Als je eropuit wilt trekken in de natuur met de buggy of rolstoel, is het soms even zoeken naar wandelroutes die toegankelijk én mooi zijn. Geen nood, wij tippen tien plekken waar je prachtig rolstoel- en buggyproof kunt wandelen.

De natuur is er voor iedereen

Buggyproof wandelen? Een uitje met de rolstoel? Geen zorgen, op deze plekjes kan iedereen volop genieten van al het moois dat de natuur te bieden heeft.

1. Het Visbeekpad in Zoersel (Antwerpen)

8,7 km • startplaats: Zoersel • honden toegelaten

Een rolstoelvriendelijke uitstap van Zoersel tot het gehucht Einhoven. Je stuit op prachtige vergezichten, kruist twee keer de Visbeek, maar komt ook oude hoeves, een kapel en een 800 jaar oude gebeeldhouwde lindeboom tegen.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.

© Toerisme Provincie Antwerpen

2. Maasdorp Geistingen (Limburg)

5,3 km • startplaats: Kinrooi • honden toegelaten

Voor de volgende in het rijtje gaan we buggyproof wandelen in het mooie grensdorp Geistingen, deelgemeente van Kinrooi. Met mooie dorpsgezichten, maar ook landelijke natuur en een heuse jachthaven.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.

© MetteSfotografie

3. Langs het Pijnven (Limburg)

6,8 km • startplaats: Hechtel-Eksel • honden toegelaten

Een niet zo lange wandeling met speelmogelijkheden voor de kinderen, door dennenbomen en een mooie dreef met Amerikaanse eiken. Op je weg kom je de iconische fietsbrug ‘Fietsen door de Bomen’ tegen, en een beroemde boomhut, de Treehouse. Hier kun je zelfs disc-golf uitproberen!

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



4. De Abenowandeling en Rotselaar-Plas (Vlaams-Brabant)

2,7 km • startplaats: Rotselaar • honden toegelaten

Deze korte wandeling is speciaal aangepast voor mensen met een motorische beperking. Je maakt een toer rond de bekende ‘Plas van Rotselaar’. Een vlonderpad leidt tot aan het water. Ook in de winter is deze plas een mooi plekje, ook al kun je er nu niet op het strand liggen. Behalve het water zie je op deze route over dolomiet- en asfaltwegen ook de indrukwekkende, de zeven eeuwen oude Ter Heydentoren, liefst 30 meter hoog. Bij de start is er een speeltuintje.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



5. Doorheen Provinciedomein Bulskampveld (West-Vlaanderen)

2,3 km • startplaats: Beernem • honden toegelaten

Ook de volgende route is helemaal voor de kinderen en geschikt voor de buggy of rolstoel. Ook al is deze wandelroute in Provinciecomein Bulskampveld superkort, je trekt er toch maar genoeg tijd voor uit. Onderweg is er namelijk heel wat te beleven en te doen!

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



6. Het Hooggoedbos in Maria-Aalter (Oost-Vlaanderen)

5 km • startplaats: Stratem/Hooggoedbos • honden toegelaten

Het wandelnetwerk Bulskampveld ligt grotendeels in West-Vlaanderen, maar kent een uitloper bij de Oost-Vlaamse buren. Ook deze 5 km korte boswandeling maakt er deel van uit. In het Hooggoedbos kun je niet alleen uitstekend buggyproof wandelen, het heeft ook een leuke speelzone voor de kinderen. Bijzonder is de grote afwisseling van boomsoorten: een combinatie van loofhout en naaldhout.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



7. Drempelvrij in de Averegten (Antwerpen)

3,9 km • startplaats: Heist-op-den-Berg • honden toegelaten

De volgende in het rijtje is een wandeling in het groen van Heist-op-den-Berg die, zoals de naam het zegt, perfect geschikt is voor buggy’s en rolstoelgebruikers. Provinciaal domein De Averegten is zo’n 100 hectare groot. Bos en weiland wisselen elkaar af, wij stappen vooral door het bosgedeelte. Er is plaats voor een picknick, en je vindt er natuurlijk veel open natuur. Voor kinderen is er een speeltuin, voor actievelingen een fit-o-meter ‘nieuwe stijl’.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



8. Verborgen moois in Gingelom (Limburg)

4,2 km • startplaats: Gingelom • honden toegelaten

Deze korte wandeling rond de gemeente Gingelom is bijna volledig verhard en dus zeker geschikt voor rolstoelen en buggy’s. Gingelom is een rustige gemeente langs een drukke steenweg, die onze wandeling twee keer oversteekt. Je ziet onderweg in het open landschap alleen een paar heuvels, maar die zijn dan ook heel belangrijk geweest voor de streek! Dit zijn namelijk oude Romeinse begraafplaatsen, tumuli, die hier tommen (of tomben) worden genoemd. Indrukwekkend!

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



9. De Molenbergwandeling in Willebroek (Antwerpen)

6,6 km • startplaats: stokerij De Molenberg • honden toegelaten

Nog een plek waar je prachtig buggyproof kunt wandelen, is Willebroek. Als het mooi weer is tenminste, want deze heerlijke waterwandeling is enkel toegankelijk met de rolstoel of buggy bij droog weer. Het grootste deel van de wandeling loopt door een mooi broekbos langs verharde kiezelpaden. Hou honden best aan de leiband, maar dicht bij de start is er dan weer een hondenspeelzone. Halfweg stuiten we op de beroemde watersportbaan van Hazewinkel.

Opgelet, dit lijkt een knooppuntenroute, maar is het niet! Je downloadt best de beschrijving, want er zijn ook geen borden.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



10. De Grindwandeling tussen Aldeneik en de Mynekomplas (Limburg)

2,7 km • startplaats: Aldeneik • honden toegelaten

Deze laatste is een korte en gemakkelijke wandelroute van een uurtje, maar daarom ook geschikt voor buggy’s en kleine kinderen. Je loopt in natuurdomein Rivierpark Maasvallei rond de indrukwekkende Mynekomplas, met deels rechts de nog grotere Herenlaak, resten van de vroegere grindwinning hier. Maar je trekt ook door het superlandelijke, charmante dorpje Aldeneik – in de oude bakermat van de stad Maaseik, die vlakbij ligt. Een mooie rustige wandeling om te combineren met een stadsverkenning.

Meer info en een handig kaartje met de wandelroute vind je hier.



