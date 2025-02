De tuin in maart: dit kun je nu doen

De lente staat voor de deur, en dat betekent dat we steeds meer kunnen doen in onze tuin. Snoeien, bemesten, planten, zaaien … Ontdek hier welke tuinklusjes in maart allemaal op het programma staan:

Dit kun je in maart doen in de tuin

1. Snoeien en wieden

Sommige struiken kun je nu al een snoeibeurt geven, op voorwaarde dat het niet meer vriest. Denk hierbij aan

rozenstruiken,

lavendel,

vlinderstruiken

en pluimhortensia’s.

Bladverliezende hagen, zoals een beukenhaag of liguster, mogen ook worden gesnoeid of ingekort.

Deze maand is het ook de laatste kans om je fruitbomen bij te snoeien.

Knip ook siergrassen terug tot waar de nieuwe groei begint.

Maak het nog niet té netjes. Want er kunnen zomaar onder een hoop bladeren diertjes slapen.

Denk daarnaast aan het onkruid dat zich vanaf deze maand weer laat zien, dus begin alvast met wieden waar mogelijk.

2. Gazon

Als het gras droog is, kun je nu je gazon al maaien op de hoogste stand .

is, kun je nu je gazon al maaien op de . Controleer meteen je grasmachine en geef de messen een onderhoudsbeurt indien nodig.

en geef de messen een onderhoudsbeurt indien nodig. Kale plekken in het gazon kun je nu opnieuw inzaaien met graszaad .

met graszaad Vergeet bemesting, daarvan gaat je gras enkel uitbundig groeien waardoor je enkel meer moet maaien. Het belangrijkste is een goede bodemstructuur. Laat daarom nu je grassnippers liggen of rakel in het voorjaar een dun laagje compost door het gazon.

3. Nestkastjes ophangen

Vogels zijn stilaan op zoek naar een broedplek, dus het is een goed idee om nestkastjes op te hangen in je tuin. Zorg er wel voor dat ze niet in de volle zon hangen en dat het niet binnen kan regenen.

4. Slakken bestrijden

Slakken leggen in april hun eitjes, maar je kunt ze best nu al uit je tuin weren, zodat je later dit jaar niet met een slakkenplaag te maken krijgt. Strooi bijvoorbeeld wat koffiedik rond je planten of leg er koperen ringen rond, dat schrikt slakken af.

5. Planten, zaaien en stekken…

Heb je vaste planten in je tuin die al enkele jaren meegaan? Dan is het aangeraden om ze eens in de drie jaar uit de grond te halen en te stekken. De jonge stukken die je hebt afgesneden kun je vervolgens opnieuw planten.

Bloembollen van zomerbloeiers zoals gladiolen, dahlia’s en begonia’s mag je eind maart al voortrekken. Dat wil zeggen dat je ze al in een pot plant en die op een warme plek binnenshuis of in de serre zet. Op die manier krijgen ze een flinke groeivoorsprong. Zodra de kans op vorst voorbij is, dus vanaf april of mei, kun je ze buiten uitplanten.

Heb je in het najaar geen rozen geplant? Dan kun je deze maand – zolang het niet vriest – nog rozen met kale wortels planten. Rozen in pot kun je het hele jaar door planten.

Vanaf nu kun je volop eenjarigen en moestuingewassen voorzaaien. Denk aan reukerwtjes of kerstomaatjes, mmm!

6. …ook in de moestuin

Ook in de moestuin kun je alvast aan de slag gaan! Je kunt je moestuinbed voorbereiden en al enkele groenten buiten zaaien en planten, bijvoorbeeld:

erwten

radijsjes

snijbiet

(pluk)sla

wortelen

uien en sjalotten

Wil je graag een moestuin aanleggen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen?

7. Groene aanslag verwijderen

Je zult merken dat de winter voor heel wat groene aanslag heeft gezorgd op je terras en tuinpad. Er bestaan verschillende manieren om deze aanslag te verwijderen:

Hogedrukreiniger: met een hogedrukreiniger kun je algen en mos wegspuiten. Hier zijn ook wel nadelen aan verbonden, want je spuit ook de voegen leeg of verzwakt hout, waardoor je deze achteraf weer moet opvullen. Daarnaast kan een hogedrukreiniger ook de ondergrond aantasten en zullen er op termijn sneller algen en mos op groeien.

of verzwakt hout, waardoor je deze achteraf weer moet opvullen. Daarnaast kan een hogedrukreiniger ook de en zullen er op termijn sneller algen en mos op groeien. Bio-azijn: verdun azijn met een beetje water en besproei de aanslag ermee. Laat dit even inwerken en vervolgens kun je met de bezem het vuil eraf schrobben. Doe dit bij voorkeur op een droge dag, zodat het mos veel azijn kan opnemen. Let er wel op dat de azijn niet op je planten terechtkomt.

en besproei de aanslag ermee. Laat dit even inwerken en vervolgens kun je met de bezem het vuil eraf schrobben. Doe dit bij voorkeur op een zodat het mos veel azijn kan opnemen. Let er wel op dat de azijn terechtkomt. Groene zeep of soda: vul een emmer met water en voeg hier soda of groene zeep aan toe. Borstel het goed in in je terras of tuinpad, laat even inwerken en spuit af met de tuinslang.

Gebruik liever geen bleekmiddelen of chloor, aangezien deze niet goed zijn voor de omliggende grond en planten.

