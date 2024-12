Zelf maken: 4x houten rendiertjes voor kerst

Last minute op zoek naar originele feestdecoratie? Met wat hout, een zaagje en lijm kun je zelf de allerleukste rendiertjes maken.

4x rendiertjes maken voor kerst

1. Glitter all the way

© Wout Hendrickx

Nog een paar hangers nodig voor in de kerstboom? Deze schitteren even hard als de chicste kerstballen, maar zijn een pak budgetvriendelijker!

Dit heb je nodig om de rendiertjes te maken:

kleine boomschijfjes (tuincentrum) • boormachine met fijne houtboor • stevig rood en donkerbruin knutselpapier met glitter (bijv. action.be) • schaar • knutsellijm • zwarte acrylverf • penseel • lint of touw

2. Het blijft in de familie

© Wout Hendrickx

Zijn de bomen in je tuin aan een snoeibeurt toe? Met het snoeiafval knutsel je het allerschattigste rendiergezinnetje in elkaar.

Dit heb je nodig om de rendiertjes te maken:

een paar zo recht mogelijke takken van verschillende diktes.

Voor een klein rendier:

1 tak van 2,5 à 3 cm dik (lijfje en hoofd) en 1 van ± 3 mm dik (poten)

Voor een groter rendier:

1 tak van 4 à 4,5 cm dik (lijf en hoofd) en 1 van ± 5 mm dik (poten)

Voor beide rendieren:

vertakte twijgjes voor de geweien

houtzaag

breinaald

snoeischaar

rode besjes (tuin of tuincentrum)

houtlijm

Eventueel:

kleine spijkertjes van 1 cm

hamertje

3. Nagel op de kop

© Wout Hendrickx

Als je een houtkachel hebt, dan heb je vast ook een voorraad houtblokken liggen. Zoek er een flink exemplaar uit, of klop aan bij een vrijgevige buurman. In no time maak je er een puur natuur rendierhoofd van.

Dit heb je nodig om de rendiertjes te maken:

takken uit de tuin • pakje raffia naturel (tuincentrum) • 2 kleine boomschijfjes en 1 groter (tuincentrum) • acrylverf in bruin, zwart, rood en wit • penseel • houtlijm • enkele spijkertjes • hamer

4. Schattige slinger

© Wout Hendrickx

IJslollystokjes zijn ideaal knutselmateriaal. En deze rendieren met hun grappige wiebeloogjes zijn zo simpel te maken dat ook de kleintjes kunnen meehelpen.

Tip: Maak op dezelfde manier zoveel rendierhoofdjes als je wilt; met 8 stuks kun je al een kleine slinger van ± 1 m maken.

Dit heb je nodig om de rendiertjes te maken:

Per rendierhoofd: • 3 houten ijslollystokjes van 1 bij 11 cm (bijv. bij ava.be) • 2 wiebeloogjes (eventueel 2 formaten (bijv. bij veritas.be) • 1 kleine rode pompon (bijv. bij ava.be) • knutsellijm • groen satijnlint van 0,5 cm breed (bijv. bij veritas.be) • decoratief touw voor de slinger (bijv. bij sostrenegrene.com)

Productie en uitwerking: Harald Ligtvoet • Foto’s: Wout Hendrickx • Met dank aan Casa en Van Uytsel voor de decoratie en Arte International voor het behang

