Wandelen in de winter: 17 magische wandeltochten per provincie

Ook tijdens de frisse wintermaanden kan het deugd doen om een fikse wandeling te maken. Wij selecteerden daarom voor jou de mooiste winterwandelingen per provincie. Induffelen en… stappen maar! Wandelen in de winter was nog nooit zo gezellig.

Wandelen in de winter: de mooiste winterwandelingen

Antwerpen

Door de bospolder

Waar? Ekeren

Afstand? 4.2 km. Een korte, maar perfecte kennismaking met verschillende stukjes natuur. In de Bospolder wandel je onder andere door graslanden, bos en moeras . Je vindt de parking aan het einde van de Vierkerkenstraat, 2030 Antwerpen. Klik hier voor meer informatie over de wandelroute.

Langs de wandeling liggen twee vogelkijkhutten en er is ook een vogelkijkwand. Met een beetje geduld kun je dus heel wat natuurleven aan het werk zien. Tip: kom zeker ook in de lentemaanden eens terug, voor een volledig andere beleving.

Toertje door de Biezenweiden

Waar? Willebroek

Afstand? 5.6 km. In de zomer kun je deze route enkel volgen met een sterke muggencrème, perfect dus om ‘m in de winter een kans te geven. Vertrekken doe je aan het vertrekpunt Sas (Sasplein 18, Klein Willebroek), volg de knooppunten 121, 197, 99, 123, 191, 198, 197, 121.

Vogels spotten en prachtige uitzichten op het Broek De Naeyer, dat doe je naar hartelust tijdens deze route. Hier moet je zijn tijdens de herfst- en wintermaanden, want dan zijn de mannelijke eenden op hun mooist. Prachtige veren en kleurrijke kuifjes, je hebt ze maar te bewonderen! Ook blauwe reigers komen je graag met een bezoekje plezieren.

Nog meer winterwandelingen in provincie Antwerpen vind je hier.



Limburg

De blauwgraslanden van de Dommelvallei

Waar? Hechtel Eksel

Afstand? 7.58 km. Vertrekken doe je aan de kruising van de Schansdijkstraat met het fietspad (de voormalige spoorweg) in Hechtel Eksel. Klik hier voor meer informatie over de route.

In de lente en zomer fleuren de blauwgraslanden van de Dommelvallei je dag op, in de winter kun je even helemaal tot rust komen dankzij de weidse uitzichten. Kronkelende knuppelpaden en nieuwe wandelpaden zorgen ervoor dat je makkelijk je weg kunt vinden door moerassige stukjes. Kom ook zeker in het voorjaar eens terug, want dan spot je prachtige gele dotterbloemen.

Nog meer winterwandelingen in Limburg vind je hier.

Oost-Vlaanderen

Kasteelpark wandelroute

Waar? Berlare

Afstand? 10.5 km. Een verfrissende wandeling langs de Scheldenatuur. Start en aankomst aan het Kasteelpark van Berlare (Frankrijkstraat 1, 9290 Berlare). Volg de knooppunten 23, 22, 21, 20, 44, 43, 56, 55, 53, 52, 50, 49, 46, 51, 47, 19, 18, 16, 15, 22.

Tijdens deze wandelroute ontdek je een prachtig stukje Scheldenatuur. In combinatie met het adembenemende kasteelpark is het een perfecte mix voor een wandelnamiddag tijdens de winterdagen. Geniet van de ongerepte natuur van natuurgebied ’t Stampkot en tuur naar de watervogels die je ziet opstijgen aan de rietveldjes van Paardeweide.

Ooidonk wandelroute

Waar? Bachte-Maria-Leerne

Afstand? 7.5 km. Starten doe je aan de kerk (Ooidonkdreef 3, 9800 Bachte-Maria-Leerne). Klik hier voor de route.

Adellijk uitwaaien, dat doe je in Bachte-Maria-Leerne met het kasteel van Ooidonk in je kielzog. Neem zeker even tijd om te genieten van het uitzicht op de Maaigemdijk. Warm op in ’t Oud Sashuis aan Astene Sas. In deze staminee zorgt de stoof voor warme handjes en blozende wangen.

Nog meer winterwandelingen in Oost-Vlaanderen vind je hier.

