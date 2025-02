Restaurants in Mechelen: 18 adresjes om uit te proberen

Vertoef je een dagje in de Dijlestad? Mechelen heeft een heleboel restaurants waar je heerlijk kunt eten. Om de keuze iets makkelijker te maken, geven wij je alvast onze favoriete plekjes in Mechelen mee!

Restaurants in Mechelen: dit zijn onze favorieten

1. Marcello

Marcello is allesbehalve een klassieke pizzeria. In het kleurrijke graffiti-interieur serveren pizzabakker Sebastien en zijn vrouw Charlotte kraakverse pizza’s versierd met ingrediënten als ham, artisjok en buffelmozarella (‘Due Stagioni’) of funghi mix, buffelmozarella, truffelcarpaccio en pecorino (‘Paddo’).

Borzestraat 32, 2800 Mechelen. marcello-mechelen.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2. Trattoria Boretti

Fans van authentieke Italiaanse pasta, koffie en wijn kunnen hun hart ophalen bij Trattoria Boretti. Het beroemde fornuizenmerk koos de Mechelse Veemarkt als locatie voor hun eerste trattoria in ons land, ondertussen hebben ze ook een restaurant in Antwerpen. Hun mantra? ‘Compromisloze kwaliteit’, ofwel de Italiaanse keuken op haar best.

Veemarkt 14, 2800 Mechelen. trattoriaboretti.com.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

3. De Slagerij

Op de Schoenmarkt, vlak naast de schattige koffie- en cocktailbar Bar Klak, vind je De Slagerij. Je kunt er terecht voor kwalitatieve, gegrilde vleesgerechten en salades, maar het is ook de enige plek in Mechelen waar je de befaamde ‘Il Cardinale’-burger kunt eten.

Schoenmarkt 3, 2800 Mechelen. deslagerijmechelen.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

4. De Vleeshalle

In de overdekte foodhall van De Vleeshalle ga je ‘op culinaire wereldreis’. Bij een van de veertien culinaire kraampjes kies je tussen verschillende wereldkeukens. Ga je voor een burger, focaccia of phở? Handig als iedereen van je gezelschap iets anders wilt eten!

Huidevettersstraat 7, 2800 Mechelen. devleeshalle.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees ook: 6x Belgische foodmarkten die een bezoekje meer dan waard zijn

5. La Boya

Bij het gezellige La Boya smul je van traditionele Marokkaanse gerechten, zoals couscous en tajine. Maar op de kaart vind je ook heel wat tapas om te delen, zoals gebakken aubergine, patatas bravas, komkommersla, Bastilla, …

Gebroeders Verhaegenstraat 16, 2800 Mechelen. la-boya.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

6. Otomat

Ondertussen een vaste waarde in bijna elke grootstad, en ook in Mechelen kun je gaan smullen in een van de restaurants van Otomat. Otomat serveert pizza’s om te delen die net een tikkeltje anders zijn. Wat dacht je van een ritmo de la nacho (met nacho’s), boule & boulette (met gehaktballetjes) of pizza vol-au-vent?

Vismarkt 8, 2800 Mechelen. otomat.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

7. Ronda

In het midden van de bruisende Vismarkt geniet je op het (verwarmde) terras van Ronda van heerlijke Marokkaanse specialiteiten. Hier bestel je tajine in alle soorten en maten (er zijn ook vegetarische opties), couscous of grillgerechten.

Vismarkt 10, 2800 Mechelen. ronda.eatbu.com.

8. De Fortuyne

Als het al eens wat chiquer mag zijn, is De Fortuyne zeker een aanrader. Hier krijg je een vier- of vijfgangendiner voorgeschoteld, telkens met een paar verschillende gerechtjes om te delen en aangepaste wijnen. De ingrediënten zijn dagvers en seizoensgebonden, dus elke acht weken wisselt de selectie gerechten.

Befferstraat 20, 2800 Mechelen. defortuyne.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

9. Thai Café

Op de IJzerenleen waan je je bij Thai Café voor even in Thailand. Je kiest tussen verschillende Thaise specialiteiten, zoals curry, wok of pad thai. Je kunt ook een portie street food afhalen en opeten aan de oevers van de Dijle.

