorbij is, gewoon verder gebruiken als kastje. Handig, toch?

Muisje op ski’s (Gry & Sif, € 31,90 voor een set met een vilten pinguïn erbij, o.a. bij amazon.com). Muisje in kerstmanpak (Sass & Belle, € 26,50, o.a. bij bol.com). Muisjes met groene salopette en rood vestje (Gry & Sif, € 27,90/2 st., o.a. bij manufactum.nl). Rotan boekenrekje (Atmosphera, € 52, o.a. bij amazon.com). Alle meubeltjes komen van bij hethoutenpoppenhuis.nl en zijn van deze merken: Félou, Lundby, Tender Leaf toys, The Dolls House Emporium en Maileg.

Extra mooi met deze tips

Maak het echt en zorg voor verschillende kamers met verschillende functies: een slaapkamer, een woonkamer, een zithoek…

Met een los stukje hout — je zou het ook uit een oude plank kunnen maken — creëer je structuur en afwisseling in de achtergrond en maak je het huiselijker.

Nood aan verandering? Dat kan met kleine ingrepen. Verf de meubeltjes bijvoorbeeld eens in een andere kleur of haak eens een tapijtje of poppenlakentje.

Pas de accessoires aan naargelang het seizoen. Zo kun je in de kerstperiode een kerstboom, cadeautjes of kerstman toevoegen. Ook een schapenvel onder het rekje staat mooi: zo lijkt het wel alsof het sneeuwt.

Knus holletje

© Wout Hendrickx

Een glazen decoratiebol tover je zo om in een gezellig muizenhuisje. Een kerstboom erbij, een ingepakt minidoosje en wat siersteentjes op de bodem en je tafereeltje kan zo op de kast!

Glazen decoratiebol (eigendom van de styliste). Muis met sneeuwbal (Ginger Ray, € 19,99, o.a. bij bol.com). Blauwe sierkiezeltjes (Lalashop, € 12,50/1 kg, o.a. bij bol.com). Witte sierkerstboompjes (J-line, € 9,99/4 st., o.a. bij vanuytsel.be). Het cadeautje is een klein ingepakt kartonnen doosje.

Extra mooi met deze tips

Met kerstlichtjes en wat valse sneeuw geef je het nóg meer wintersfeer.

Dennenappels, een peperkoeken mannetje, houten gouden sterren… Er zijn heel wat decoratieve winterspulletjes die mooi passen in zo’n glazen decoratiebol.

Winter voorbij? Maak dan een lenteversie van je glazen bol en vul hem met wat mos, een vogelnestje en wat kwarteleitjes… Of leg er een klein bloemstukje in met oasis, en bedek de bodem en de oasis met wat mos.

Sleeën maar!

© Wout Hendrickx

In dit winters landschap is het zalig om sneeuwmannen te maken en van de berg te glijden met je slee. Maar vergeet je muts en sjaal niet, want het is ijskoud…

Muisje met muts en rokje (Gry & Sif, € 13,50, o.a. bij juttu.com). Muisje met muts en sjaal (Gry & Sif, € 13,50, o.a. bij juttu.com). Plastieken ijslandschap (My Village, € 43,25, o.a. bij vanuytsel.be). Witte sierkerstboompjes (J-line, € 9,99/4 st., o.a. bij vanuytsel.be). Houten kersthuisjes (Ideen mit Herz, € 11,31, o.a. bij amazon.com). Het sneeuwmannetje komt van bij hethoutenpoppenhuis.nl en is van het merk Maileg.

Extra mooi met deze tips

Je kunt een kant-en-klaar sneeuwlandschap kopen zoals wij deden, of je kunt er zelf eentje maken uit meerdere dozen die je in ijskleuren schildert en waarover je valse sneeuw strooit.

Vul de setting aan met verschillende winterse accessoires – zoals kerstlichtjes – en maak het nóg gezelliger.

Dit ijslandschap kan een mooi alternatief zijn voor de klassiekere kerststal of zelfs voor een kerstboom, bijv. als je weinig plaats hebt om een boom te zetten.

In vuur en vlam

© Wout Hendrickx

Van een houten bakje maak je in een wip een gezellige kamer waar de muizen het heerlijk vertoeven vinden aan het knapperende haardvuur…

Houten bakje met deksel (Kirigen, € 31,99, o.a. bij amazon.com). Muisjes met candy cane en hartje (Gry & Sif, € 27,36, o.a. bij filzlig.com). Alle poppenhuisspulletjes komen van bij hethoutenpoppenhuis.nl en zijn van deze merken: Maileg, Lundby en Félou.

Extra mooi met deze tips

Bekleed de bodem (de ‘muur’) van het bakje met decoratief papier om zo de illusie van behangpapier te creëren.

Zo’n kamertje heeft niet veel nodig: 1 groot meubel (zoals het bed) en dan wat extra decoratie (zoals de spiegel, het haardvuur en het tapijtje) en het kamertje ziet er al heel gezellig uit.

Je kunt het bakje eventueel ook eerst in een andere kleur schilderen, die bij de rest van de kamer past.

Met dank aan hethoutenpoppenhuis.nl en Van Uytsel.

Op zoek naar nog meer inspiratie?