West-Vlaanderen

Langs de stadswallen van Damme

Waar? Damme

Afstand? 9,14 km. Parkeren doe je aan Parking Damme Zuid. De stadswallen van Damme zijn erg indrukwekkend, ook tijdens de kille winterdagen. Damme is een pittoresk stadje met een prachtige natuur vol ingepolderde gronden en weidse vergezichten Klik hier voor meer informatie over de route.

De Damse vaart valt natuurlijk niet weg te denken tijdens je wandeling. Met wat geluk spot je een blauwe reiger of andere watervogels die langs de oevers van het water gezellig bij elkaar trappelen. Ook kinderwagens kunnen makkelijk via het wandelpad gestuurd worden.

Duinen spotten in De Fonteintjes

Waar? Blankenberge

Afstand? 6,17 km. Vertrekken doe je aan de Kustlaan in Blankenberge. Wil je graag ook een woordje uitleg krijgen over de natuur en de talrijke dieren die in de duinen leven? Dan raden we je aan een toertje met de natuurgids te reserveren. Klik hier voor meer informatie. Volg knooppunten 39, 36, 40, 41, 39 van de Kustwandelroute.

Toegegeven, we zijn het vooral gewend om in de zomer de duinen te gaan verkennen. Dan zie je de kleurtjes en kleine veranderingen in het duinlandschap pas echt goed. Maar toch kiezen we voor deze route, omdat we maar al te graag naar zee gaan om eens flink uit te waaien. Je komt via verschillende paadjes ook op het strand terecht, waardoor de wandeling perfect te combineren valt met een dagje aan zee!

Nog meer winterwandelingen in West-Vlaanderen vind je hier.

Vlaams-Brabant

Mysterie in het Silsombos

Waar? Erps-Kwerps

Afstand? 1.80 km, 2.68k m of 4.23km. Vertrekken doe je aan het bezoekerscentrum Groene Vallei (Lelieboomgaardenstraat 60, Erps-Kwerps) Laarsjes en stapschoenen aan, want de ondergrond vraagt om een beetje extra ondersteuning. Klik hier voor meer informatie over de verschillende routemogelijkheden.

Op twintig minuutjes van Leuven, Mechelen én Brussel, hier zit je echt in het groene hart van Midden-Brabant. Het bos is een plek waarover heel wat legendes de ronde gaan. ‘De Zwarte Madam’ staat misschien wel ergens onder een eikenboom op jouw komst te wachten…

Nog meer winterwandelingen in Vlaams-Brabant vind je hier.

Waals-Brabant

Langs Waals-Brabantse velden

Waar? Mont-Saint-Guibert

Afstand? 15 km. Een lange, maar makkelijke wandelroute, langs veldjes en dorpjes. Starten doe je aan Café des pêcheurs (121 Rue des Tilleuls – Mont-Saint-Guibert). Deze wandelroute is perfect om de Waals-Brabantse omgeving te leren kennen. Klik hier voor meer informatie over de wandeltocht.

Tijdens je wandeltocht loop je langs heel wat uitgestrekte velden, maar ook doorheen gezellige dorpjes. De hoogtepunten op je weg? De molen van Al Poudre en enkele prachtige kerken. Hier ontdek je niet zozeer de natuur, maar vooral de ruime Waals-Brabantse omgeving. Bijpraten doe je daarna in een gezellig dorpscafé.



Henegouwen

Bossen en wilde watertjes

Waar? Lompret

Afstand? 6.3 km. Een korte route over gemakkelijke paden. Vertrek in het centrum van Lompret en volg de bewegwijzering met groene ruit. Meer info vind je hier.

Dit is een fijne gezinswandeling door bossen en langs wilde riviertjes. Verken zeker ook Lompret, één van de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’, genesteld in de meander van het riviertje Eau Blanche. Bewonder ook de oude huizen, boerderijen en zelfs een Romeinse nederzetting!

Heuvelland vol legenden

Waar? Ellezelles

Afstand? 13 km. Een gemakkelijke wandeling, langs landelijke paden. Vertrek bij het Maison du Pays des Collines (Ruelle des Ecoles 1) en volg de knooppunten 15, 24, 44, 43, 4, 5, 45, 46, 90, 14, 21, 2, 41, 24, 15. Meer informatie vind je hier.

