Valentijnscadeau voor haar: 15 liefdevolle ideeën

Op 14 februari vieren we wereldwijd de liefde. Trakteer jezelf, je partner, zus, mama of vriendin op een leuk valentijnscadeau… Of stuur deze lijst geheel subtiel door naar je wederhelft 😉.

15x een valentijnscadeau voor haar

Of je nu op zoek bent naar een klein of groot valentijnscadeau: met deze ideeën zit je goed. Wij selecteerden een aantal originele en romantische valentijnscadeautjes waar je haar ongetwijfeld mee kunt verrassen. Of trakteer jezélf, gewoon, omdat je het verdient!

Luxegeur Luxegeur € 29,90 – Rituals Geniet elke dag van een heerlijke geur in huis: dit huisparfum met een blend van romige rijstmelk en zoete kersenbloesem ziét er ook nog eens mooi uit! Shop het hier. Altijd-mooi-boeket Altijd-mooi-boeket € 59,99 – LEGO Fan van LEGO? Met deze romantische set maak je een boeket met bloemen die voor altijd mooi blijven. Shop het hier. Kusklare lippen Kusklare lippen € 19,90 – Yves Rocher Yves Rochers Rouge Elixir Glow-lippenstift bestaat in 6 glanzende tinten. De formule met plantaardige oliën verzorgt, hydrateert en voedt de lippen. Shop het hier. Pure romantiek Pure romantiek € 99,90 voor de beha en € 49,90 voor de slip – PrimaDonna Met lingerie voor valentijn zit je altijd goed. Deze comfortabele set, in een zachtroze kleur, werd afgewerkt met delicaat kant. Shop de beha hier en de slip hier. Een zoete valentijn Een zoete valentijn € 8,85 – Guylian Guylian’s hartvormige chocolaatjes, gevuld met hazelnootpraliné, zitten in een mooi doosje dat je kunt personaliseren. Verkrijgbaar bij Delhaize, Carrefour, Spar, Cora en Intermarché. Wat een juweeltje! Wat een juweeltje! € 39 – Victoria Subtiel, maar toch opvallend, is deze lange halsketting met hartjeshanger van het Belgische juwelenmerk Victoria. Shop het hier. Op wolkjes lopen Op wolkjes lopen € 3,5 – Flying Tiger Met een fijn paar sokken, versierd met talloze hartjes, maak je het romantisch tot in de kleinste details. Shop het hier. Samen snoepen Samen snoepen € 7,29 – HEMA In deze pot zit een mix voor chocolate chip koekjes, die je kunt versieren met hartvormige marshmallows en snoepjes die perfect bij Valentijnsdag passen. Ideaal om samen te maken, of om je geliefde te verrassen met een heerlijk zelfgemaakt cadeau! Shop het hier. Toi et moi Toi et moi € 14,99 – Maisons du Monde Mooi in de keuken, lieflijk tijdens het ontbijt: deze keramieken kopjes met matching lepeltjes. Shop het hier. Verwennerij voor Valentijnsdag Verwennerij voor Valentijnsdag € 75 – L’Occitane De Néroli & Orchidée-collectie van L’Occitane heeft een frisse citrus- en bloemengeur. Deze giftset bevat een eau de toilette, een verzorgende douchegel en een heerlijke handcrème. Shop het hier. Quizboek voor koppels Quizboek voor koppels € 15,99 – BBNC Uitgevers bij Juttu Of jullie elkaar nog maar net kennen of al veertig jaar bij elkaar zijn: dit boek bevat maar liefst 350 inspirerende en uitdagende vragen om waardevolle gesprekken op gang te brengen, elkaar beter te leren kennen en plezier te maken. Shop het hier. Samen groeien Samen groeien € 9,99 – BloomPost Eén van de schattigste valentijnscadeautjes is dit linnen zakje met daarin 8 kleurrijke zaaibommetjes, gemaakt met wilde bloemzaden waar bijen en vlinders gek op zijn. Handig is dat je dit brievenbuscadeau ook kunt opsturen. Shop het hier. De mooiste herinneringen vereeuwigd De mooiste herinneringen vereeuwigd € 11,99 – Smartphoto Bundel jullie mooiste herinneringen in een fotoboek: een gepersonaliseerd, maar vooral erg pakkend en mooi valentijnscadeau. Shop het hier. Tijdloze topper Tijdloze topper € 25,99 – C&A Een rode handtas geeft elke outfit een extraatje. Dit exemplaar werd gemaakt uit imitatieleer en heeft handige vakjes en een afneembare schouderriem. Shop het hier. Klinken op de liefde Klinken op de liefde € 35,90 – NONA Drinks Klink samen op de liefde met een lekkere mocktail: die maak je makkelijk met NONA’s gedistilleerde dranken, hier gebundeld in een mooi proefpakket. Shop het hier.

