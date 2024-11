Uitgetest: Libelle-redactrice Kristel ging op kerstcruise in Duitsland

Libelle Flow manager Kristel scheepte in op een adventscruise en bezocht enkele mooie Duitse kerstmarkten. Stap mee aan boord en geniet van het verhaal over een weekend vol idyllische kerstmagie.

Op kerstcruise naar de gezelligste kerstmarkten van Duitsland

Vrijdag 1 december: All aboard in Düsseldorf

Het was een drukke werkweek op de redactie, mijn plan om het huis al wat in kerststemming te brengen is er helaas bij ingeschoten. De kerstboom zal, zoals het eigenlijk hoort, pas na de sint geïnstalleerd worden. In de vrieskou rijden we op vrijdagnamiddag naar Düsseldorf, de startplaats van onze cruise. Parkeren doen we op de kade, vlak bij de boot – makkelijker wordt het niet. Of toch wel, want na een hartelijke ontvangst aan de kade wordt onze koffer uit onze handen genomen en naar de kajuit gebracht.

We gaan aan boord van het schip dat baadt in feestelijke kerstlichtjes. We ontvangen alle informatie voor de komende dagen en gaan naar onze kajuit. Die is verrassend luxueus en ruim, met een heerlijk comfortabel bed, een mooie badkamer met Rituals-verzorgingsproducten, een koffiezetapparaat en waterflessen die aan de infobalie steeds gevuld kunnen worden met plat en bruisend water. Het lijkt op een echte hotelkamer maar dan with a view, want wanneer je het schuifraam opent, merk je dat je aan boord bent van een cruiseschip.

Het schip zal pas om middernacht afvaren, dus we trekken nog even de stad in. Gewapend tegen de vrieskou ontdekken we Düsseldorf in al z’n pracht en praal. Meteen dompelt de kerstmarkt vlak bij de kade ons onder in de heerlijke sfeer van kerst. Het reuzenrad draait, de geur van glühwein, braadworsten, gepofte kastanjes en gebakken champignons komt ons tegemoet. We genieten mee en drinken onze eerste glühwein in een sierlijke kerstbeker. Elke Duitse kerstmarkt heeft z’n eigen kerstbeker. We beslissen om ze niet in te leveren (om het betaalde statiegeld terug te krijgen) maar ze bij te houden als herinnering. Ik verwacht een mooie collectie tegen het einde van onze trip!

Tegen dinertijd gaan we terug aan boord. Voor cruisegangers is het een bekend gegeven: je neemt plaats aan tafel bij andere gasten. Wij dineren met een sympathiek koppel uit Hannover dat ook voor de eerste keer op kerstcruise gaat. Na één slaapmutsje in de bar willen we in bed kruipen, maar dan weerklinkt plots Barry White uit de boxen. De eerste dansers springen op de dansvloer, de sfeer van een goed trouwfeest – maar dan op een cruise – zit er meteen in. Stipt om middernacht vaart het schip uit richting Koblenz en kruipen wij in bed.

Kristels toppers op de kerstmarkt van Düsseldorf * De grote blokhut op de Köningsallee * Curlingbaan * Reuzenrad * Glüh Türmchen zum Olli * De bekende houten huisjes op de kerstmarkt, maar je ziet er ook echte kunstwerkjes van kramen met bewegende kerstmannen of zelfs een draaiende carrousel op het dak. Indrukwekkend!

Zaterdag 2 december: aankomst in Koblenz

We hebben de hele nacht gevaren, maar daar voel je aan boord helemaal niks van. Pas tegen de middag komen we aan op onze bestemming, dus na het ontbijt nestelen we ons met een boek aan een tafeltje in de lounge en genieten we van het rustige vaartempo en het uitzicht op de huizen, tuinen en vele hotels op de oever van de Rijn.

We lunchen aan boord in de bistro terwijl in de verte het gezellige Koblenz nadert.Ter hoogte van het Deutsches Eck, waar de Rijn en de Moezel samenvloeien, meren we aan om onze volgende kerstmarkt te bezoeken. Het is stevig koud, dus we starten met een eerste drankje – goed om onze bekercollectie aan te vullen.

Ook in Koblenz staan er kerstmarkten op tal van pleinen, maar onze favoriet is de markt op de Willi-Hörter-Platz, met prachtig verlichte kramen en een indrukwekkende binnentuin van het Rathaus. Het is nog maar begin december, maar al behoorlijk druk op alle kerstmarkten. We zoeken de rust op en stappen de imposante Liebfrauenkirche binnen, waar het koor volop repeteert voor de kerstviering.

Na een stevig dagje stappen hebben we allebei zin in een klassieke Wiener Schnitzel. Eten aan boord kan altijd, maar je kunt ook een maaltijd skippen en in de stad blijven eten, wat wij doen de tweede avond. Op de terugweg zien we bovenop de heuvel aan de overzijde van de rivier het prachtig verlichte fort aan onze boot liggen. Morgen is er sneeuw voorspeld, méér kerst wordt het niet…

Kristels toppers op de kerstmarkt van Koblenz * De kerstmarkt op de Willi-Hörter-Platz!