Ontdekt tijdens je wandeling de vele legenden van de regio in het Maison du Pays des Collines. Stop ook even bij een van de vele instagramwaardige panorama’s van winterse landschappen. Klein dorstje? Proef dan zeker een streekbiertje bij de brouwerij Brasserie des légendes.

Luik

Waar? Les Avins

Afstand? 14.9 km. Een gemakkelijke, maar vrij lange route, licht heuvelend. Vertrek bij Promenades Clavier-Modave (Rue du Centre, Huy), meer informatie over de wandeling vind je hier.

Hier wandel je in het hart van de landelijke regio Condroz. Een winterse fotostop hou je bij het okergele Château du Hoyoux en het mooie park. Neem uitgebreid de tijd om de landelijke charmedorpen, waar de tijd lijkt stil te staan, te verkennen.



Luxemburg

Tussen de oostelijke en de westelijke Ourthe

Waar? Warempage (La-Roche-en-Ardenne)

Afstand? 5 km. Je begint met een daling en klimt dan terug naar het beginpunt. Vertrekken doe je bij Place de la Fontaine. Je volgt de bewegwijzering met blauwe ruit. Meer informatie vind je hier.

Wie op zoek is naar een fabelachtig uitzicht, zit met deze wandeling helemaal goed. Je wandelt over het platteland langzaam naar beneden, naar de Ourthe. Daar geniet je van het mooie uitzicht bij de samenvloeiing van de westelijke en oostelijke Ourthe. Je wandelt door bos, over platteland en langs prachtige panorama’s die je wandeling écht de moeite waard maken.

Dwars door het woud

Waar? Saint-Hubert

Afstand? 19.8 km. Dit is een vrij lange route, met redelijk wat hoogteverschil. Vertrek bij Sapin Fi, rue du Panorama (via N89 naar Saint-Hubert, niet inslaan naar ‘Centre national du vol à voile’, maar aan de overkant. Na 1.2 km bereik je een T-splitsing waar je kunt parkeren). Volg de blauwe rechthoeken. Meer informatie vind je hier.

Tijdens je wandeling spot je de dieren in wintertenue vanop de uitkijkpost Obeservatoire de Bilaude. Volg een stukje van de befaamde Transardense wandelroute. Trek dwars door het winterse berkenwoud, en over moerassen op vlonderpaden. Een stevige wandeling met een hart voor de Ardennen!

Namen

Van burcht naar rots

Waar? Falaën (Onhaye)

Afstand? 8km. Je wandelt door een licht heuvelend landschap. Vertrek bij de Place de Falaën en volg de bewegwijzering met groen-wit-groene blokjes. Meer informatie vind je hier.

Tijdens deze wandeling flaneer je door Falaën, een van de officiële ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’. Daal af van de Ferme de Montaigle naar de burcht van Montaigle, tot aan het ongerepte rotsenlandschap bij de rivier Flavion. Klim via de schitterende Molignée-vallei naar de kale hoogvlakte van La Héronnière.



Langs de kronkelende Maas

Waar? Rivière (Profondeville)

Afstand? 7.3 km. De weg loopt een lang stuk vlak, maar verwacht je onderweg ook aan een stevige klim en afdaling! Vertrek in het dorpje Rivière en volg de bewegwijzering met rood-witte rechthoeken. Meer info vind je hier.

Tijdens deze wandeling krijg je het perfecte fotomomentje geserveerd: bij het uitkijkpunt Les Sept Meuses. Neem je tijd om over de meanderende Maas te turen, waar bootjes af- en aanvaren. Wandel over kronkelpaden op de beboste heuvel.

De vallei van La Hulle

Waar? Bourseigne-Neuve (Gedinne)

Afstand? 9 km. Glooiend landschap. Vertrek bij Ecole Communale de Bourseigne-Neuve (Rue de Felenne 29) en volg de bewegwijzering met rode driehoek (L’Hestrelle). Meer informatie vind je hier.

Luister hier naar de stilte op de Franse grens, in de vallei van het riviertje La Hulle. Spot de vele bijzondere dieren in dit unieke natuurgebied. Bewonder de bossen en velden van dit prachtige domein, dat groeide na ingrepen van Natagora, het Waalse natuurpunt.

(tekst voor provincies Namen, Luik, Henegouwen, Luxemburg: Kathleen Geenen)

