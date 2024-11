Zo maak je zelf sfeervolle raamdecoratie voor kerst

Niets leukers dan je huis helemaal onderdompelen in kerstsfeer. Heb jij je kerstboom al gezet en de rest van je huis gezellig aangekleed, maar heb je het gevoel dat er toch nog iets ontbreekt? Versier dan ook je ramen met deze sfeervolle raamdecoratie voor kerst.

De mooiste raamdecoratie voor kerst

Gezelligheid troef

Staat de winter en de kerstperiode voor jou gelijk aan sfeer en gezelligheid. Laat het iedereen weten met deze sfeervolle raamtekening. Ontdek hier de patronen en andere winterse illustraties om op je raam te tekenen.

Mooi minimalistisch

Raamdecoratie voor kerst hoeft niet altijd over the top te zijn. Met washi tape, bijvoorbeeld, kleef je in geen tijd mooie kerstfiguren op het raam. Diezelfde washi tape kun je trouwens ook gebruiken om een alternatieve kerstboom te maken, voor wie geen echte kerstboom wil zetten.

Plakken maar

Niet alleen washi tape is handig om figuren op het raam te kleven, ook afplaktape is ideaal om mee aan de slag te gaan.

Pronken met kransen

Fan van bloemschikken? Maak dan zelf een prachtige kerstkrans en hang hem voor het raam in plaats van aan de deur! Onze bloemiste Gudrun toont hoe je de mooiste kransen kunt maken.

Op de vensterbank

Wil je liever niet tekenen of plakken op je ramen? Zet dan wat sfeervolle kerstdecoratie op de vensterbank of maak kerstversiering vast aan een lintje en hang het voor je raam.

Zelfgemaakte stickers

Teken kerstfiguren op raamfolie, knip ze uit en kleef ze op je raam. Niet zo moeilijk, maar het kan nóg gemakkelijker! Met een Cricut snijmachine maak je in een handomdraai zelf de mooiste raamstickers voor kerst, zonder gedoe. Met de bijhorende Cricut-app voor je tablet of computer ontwerp je zelf kerstfiguren – of kies een voorgemaakt sjabloon – en vervolgens snijdt je Cricut het ontwerp uit de speciale raamfolie. Op deze pagina vind je alle benodigdheden en instructies (in het Engels) om aan de slag te gaan.

Lichtjes overal

Wie Kerstmis zegt, denk meteen aan veel lichtjes en sterren. Combineer ze door papieren sterren met lampjes voor je raam te hangen. Die vind je bijvoorbeeld bij IKEA of bol..

Sneeuwspray

De kans dat dit jaar een witte kerst zal worden, is zeer klein. Maar gelukkig kun je met behulp van sneeuwspray toch dat winterse gevoel creëeren. Spuit wat sneeuwspray als afwerking op je ramen, of gebruik sjablonen om figuren te maken. Te koop bij o.a. bol. (inclusief 8 sjablonen).

