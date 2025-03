Ons landje telt veel leuke steden die zeker een bezoek waard zijn. Wat denk je bijvoorbeeld van Mechelen? De stad wint steeds meer aan populariteit, met veel hippe en lekkere adresjes. Wil je graag vegetarisch ontbijten en lunchen? Dan zijn deze plekjes in Mmmechelen een goed idee!

Vegetarisch ontbijten en lunchen in Mechelen

1. Funky Jungle

Wil je wat exotischer ontbijten of lunchen in Mechelen? In de schaduw van de Sint-Romboutstoren geniet je ongestoord van veganistische gerechten met een Mexicaanse toets. Kokosmelk met chili en ananas als heerlijke mocktail, hummus met avocado, maïssalsa en tacochips: Funky Jungle onderscheidt zich door klassieke plantaardige recepten op te fleuren met exotische ingrediënten uit de wereldkeuken.

Bekijk hier de website van Funky Jungle.



2. Le Pain Quotidien

Glutenvrije bioproducten zwaaien bij Le Pain Quotidien de plak. In dit brunchrestaurant op de IJzerenleen wordt er gewerkt met eenvoudige, kraakverse ingrediënten. De menukaart barst bovendien van de vegan opties. Wat dacht je van getoast zuurdesembrood met gegrilde courgette en rode pesto of een met biogroenten verrijkte quiche?

Klik hier voor meer informatie over Le Pain Quotidien.



3. Coffice

Nog meer vegetarisch ontbijten of lunchen op de IJzerenleen doe je bij Coffice. Het grote voordeel: je kunt hier heel de dag lang ontbijten. Een portie pannenkoeken of wentelteefjes in de namiddag, hier kan het. Zoetebekken kunnen smullen van al het heerlijke gebak of lekkere (vegan) yoghurt met seizoensfruit. Wie meer van hartig houdt, kan genieten van een toast met verse guacamole, een salade of flauta, een Spaans broodje.

Klik hier om de website van Coffice te bezoeken.



4. Foom

Nog een plek in Mechelen waar je als vegetariër – of niet-vegetariër – heerlijk kunt ontbijten of lunchen is Foom, vlakbij de Sint-Romboutstoren. De ontbijt- en lunchbar staat vooral bekend om haar american pancakes: klassieke of de havermoutvariant, met rood fruit of banaan. Liever hartig? Ook de hashbrowns van zoete aardappel of geitenkaaspancakes zijn het proeven waard.

Klik hier om de website van Foom te bezoeken.



5. Kato Gâteaux

Bij Kato Gâteaux is de volledige menukaart plantaardig. Hier is je keuze als vegetariër dus niet beperkt tot één of twee opties, maar kun je kiezen uit alle gerechten: van quiche tot empanada’s of een hippe açai bowl. Heb je nog een gaatje vrij na de lunch? Laat je verleiden door de overheerlijke huisgemaakte taarten en gebakjes – waar ook glutenvrije opties tussen zitten trouwens.

Klik hier om de website van Kato Gâteaux te bezoeken.



6. Lief

Lief ligt niet zo ver van de Onze-Lieve-Vrouwestraat, waar je heel wat hippe boetiekjes vindt. Als je een dagje gaat shoppen in Mechelen, is dit dus een uitstekende tussenstop. Lief werkt vooral met lokale ingrediënten. Ze maken alles vers, om voedselverspilling zo veel mogelijk te vermijden. Ga je lunchen met vriendinnen die veganistisch of glutenvrij eten? Dan is Lief een ideaal eetadresje, want hier heeft iedereen keuze uit meerdere opties.

Klik hier om de website van Lief te bezoeken.



Nog meer adresjes:

