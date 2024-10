Thais restaurant in Antwerpen: 9x onze favoriete adresjes

Op zoek naar een Thais restaurant in Antwerpen? Redactrice én Asian foodie Leila tipt haar favoriete adresjes voor een heerlijk kruidige Thaise maaltijd in Antwerpen.

Thais restaurant in Antwerpen? Dit zijn onze favorieten!

1. Overzee

Zodra je hier één voet binnenzet, waaien de kruidigste aroma’s je toe. Hier eet je traditioneel Thaise gerechten die chef David via zijn Thaise plusmoeder leerde kennen. De explosie aan smaken die je hier voorgeschoteld krijgt, vergeet je echt niet snel.

Dageraadplaats 7-8, 1ste verdieping, Antwerpen,restaurantoverzee.be



2. Ploy Pochana

In de Chinese straat in Antwerpen vind je deze Thaise zaak: even van in het café doorlopen tot achteraan en je belandt in de gezellige restaurantruimte met mooi gedekte tafels. Traditionele gerechten – denk tilapia op een gigantisch bananenblad, of glasnoedels met gehakt en Thaise aubergines – worden hier op een verfijnde manier gepresenteerd. Als het écht spicy zoals in Thailand mag zijn, kun je je wensen doorgeven aan de chef.

Van Wesenbekestraat 69, Antwerpen, ploypochana.be



3. Tawan

Evenwijdig aan de Chinese straat ligt restaurant Tawan, vernoemd naar de chef. Op hun menukaart vind je wel meer dan 100 traditionele Thaise gerechten – de meest uitgebreide keuze in België – die allemaal dagvers en met de nodige aromatische Thaise kruiden bereid worden. Een echt stukje Thailand in België.

Van Arteveldestraat 3, Antwerpen, tawan.be

4. Tjoung tjoung

Ook het volgende Thais restaurant is een begrip in Antwerpen, en dat al meer dan 30 jaar lang. Hier is het heerlijk vertoeven om te lunchen – ze serveren noedelsoepen in verschillende groottes (ook perfect voor de kleine eters aan tafels) waarbij je zelf je noedels en vlees of vis kiest. Reserveren kan nodig zijn hier, want dit is een populaire zaak, ook onder de Thaise community. Opgelet: ’s avonds sluiten ze om 20 uur.

Breydelstraat 16, Antwerpen, tjoung-tjoung.be



5. Paaksoi

Voor een Thaise maaltijd hier moet je je net buiten de stad begeven, maar laat dat je niet tegenhouden. Chef Oa Kenika groeide op in het streetfoodrestaurant van haar moeder in Thailand en trad in haar voetsporen door in België chef te worden bij Yam Thai en Bun Bar en samen te werken met chef Roger van Damme. Sinds een aantal jaar heeft ze haar eigen zaak in Merksem, waar er authentiek Thais wordt gekookt en je zelfs workshops kunt volgen.

Bredabaan 811, Antwerpen, paaksoi.be



6. Nok-Thai

In de schaduw van het Bosuil-stadion in Deurne – verder een rustige wijk op dagen dat er niet gevoetbald wordt – serveert chef Ning frisse salades, aromatische soepjes en inheemse curry’s, alles is dagvers bereid.

Ter Heydelaan 318, Deurne, nokthai.be



7. Aari thai

Nieuw sinds eind 2023, maar nu al een grote favoriet in de wijk. Aari betekent in het Thais ‘lief zijn voor elkaar’ en dat is wat eigenaars en broer en zus Jaruwat en Kwan willen doen met hun heerlijke traditionele gerechten. Hier haal je voornamelijk af, maar er zijn ook enkele zitplaatsen voorzien voor als je liever ter plaatse eet.

Statiestraat 101, Antwerpen, aari-thai.be



8. Thai by Sanito

Een traditioneel Thais restaurant, maar dan in een fine dining jasje. Deze stijlvolle zaak in de schaduw van het gezellige Conscienceplein in Antwerpen verzoent op een heerlijke manier Thaise en westerse eetcultuur, zonder daarbij aan smaak in te boeten.

Minderbroedersrui 43, Antwerpen, thaibysanito.be



9. Yam Thai

Op een mooie locatie op het Antwerpse Zuid, vlak bij het Museum voor Schone Kunsten, kun je hier genieten van authentieke Thaise smaken. En in de zomer is het heerlijk vertoeven op het hippe terras.

Volkstraat 76, Antwerpen, @yamthaiantwerp



