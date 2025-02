De krokusvakantie is alweer in aantocht. Daarom tippen wij 12 leuke activiteiten die ervoor zorgen dat de vakantie voorbij is voor je er erg in hebt.

1. Met K3 in zee

Kleurrijke kostuums, prachtige decors, swingende liedjes… In de nieuwe K3-show ‘Zeesterren’ duiken Hanne, Julia en Nora (Gharib, vervangster van de zwangere Marthe) de magische onderwaterwereld in. Als de meisjes op een mysterieuze schelp stuiten, doen ze er alles aan om die open te krijgen. Daarvoor moeten ze op zoek naar drie magische parels.

K3-Show: Zeesterren, met K3, Danny Dorland (#LikeMe)… Vanaf 1 maart in Hasselt, Gent, Oostende, Leuven en Antwerpen. Info & tickets: studio100.com

2. Sterren kijken

In Kattevennen-Cosmodrome in Genk kun je onder meer tijdens de krokusvakantie een reuze ruimtereis maken dicht bij huis. Laat je verwonderen door ons sterrenstelsel tijdens de 360°-show, er is er eentje voor elke leeftijd! Na de show en het live-gedeelte in het planetarium is het tijd voor een bezoek aan de sterrenwacht.

Info & tickets: kattevennen.be



3. DIY-pakketten

Dé ultieme binnenactiviteit tijdens de vakantie: knutselen. De Gentse Tina Kunini richtte een paar jaar geleden haar creatief platform Studio Jo’zi op, waar ze verschillende DIY-pakketten aanbiedt om mee aan de slag te gaan. Die bevatten alle benodigdheden om jullie creatieve project tot een goed einde te brengen, zodat jij niet van winkel naar winkel moet rijden om alles te verzamelen.

Meer knutselideetjes voor jong en oud vind je hier.



4. Filmnamiddag

Bij slecht weer is er niets gezelliger dan een filmnamiddag. Maak het thuis lekker knus met heerlijke snacks en een Netflixfilmpje.

Tijdens de krokusvakantie is er ook het Jeugdfilmfestival Antwerpen. Een hele krokusvakantie lang zijn er op verschillende locaties in de stad filmvertoningen, workshops, een XL-medialab, peutercinema en zelfs een heuse opblaasbioscoop. Een hele week lang filmplezier dus!

Niet alleen in Antwerpen trouwens, want Jeugdfilmfestival On Tour houdt ook halt in Gent, Brugge, Leuven, Kortrijk, Hamme en Roeselare. Alle info vind je terug op jeugdfilmfestivalantwerpen.be.

5. Een boek lezen

Wat een toeval! Net zoals de krokusvakantie begint ook op 1 maart de jeugdboekenmaand. Dit jaar staat helemaal in het teken van ’tijd’.

Kies een boek en reis naar het verleden of net naar de toekomst. Neem je tijd en kruip lekker in de zetel met een heerlijk boek, of trek naar een van de vele workshops, voorleesuurtjes, voorstellingen of andere activiteiten in de bibliotheek, boekhandel of cultuurcentrum bij jou in de buurt.

Alle info vind je op jeudgboekenmaand.be.

6. Op wandel

Is binnenzitten niets voor jullie? Dan is de krokusvakantie een uitstekende gelegenheid om de wandelschoenen nog eens aan te trekken. We bundelden de leukste kindvriendelijke wandelingen in elke provincie, je vindt ze hier. De routes zijn allemaal voorzien van toffe extra’s, zoals een uitkijktoren, speeltuin of doe-opdrachtjes. Wandelingen die nooit gaan vervelen dus!

Ons land heeft ook een heleboel speelbossen, waar je kroost naar hartenlust mag ravotten en klauteren op de speeltuigen. Tip: neem onze bosbingo mee voor extra speurpret onderweg. Want er is niets beter dan een verfrissende namiddag spelen in het bos!

7. Carnaval

Misschien lopen jullie tijdens de krokusvakantie carnavalsstoeten af, of misschien ontsnap je liever aan de drukte. Niets weerhoudt jullie ervan om thuis zelf een carnavalsstoet te organiseren.

Haal de verkleedkoffer van onder het stof (of knutsel zelf een leuk kostuum in elkaar) en laat je kroost elke ochtend een outfit samenstellen. Zet de gekste carnavalsmuziek op en laat je kinderen dansen of meelopen over een zelfgebouwd parcours in de living of de tuin. Pret verzekerd!

8. Krokusfestival

Grijze winterdagen zijn ideaal voor een cultureel uitstapje. Het Cultuurcentrum van Hasselt viert nog tot en met 6 maart het Krokusfestival, een kunstenfestival waar je tal van expo’s en theatervoorstellingen op kindermaat meepikt.

Info en tickets vind je op krokusfestival.be.

9. Naar een museum

Gezinsbond en FARO organiseren samen met heel wat musea in ons land opnieuw Krokuskriebels. Een hele krokusvakantie lang zijn er extra gezinsactiviteiten, zoals een workshop of kinderparcours doorheen het museum. Een goede geledenheid dus om eens op ontdekking te gaan in een museum dat je misschien nog nooit eerder bezocht.

Ter inspiratie bundelden we alvast onze favoriete musea voor kinderen in dit artikel.

10. Betoverende sprookjeswandeling

Er was eens… Provinciedomein De Gavers in Harelbeke vormt dit voorjaar het decor voor een feeërieke sprookjes- en belevingswandeling. Ga samen met je kroost op trot door het Sprookjesbos, waar je bent uitgenodigd op het Grote Koninklijke Bal. Onderweg ontmoet je prinsen en prinsessen, loop je ridders, feeën en vele anders sprookjesfiguren tegen het lijf.

Info & tickets: deepbridge.be

© Deep Bridge

11. Vos & Haas aan zee

Van 1 maart tot en met 4 mei is het Feest- en Cultuurpaleis op het Wapenplein in Oostende de thuisbasis voor een nieuwe Vos & Haas doe-expo. Ga samen met je kroost op schattenjacht met Vos en Haas, de schattige dierenfiguurtjes uit de boeken van Sylvia Vanden Heede en Thé Tjong-Khing. Een fles spoelt aan in Oostende, aan jullie om aan de hand van doe-opdrachtjes en puzzels het mysterie te ontrafelen.

Info & tickets: visitoostende.be

12. Knuffelvakantie in Bokrijk

Ook dit jaar organiseert Bokrijk haar Krokuswandelingen. Daarnaast doopt het openluchtmuseum de krokusvakantie om tot ‘knuffelvakantie’. Kinderen mogen gratis binnen en kunnen in het Repair-atelier hun favoriete knuffel(beer) herstellen of versieren. En ook de schapen die in Bokrijk rond dartelen mogen geknuffeld worden!

Info & tickets: bokrijk.be

© Bokrijk

Nog meer uitstapjes:

