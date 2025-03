Bloemschikken: 4x makkelijke ideetjes met bloembollen

Leuke, makkelijke ideetjes met bloembollen? Onze bloemenexpert Gudrun toont je een paar van haar favoriete creaties. In de video geeft ze bovendien nuttige tips om wekenlang van je bloemen te genieten.

Bijzondere bloembollen om mee te bloemschikken

Lang leve bloembollen, lang leve bloemschikken, lang leve de lente!

Een opvallend bloemstuk hoeft niet ingewikkeld te zijn. Geniet van geurende, kleurrijke voorjaarsbollen in huis dankzij Gudruns bloementips! Zo makkelijk is het:

Heb je een paar steriliseerbokalen in de berging staan? Zet er dan gekuiste voorjaarsbollen in en je hebt meteen een fris bloemetje in de keuken!

in de berging staan? Zet er dan gekuiste voorjaarsbollen in en je hebt meteen een fris bloemetje in de keuken! Hetzelfde kun je doen met eierdopjes . In de video zie je hoe Gudrun er meteen haar eigen twist aan geeft en het mooi presenteert als een echt bloemstuk.

. In de video zie je hoe Gudrun er meteen haar eigen twist aan geeft en het mooi presenteert als een echt bloemstuk. Met een simpele cilindervormige vaas en wat snoeihout maakt Gudrun in een handomdraai een lente-blikvanger voor in je huis.

en wat snoeihout maakt Gudrun in een handomdraai een lente-blikvanger voor in je huis. En met wat touw, ballonnetjes en behangerslijm tover je in een wip hippe vaasjes uit je mouw.

Bekijk dus snel de video en laat je verleiden door al dat lente-moois.

Wist je dit al over bloembollen?

Klein maar krachtig

Bloembollen bevatten al de voedingsstoffen die de plant nodig heeft om te groeien en te bloeien, nog voordat ze in de grond zitten!

Oud maar krachtig

De oudste bekende bloembol is de wilde tulp (Tulipa sylvestris) en sommige soorten uit de lelie- en amaryllisfamilie.De oudste tulpenvarianten groeiden al duizenden jaren geleden in Centraal-Azië, vooral in gebieden zoals Kazachstan en Iran. De tulp werd pas in de 16e eeuw naar onze contreien gebracht.