IJzerenleen 16, 2800 Mechelen. thai.cafe.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

10. Van der Valk

In het Van der Valk Hotel kun je niet alleen logeren, maar ook lekker dineren. Op de menukaart sieren salades, pasta’s en verscheidene vlees- en visgerechten.

Rode Kruisplein 1-4, 2800 Mechelen. hotel-mechelen.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

11. Cosma

Aan de Mechelse Veemarkt vind je Cosma, dat in 2021 nog in de Gault&Millau-gids schitterde. Hier geniet je van klassieke gerechten als steak tartaar, entrecote of gegrilde dorade. Al moeten we toegeven dat ook het mooie interieur een grote troef is.

Befferstraat 24, 2800 Mechelen. cosma.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

12. Tinèlle

Het 17de -eeuwse Predikheren was ooit een klooster en militair hospitaal, maar ondertussen vind je er de Mechelse stadsbibliotheek. In het lunchrestaurant van de bib, Barbib, kun je tussen het snuisteren door smullen van een gebakje of boterham met zalm.

In de linkervleugel van het gerenoveerde gebouw vind je ook Tinèlle. Hier serveren chefs Ken Verschueren en Jenny Callens gerechten uit de klassieke Frans-Belgische keuken, goedgekeurd door de Gault&Millau- en Michelin-gids. ’s Middags ga je voor de lunchmenu, ’s avonds kun je à la carte kiezen.

Goswin De Stassartstraat 90, 2800 Mechelen. tinelle.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

13. Graspoort

Bij Graspoort geniet je van een fris glaasje wijn en een 3-,4-, of 5-gangenmenu, samengesteld met seizoensgebonden en lokale ingrediënten. Ook dit restaurant schittert in de Gault&Millau-gids. Op de ingesloten binnenkoer is het heerlijk vertoeven op het terras, waar je even helemaal ontsnapt aan de stadsdrukte.

Begijnenstraat 28, 2800 Mechelen. graspoort.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

14. Via Via

De grootste troef van reiscafé Via Via is zonder twijfel het zonovergoten terras middenin de groene Kruidtuin. Aan de oevers van de Dijle zie je de bootjes voorbijvaren, terwijl je smult van een spaghetti, salade, vegetarische lasagne of Pakistaanse curry.

Zandpoortvest 50, 2800 Mechelen. viaviamechelen.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

15. De Margriet

Nog een van onze favoriete restaurants in Mechelen is De Margriet, dat verstopt ligt middenin de bruisende Bruul. In deze klassieke brasserie kies je tussen steak tartaar, een vispannetje, scampi’s, verschillende pasta’s of salades. Sluit je maaltijd af met een ommetje door de Sinte-Mettetuin vlak achter het restaurant.

Bruul 52, 2800 Mechelen. demargriet.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

16. Sava

Is er iets gezelliger dan een tafel vol kleine gerechtjes die je samen met je gezelschap kunt delen? Bij Sava bestel je zowel koude als warme tapas, met vlees, vis of vegetarisch. Bij mooi weer is het heerlijk vertoeven op het terras, waar je uitkijkt op de Grote Markt en Sint-Romboutstoren.

Grote Markt 13, 2800 Mechelen. savamechelen.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

17. Julia

Fans van de Italiaanse en Mediterrane keuken halen hun hartje op bij Julia. Op de menukaart sieren een twaalftal wisselende gerechten. Seizoensgebonden, no-nonsense en met oog op zo weinig mogelijk verspilling. Ook hier bestel je volledige gerechten die je aan tafel allemaal samen kunt delen.

Steenweg 40, 2800 Mechelen. julia-mechelen.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

18. L’Artista

De laatste in ons rijtje restaurants in Mechelen is L’Artista. Hier eet je je buikje rond met verse pasta of een pizza recht uit de houtoven. Doorheen het restaurant pronken verschillende kunstwerken van lokaal talent uit de kunstacademie van Mechelen.

Begijnenstraat 5, 2800 Mechelen. lartista.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ontbijt- en lunchadresjes in Mechelen

Wil je tijdens je dagje Mechelen liever gaan ontbijten, lunchen of een stukje taart gaan eten in een koffiebar? Hieronder tippen we onze favoriete vegetarische brunchplekjes in Mechelen, al zijn ze zeker ook een aanrader voor niet-vegetariërs.

Las je deze artikels al?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!