Zondag 3 december: Bonn…

Het is zondagmorgen wanneer we in Bonn van boord gaan. De zon is van de partij, we genieten van de zachte warmte op onze gezichten. We kuieren langs de etalages van de (op zondag gesloten) winkeltjes en bezoeken de verschillende kerstmarkten die openen vanaf elf uur.

Nog meer dan in de andere Duitse steden vind je in Bonn cadeautjeskramen met o.a. kaarsen uit bijenwas, houten plankjes waar je een naam in kunt laten graveren, houten geschenken, voederhuisjes voor vogels en natuurlijk ook sjaals, sokken, handtasjes en zoveel meer.

Zelfs om elf uur is het al aanschuiven om het kerstkraam van Käthe Wohlfahrt, een bekende Duitse kerstshop, binnen te gaan. Naast de geur van glühwein en braadworsten ruiken we ook zalm die boven een groot houtvuur hangt te roken. Het is nog net te vroeg, dus we hopen die op onze laatste kerstmarkt in Keulen straks ook tegen te komen.

… en Keulen

Net op tijd stappen we weer aan boord; nog geen tien minuten later gooit de bemanning de trossen los voor onze laatste halte. Onder een stralende zon varen we, een dik uur later, Keulen binnen. De mooiste kramen daar staan zonder twijfel op de Alter Markt. Met een sneeuwkanon dat sneeuwvlokjes laat dwarrelen is de setting helemaal compleet. We maken onze bekercollectie weer iets groter, bezoeken de indrukwekkende Dom en houden even halt bij de mooie kerstverlichting aan het Excelsior Hotel.

Voor de laatste avond aan boord kleden we ons – zoals gevraagd – feestelijk op. We genieten van een bijzonder lekker menu in alweer nieuw, fijn gezelschap. Traditioneel vraagt de kapitein om een warm applaus voor de ganse crew, en dat is welverdiend. Ze hebben ons helemaal in de watten gelegd met hun vriendelijke bediening. Na het diner zit de sfeer in de bar er weer onmiddellijk in.

De voorspelde sneeuw dwarrelt naar beneden, Keulen is bedekt met een wit laagje. We pakken onze koffer en kruipen in bed. Tijdens de nacht varen we opnieuw naar Düsseldorf, onze beginhalte. Na het ontbijt nemen we afscheid van de andere reisgenoten en stappen in de sneeuw naar onze auto. Helemaal klaar om de kerstboom thuis op te zetten, mét nieuwe hangertjes uit Dusseldorf, Koblenz, Bonn en Keulen.

Kristels toppers in Bonn… * De kerstmarkt op de Münsterplatz en meer bepaald de stand van Käthe Wohlfahrt. … en in Keulen * De kerstmarkt op de Alter Markt.

Moet je op een cruise…

… mooi aangekleed zijn? Ja. Voor ’s avonds wordt deftige kledij gevraagd, de laatste avond zelfs iets chiquer. Dat iedereen zich ‘uitdost’, hoort bij de dinersfeer op een cruise.

… Sociaal zijn? Hoeft niet per se maar is wel aangewezen. We zagen veel mensen in groep de cruise doen, en die zaten telkens bij elkaar aan tafel. Als koppel schuif je ’s avonds bij een andere koppel mee aan, maar je kunt ook gerust met z’n tweeën gaan eten in de stad waar je op dat moment aangemeerd bent, zoals wij deden op de tweede avond.

… Voorbereid zijn op zeeziekte? Helemaal niet. De kamers zijn bijzonder luxueus en voelen aan als echte ruime hotelkamers. Je voelt helemaal niet dat je aan het varen bent.

Ook op kerstcruise in Duitsland?

Er is dit jaar een adventscruise op de Rijn van vier nachten die deze keer Mainz in plaats van Düsseldorf aandoet aan € 695 per persoon. Meer info vind je op viva-cruises.com/nl/reise/adventsreise-rhein

In de prijs is inbegrepen: uitgebreid ontbijtbuffet, lunch en diner van meerdere gangen. Bovendien zijn de hele dag alle dranken van de barkaart, een gevulde minbar in de kajuit en een welkomstglaasje champagne inbegrepen. Per stad is tegen meerprijs een georganiseerde uitstap extra te boeken.

Een dag op de Viva One:

7 uur 30 – 9 uur 30: ontbijt

12 uur 30 – 14 uur: lunch in het restaurant of in de bistro

18 uu 30 – 19 uur: aperitief in de bar

19 uu – 21 uur: diner in het restaurant

21 uur: muziek in de bar

Onze Viva One cruise in cijfers:

Passagiers: 176 personen

Crew: 48 personen

Cabines/kajuiten: 88

Restaurant/bar/bistro

Luxe suite: 24 m² / Junior suite: 23 m² / Cabine met dubbelbed: 16 23 m²

Tekst: Kristel Heyen en Annelies Dyck • Foto: Kristel Heyen

