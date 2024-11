Witte kerstballen pimpen: 12 feestelijke ideeën

Knip een stuk gouden decoratielint van 10 cm breed in de lengte in 3 stroken van elk 3 cm breed, en verknip elke reep in vierkantjes van 3 x 3 cm. Vouw deze volgens de illustratie tot tuiltjes – waarvan de puntjes bovenaan niet op elkaar vallen, maar verspringen – en plak elk tuiltje onderaan in de vouw vast met een likje lijm. Zet bovenaan tijdelijk vast met een miniknijpertje (ava.be) tot de lijm droog is. Verwijder de knijpertjes. Bestrijk een deel van een bal met Ø 8 cm gelijkmatig met lijm en plak de tuiltjes met de onderste punt kriskras op de bal. Werk zo verder tot je geen wit van de bal meer ziet.