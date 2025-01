15x feeëriek overnachten in Brugge

Met haar historische erfgoed, leuke winkels en gezellige straatjes is een dag te kort voor een bezoek aan Brugge. Waarom zou je dus geen nachtje boeken? Wij zochten én vonden 15 charmante adresjes.

15x overnachten in Brugge

*Goed om te weten: alle prijzen zijn voor 2 personen tenzij anders vermeld

1. Hotel Ter Brughe

Dit 4-sterrenhotel aan de reien dateert uit 1470 en dus start je je dag hier al ontbijtend in de authentieke keldergewelven. Verwacht je aan eeuwenoude balken, stijlvol bloemenbehang, zicht op de reien en de nodige krullen en frullen. Alsof de tijd er is blijven stilstaan.

Vanaf € 111,50/nacht, hotelterbrughe.com

© Annick Vernimmen

2. b’guest

Achter de gevels van dit 17de-eeuwse herenhuis gaat een luxueuze B&B met vier kamers, een imposante hal, een stijlvolle leefruimte en een zalige tuin schuil. Achterin, tegen een fotogenieke rei, duikt een zwembad en een gloednieuw wellnesspaviljoen op. Goed voor een privé-oase met sauna, jacuzzi, vuurkorf en een elegante lounge. En ook hier kun je logeren. Dat kan al voor één nachtje, zelfs tijdens het weekend.

Vanaf € 155/nacht, bguest.be

3. ’t Fraeyhuis

Dit adults only boetiekhotel bevindt zich in het Minnewaterpark, vlak bij The Lake of Love. Hartje Brugge dus en toch midden in het groen. Bovendien zijn Bar Boutique en restaurant In The Mood the places to be. Of met een cocktail in de hand heerlijk genieten van deze bevoorrechte plek.

Vanaf € 199/nacht, fraeyhuis.be

4. Hotel Orangerie

Dit romantische boetiekhotel verbergt zich in een zijstraat tussen de Markt en Den Dijver, de plek om te flaneren. Je logeert in een 15de-eeuws kartuizerklooster dat met veel smaak werd gerenoveerd. In de zomer installeer je je op het terras aan het water, in de winter bij de open haard. En elke kamer is een plaatje!

Vanaf € 159/nacht, hotelorangerie.be

5. Monsieur Ernest

Monsieur Ernest strekt zich gracieus uit langs een van die reien die de stad doorkruist en beschikt zelfs over een terras langs het water. Brugser wordt het niet. De kamers zijn eenvoudig maar stijlvol en de gemeenschappelijke ruimtes, van de zithoek tot de bar, ogen dankzij hun donkere tonen elegant mysterieus. Vergeet niet te zwaaien naar passanten!

Vanaf € 102/nacht, monsieurhotels.com/ernest

6. Hotel De Tuilerieën

Een elegante patriciërswoning uit de 15de eeuw, aan een van Brugges mooiste reien én op 50 meter van de Markt. Logisch dat Hotel De Tuilerieën een huis van vertrouwen is. Dit hotel telt 41 kamers en die hebben elk hun eigen authentieke charme. Nu eens met zicht op de reien, dan weer met balkon en soms lijkt het zelfs alsof het Belfort alleen voor jou speelt.

Vanaf € 199/nacht, hoteltuilerieen.com

7. La Suite

Deze exclusieve B&B met drie suites bevindt zich pal tegenover sterrenrestaurant Sans Cravate en wordt gerund door dezelfde eigenaars. Zo bieden Veronique en Henk hun gasten een totaalervaring en hoef je je geen zorgen te maken over een glas te veel. Elke suite is een parel met imposante gebinten, feeërieke muurschilderingen en keramiek gemaakt door de vrouw des huizes. Middeleeuws Brugge met een eigentijdse twist.

Vanaf € 180/nacht, sanscravate.be

8. B&B Amaryllis Dieltiens

Deze gezellige B&B wordt gerund door een muzikaal gezin. Bart is klavierspeler/ dirigent en Amaryllis is klassiek geschoolde zangeres. Hun passie voor muziek vertaalt zich naar de vier kamers, die werden elk naar een componist vernoemd en met hun eerste letter vorm je ‘Bach’.

Vanaf € 115/nacht, bbdieltiens.be

9. Dukes Arches

Dit adults only 4-sterrenhotel huist in een 19de-eeuwse adellijke woning en mixt klassieke elementen met wat design. En dat op slechts 150 meter van de markt. Toch is er ruimte zat, dus telt deze plek een ontbijtrestaurant, bar en terras waar het fijn vertoeven is. Of relax je liever in de wellness in de 16de-eeuwse kelder?

Vanaf € 127/nacht, dukesarches.com

© The Peellaert

10. The White Queen

Deze charmante B&B huist in een 17de-eeuws pand en pakt uit met drie elegante kamers, stuk voor stuk met oog voor detail gedecoreerd. De suite huist onder het oude gebinte en hoewel de budgetvriendelijke standaardkamer wat minder ruim is, geven goudkleurige details een feestelijke toets.

Vanaf € 99, thewhitequeen.be

11. Pijpeweg 71

Het authentieke polderhuis Pijpeweg 71 is je uitvalsbasis in de groene rand rond de stad. Geschikt voor zes en voorzien van een immense tuin en een dubbele zithoek met open haard. De plek werd liefdevol met recuperatiematerialen gerestaureerd zonder de sporen uit het verleden weg te gommen. De balken kregen een lik verf en de authentieke vloeren doorstonden de tand des tijds.

Vanaf € 210/nacht, voor 6 personen, luxurystayselsewhere.com

© Stefanie Faveere

12. Résidence Delie

Net buiten de Brugse stadspoorten wacht deze 5-sterren vakantiewoning voor acht. Tussen het salon en de keuken ontdek je een kleine binnentuin, goed voor heel wat extra licht. De gloednieuwe keuken pakt uit met grote ramen die uitkijken over het terras en de tuin. Een luxe zo dichtbij de stad. In de tuin spot je zelfs geitjes.

Vanaf € 175/nacht, voor 8 personen, residence-delie.com

© Wim Dewulf

13. Diephuys 14a

In dit statige herenhuis met ossenbloedrode trapgevel voel je je echt Bruggeling. De vakantiewoning voor acht baadt in Vlaamse Primitieven-tinten en in de woonkamer zetten eeuwenoude eiken balken de toon. Donkere tonen primeren, van zellige-tegeltjes over keramiekvondsten tot het zwarte servies, en handige luiken creëren een intiem sfeertje. Elke kamer heeft zijn eigen vondsten.

Vanaf € 335/nacht, voor 8 personen, luxurystayselsewhere.com

© Els Froyen

14. Maison Fred

Welkom in het universum van ontwerper, decorateur en bloemist Frederiek Van Pamel. Boven zijn herenhuisboetiek wachten twee weelderige, eclectische suites die uitkijken op de eeuwenoude skyline of de tuin. Groter dan een doorsnee stadsappartement, met kitchenette en propvol imposante objecten. Hier inspireert elke hoek. Zelfs de sauna is een parel.

Vanaf € 275/nacht, frederiekvanpamel.be

15. Number 11

Het verkeersvrije straatje van deze stijlvolle B&B is een van Brugges meest fotogenieke plekken. Met dank aan de blauweregen die de gevel siert. Dit historische pand dateert uit de 17de eeuw en werd netjes gerestaureerd. Relaxen doe je bij de haard in het salon of in de groene stadstuin. Vlak bij de wondermooie Groenerei en de Peerdenbrug.

Vanaf € 165/nacht, number11.be

