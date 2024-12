Zoutdeeg: basisrecept om volop te knutselen

Zo simpel, maar zo plezant: zoutdeeg maken om nadien je fantasie erop los te laten. Wat heb je hiervoor nodig? Niet veel, lees maar mee!

Zelf zoutdeeg maken: dit heb je nodig

1 kop zout

3 koppen bloem (geen zelfrijzende bloem)

1 kop water

een eetlepel olie (aardnoot, maïs of olijf)

een grote, stevige kom

Zo maak je zoutdeeg:

Meng het water en het zout in de grote kom.

Voeg beetje bij beetje bloem toe en kneed het deeg met je (propere) handen. Een favoriete bezigheid van kinderen!

Giet een eetlepel olie op het deeg en kneed alles goed samen.

Als het geheel te korrelig en droog is, voeg dan nog enkele druppels water toe. Als het deeg te nat is, voeg dan een heel klein beetje bloem toe.

Gebruik vormpjes of gewoon al je fantasie en maak de leukste figuurtjes uit het deeg. De losse deeltjes verbind je door ze tegen elkaar te drukken of door een vochtig penseeltje.

Zoutdeeg kleuren & drogen

Om het zoutdeeg te kleuren, kun je op verschillende manieren te werk gaan. Het beste is om natuurlijke kleurstoffen te gebruiken of kleurstoffen voor voeding. Opgelet: de kleuren worden bij het bakken doffer. Dus na de baktijd kun je de voorwerpen natuurlijk ook (nog een keer) schilderen met verf of vernis/lak.

De droogtijd hangt af van de dikte van het deeg. Bak 1 tot 3 uur in een oven van 100° of laat je knutselwerkjes een dag drogen op de verwarming.

Tip: te veel deeg gemaakt? Bewaar de overschot dan in een natte theedoek!

Leuke inspiratie



Meer knutselplezier:

