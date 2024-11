Fonkelende kerstwedstrijd, week 2: win 35x een waardebon van The Fashion Store t.w.v. € 100!

Als het feest is, wil je natuurlijk stralen. Heb jij je zinnen gezet op een nieuwe feestoutfit? Bij The Fashion Store vind je vast een outfit die je kan bekoren. En nog beter: je kunt die gloednieuwe look hier winnen!

Fonkelende feestmode

Geen inspiratie voor je feestoutfit dit jaar? Geen paniek: in een van de 21 winkels van The Fashion Store shop je de allerleukste feestkleding. Ga je voor een zijdezacht bontje, retro-roze of een party print? Je vindt het er allemaal!

En dankzij Libelle shop jij het misschien wel gratis en voor niets, want we mogen 35 waardebonnen t.w.v. € 100 weggeven.

Shop gratis voor 100 euro!

Wil je iemand verrassen met een fashionable geschenk? Of heb je zelf nog een nieuwe feestoutfit nodig? Doe dan zeker mee met onze kerstwedstrijd en maak kans op een van de 35 waardebonnen t.w.v. € 100.

Deelnemen voor deze wedstrijd kan nog tot en met 18 november middernacht!

Laat je inspireren: onze 4 favoriete feestnummers

Elegantie troef Elegantie troef € 79,99 – Garcia Heerlijk eten en daarna nog even de beentjes laten gaan op de dansvloer: met deze elegante jurk doe jij het in stijl én met alle comfort! Bekijk de jurk hier

Knal met kleur Knal met kleur € 79,95 – ICHI Met de feestdagen mag het wat meer zijn. Meer glans, meer glow … meer kleur! In deze paarse jumpsuit van ICHI maak je vast indruk. Bekijk het hier

Draag de broek Draag de broek € 90,95 – Amélie & Amélie Dat een broek net zo feestelijk kan zijn als een jurk bewijst deze beestige broek. Combineer het met een zwarte blouse of T-shirt, en je bent de ster van de avond! Wist je trouwens dat de luipaardprint dé modetrend van het moment is? Voor meer combinatietips, klik hier. Bekijk het hier

Knusse sprankel Knusse sprankel € 34,99 & € 45,99 – VILA & Mango Met deze grijze trui loop jij er tijdens de feestdagen warmpjes bij! En hij komt met de nodige sprankel: ideaal voor de feestdagen, toch? Bekijk het hier

Ontdek deze en heel wat andere feestoutfits in de webshop van The Fashion Store, of spring binnen in een van de winkels in jouw buurt.

Meer mode-inspiratie nodig?

