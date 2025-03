7 leuke uitjes en evenementen die je niet mag missen in maart!

De zon schijnt, de natuur ontwaakt en jij voelt het in elke vezel: het is tijd om je winterse cocon te verlaten en de deur uit te huppelen. Voor deze zeven leuke uitjes kom je maar wat graag buiten! Van betoverende natuuruitstapjes tot spetterende shows: hier moet je zijn voor een flinke dosis voorjaarspret!

Fluitend de lente in: 7 topuitjes voor maart

1. Knuffelen in Bokrijk

Van een fikse wandeling in een mooie omgeving knap je meteen op. Voeg daar nog dartelende, snoezige schapen aan toe, en je dag kan niet meer stuk! Voor het állerleukste uitje in het gezelschap van deze wollige beestjes moet je in Bokrijk zijn, waar je ze tot het einde van de krokusvakantie naar hartenlust kunt knuffelen. En over knuffels gesproken: kinderen mogen gratis binnen en kunnen in de Atelierschuur Wortel hun knuffel(beer) herstellen of versieren!

Bokrijks Knuffelvakantie, nog tot en met 9 maart van 13 uur tot 18 uur. Let wel, tijdens de Krokuswandelingen fungeert het Openluchtmuseum als wandelpark. De gebouwen zijn gesloten en er zijn geen acteurs of vaklui aanwezig.

© Bokrijk

2. Vier Venetiaans carnaval in Pairi Daiza

Een ander beestige vakantiet(r)ip waar je best niet te lang mee wacht: nog tot 8 maart kun je in het dierenpark Pairi Daiza carnaval vieren, zoals ze dat in Venetië doen. Denk gemaskerde dansers, indrukwekkende steltlopers en poëtische wandelingen. En dat terwijl je omringd bent door de meest bijzondere dieren. Een feest voor jong en oud!

Carnaval in Pairi Daiza, nog tot en met 8 maart.

© Pairi Daiza

3. Duik mee in het nieuwe K3-avontuur: ‘Zeesterren’

Pik een voorstelling mee van de spetterende K3-show ‘Zeesterren‘ en zing & swing met Hanne, Julia en Nora (vervangster van Marthe) de lente in. Ga samen met de meiden van K3 op een bruisende queeste in de magische onderwaterwereld en help hen de drie magische parels te vinden die de mysterieuze schelp openen.

‘K3 en de Zeesterren’, meerdere voorstellingen op 22 en 23 maart in Flanders Expo in Gent. Daarna nog te zien in Leuven, Oostende en Antwerpen.

Leuk extraatje: we mogen maar liefst 25 familietickets weggeven voor de K3-show (goed voor 4 personen). Hoe je precies kans maakt op zo’n familieticket, ontdek je vanaf 6 maart in Libelle!

© Studio 100

4. Ga naar ‘FAAR’, het non-fictie boekenfestival in Oostende

Van 7 tot 9 maart spoelen meer dan 100 auteurs en moderatoren aan in Oostende voor de vierde editie van ‘FAAR’, het non-fictie boekenfestival. Ze palmen de Stad aan Zee volledig in met hun eigenzinnige kijk op de wereld van morgen en houden prikkelende lezingen, boeiende gesprekken en intieme vertelmomenten op bijzondere locaties. Boeken, branding en boeiende babbels: dat is wat je kunt verwachten, met sterke literaire namen zoals o.a. Birsen Taspinar, Rudi Vranckx, Lize Spit, Sep Vanmarcke en Lara Taveirne.

‘FAAR’, het non-fictie boekenfestival in Oostende. Klik hier voor meer info over het volledige programma en/of de ticketverkoop.

© FAAR 2024

5. Maak een betoverende Sprookjeswandeling

‘Er was eens …’ een wandeling zo bijzonder dat het – net zoals elk magische sprookje – in je geheugen gegrift staat. Zo’n bijzondere wandeling maak je nog tot en met 9 maart in het Provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Wandel tussen dappere ridders, feeën met geheimen en prinsessen in prachtige jurkjes. Glazen muiltjes laat je voor deze wandeling beter thuis, wandelschoenen of rubberlaarzen zijn een must. Maar je favoriete ridderpakje of prinsessenkleed? Dat mag voor het Grote Koninklijke bal van de koning zeker wél uit de kast!

Kortom: in het Sprookjesbos van Harelbeke is elk kind een koning(in) te rijk!

Goed nieuws! Dankzij Libelle geniet je nu van 15% korting: een standaardticket kost € 21,25 (i.p.v. € 25), en voor kinderen tot 12 jaar betaal je € 17 (i.p.v. € 20).

© DeepBridge

6. Samen naar Pretty Woman, de musical

Wie kent het iconische liefdesverhaal van Pretty Woman niet? Vanaf 23 maart schittert de musical in Vlaanderen, maar Libelle-fans krijgen een exclusieve primeur! Op vrijdag 21 maart nodigen we je uit voor een onvergetelijke Libelle-avond in de Stadsschouwburg van Antwerpen. Krijg – voor de rest van Vlaanderen dat kan – de voorstelling als eerste te zien, ontvang onze goedgevulde goodiebag én strik de Libelle-korting op je tickets. BIG mistake om deze avond te missen, dus trommel je vriendin, mama, buurvrouw of partner op.

Pretty Woman, de musical – van 23 maart tot en met 4 mei, in het Trixxo Theater in Hasselt, het Capitool in Gent of de Stadsschouwburg van Antwerpen.

© Deep Bridge

7. Breng een laatste saluut aan spektakel-musical 14-18

Wat boffen we in België met al dat zang- en acteertalent. Nog zo’n voorstelling waar beiden prachtig samensmelten en je van je sokken blazen, is ongetwijfeld 14-18! De spektakel-musical vertelt het verhaal over vier vrienden van wie het leven drastisch verandert als ze naar het front moeten. Maar liefst 135.000 gingen het bekijken.

Heb jij de voorstelling nog niet gezien? Wacht niet langer, en strik – nog voor 10 maart – je ticket met een mooie Libelle-korting!

Spektakelmusical 14-18, van 19 maart tot en met 13 april 2025 in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs (Schoonmansveld 18, 2870 Puurs-Sint-Amands)

© Studio 100

