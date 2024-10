Tussen kunst en koek: maak de mooiste kerstkoekjes met onze Dr. Oetker bakbox!

Het is zo fijn om tijdens de herfst de keuken in te duiken en een flinke lading koekjes te maken. Ook bij Libelle bakken en versieren we er deze week lekker op los. Ons geheime ingrediënt? De Dr. Oetker bakbox!

Kerstkoekjes bakken en versieren

Deze week hebben we de bakmicrobe goed te pakken in Libelle, en bakken we erop los met herfstige smaakmakers zoals peren, noten, kaneel en marsepein. Daarnaast oefenen we onze versierkunsten op kerstkoekjes, die we pimpen met rolfondant, kleurstof en schrijfstiften uit onze Dr. Oetker bakbox.

Kerstkoekjes krijgen een vrolijk jasje aangemeten, met motiefjes, een sneeuwtapijt of sfeervolle slingers. Hieronder krijg je alvast een voorsmaakje!

Ben je benieuwd naar de andere versierideetjes? Haast je naar de dagbladhandelaar voor Libelle.

1. Sfeervolle slingers

Deze mooie kerstkoekjes zijn bijna te mooi om op te eten, toch? Met de nadruk op bijna!

Zo ga je te werk:

Het basisrecept voor de kerstkoekjes vind je deze week in Libelle.

Meng enkele druppels groene kleurstof onder de helft van de rolfondant en kneed goed. Rol de lichtgroene rolfondant uit en steek er dennenboompjes uit. Rol ook de andere helft van de witte rolfondant uit en steek er dennenboompjes uit. Snij het stammetje van elk laagje rolfondant weg. Laat ondertussen de Melt it!-melkchocoladepastilles smelten volgens de uitleg op de verpakking. Vul een kommetje met water en borstel wat water op het koekje dat je gaat versieren; zo blijft de rolfondant goed plakken. Beleg de koekjes op deze manier met een laagje rolfondant. Bestrijk de stammetjes van de koekjes met een laagje gesmolten chocolade. Versier het laagje rolfondant met de schrijfstiften: teken eerst de draad van de slinger en werk hem ten slotte af met gekleurde lichtjes in een vast patroon. Laat alles goed drogen.

Zelf aan de slag? Met onze Dr. Oetker bakbox heb je voor slechts € 14,99 in plaats van € 25,90 alles in huis om de mooiste kerstkoekjes te maken:

1 receptenboekje

1 Dr. Oetker ‘Bereiding voor zandkoekjes’

1 doosje Dr. Oetker ‘Kleurstoffen in 4 kleuren’

1 zakje Dr. Oetker ‘Melt it! Smeltchocolade melk’

1 doosje met 4 Dr. Oetker schrijfstiften

1 zakje Dr. Oetker ‘gebaksglazuur’

1 zakje Dr. Oetker ‘rolfondant wit’

1 uitsteekvormpje kerstboom

