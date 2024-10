Een moedige weerwolf, een rationele vampier en een vrolijk elfje, dat moeten wel de Nachtwacht-helden zijn! En ze komen met groot nieuws voor hun kleine fans: het trio schittert momenteel in hun nieuwe show ‘De Bevroren Sneeuwkoningin’. Een show vol magie, humor en heldhaftige daden, en wij mogen gratis familietickets weggeven, inclusief meet-and-greet!

Help de Nachtwacht in hun koelste show ooit!

Vlad, Wilko en Keelin zijn enorm vereerd wanneer ze een bezoek mogen brengen aan het ijspaleis van Sneeuwkoningin Frosta in de Onderwereld. Samen met haar toegewijde butlers legt ze haar drie gasten uit Schemermeer in de watten.

Maar dan duikt plots de kwade ijsgeest Iskal op. Hij bevriest de Sneeuwkoningin en is van plan om heel de wereld in ijs te veranderen. Maar dat is buiten de Nachtwacht en alle kleine, dappere helden in de zaal gerekend: zij zullen samen zingen, springen en spreuken uitvoeren om de ijsgeest te verslaan en de ijskoningin weer te ontdooien!

“Superleuk” en “ontzettend grappig“: zo ging het eraan toe op de première van ‘De Bevroren Sneeuwkoningin’.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De Bevroren Sneeuwkoningin, nog tot en met 17 november. De voorstellingen gaan door in Roeselare (CC DE SPIL), Antwerpen (Stadsschouwburg), Gent (Capitole), Scherpenheuvel (DEN EGGER) en Hasselt (TRIXXO Theater). Meer info en tickets: studio100.com.

Win tickets voor de show!

Lijkt het jouw (klein)kind fantastisch om samen met de Nachtwacht de strijd aan te gaan tegen de ijskoude krachten? Wel, wij mogen twee gezinnen gelukkig maken met gratis familietickets, goed voor vier personen. En dat is lang niet alles: na de voorstelling ontmoet je ook de Nachtwacht-helden tijdens een meet-and-greet!

Deze wedstrijd loopt nog tot en met 20 oktober middernacht. Wacht dus niet te lang om je kans te wagen.

Ook leuk:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!