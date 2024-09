Getest: ontstressen en beter ademen met een moonbird?

Ademhalingsoefeningen zijn hét hulpmiddel tegen stress. En het beste van al: je hebt er niets voor nodig. Of wel soms? Het Belgische bedrijf Moonbird ontwikkelde een klein apparaatje dat je helpt bij je ademhaling om zo je stresslevel naar beneden te krijgen. Hoe werkt het precies, en is het een overbodige zelfhulphype of toch een handig hebbeding? Redactrice Karen testte het uit.

Een apparaatje om te ademen… Waarom zou je dat nodig hebben? Die gedachte flitste al snel door mijn hoofd toen de Moonbird op de markt verscheen. Misschien was ik al wat bevooroordeeld, want ik ben namelijk niet aan mijn proefstuk toe. Omdat ik wéét hoeveel effect bewust ademen heeft, probeerde ik al heel wat oefeningen uit (zonder apparaatje weliswaar). Via een paar ademhalingsapps ademde ik er dus al duchtig op los, zeker tijdens stressvolle periodes.

Toch was ik best nieuwsgierig naar de Moonbird. Het toestel werd dan ook ontwikkeld in samenwerking met experten en op basis van wetenschappelijk onderzoek. De prijs van het apparaatje behoedde me echter voor een impulsaankoop. Want eerlijk is eerlijk, de Moonbird is voor de meeste mensen wellicht aan de dure kant (179 euro). Anderzijds is geen prijs te hoog om de kwaliteit van je leven te verhogen. Zelfs topdokter en professor in de neurologie Steven Laureys is fan. Bovendien werd het apparaatje ontwikkeld op eigen bodem, door broer en zus Broes. Genoeg redenen om deze ademhalingstool te onderwerpen aan een (kritische) test. Het resultaat was best verrassend!

Moonbird, wat doet het precies?

De Moonbird is een slim, handzaam apparaatje dat je begeleidt bij het ademen door subtiel uit te zetten en weer in te krimpen. Je houdt het in de palm van je hand, zodat je de bewegingen makkelijk kunt opvolgen. Het werkt, zoals ook op de website wordt beloofd, erg intuïtief. Als het apparaatje opzwelt adem je in, als het krimpt blaas je de lucht uit je longen weer naar buiten. De rustige bewegingen geven het tempo aan en helpen je een ‘juist’ ademhalingsritme aan te houden.

Waarom werkt ademhalen?

Ademhalen lijkt misschien vanzelfsprekend, maar toch kan bewust ademhalen een cruciaal verschil maken voor je gezondheid. Onderzoek toont aan dat ademhalingsoefeningen de meest effectieve manier is om stress te reduceren, zowel op korte als op lange termijn.

Wanneer je langzaam en diep ademhaalt, activeer je het zogenaamde parasympathische zenuwstelsel, ook wel je ‘rust- en herstelmodus’. Dit helpt je lichaam te ontspannen en je hartslag te vertragen, wat op zijn beurt stress en angst vermindert. Bovendien kan een regelmatige ademhalingsoefening je focus verbeteren, je slaap bevorderen en je bloeddruk verlagen.

Met sensor voor je hartslag

De Moonbird beschikt ook over een hartslagsensor waar je je duim op plaatst. Op die manier wordt je hartslag en de tijd tussen twee hartslagen, je hartritmevariabiliteit, gemeten. Hoewel we vaak denken dat je hartslag idealiter uiterst constant is, blijkt het juist een goed teken als er wat variatie zit op de tijd tussen twee hartslagen.

Een hogere hartritmevariabiliteit zou namelijk betekenen dat je weerbaarder bent, en beter presteert, slaapt en recupereert bij stress.

© Moonbird.life

En het is precies die variatie in je hartritme die verbetert door ademhalingsoefeningen. Gecontroleerd ademen op een traag tempo kalmeert je zenuwstelsel. Je hartritmevariabiliteit stijgt, en je bloeddruk en hartslag dalen onmiddellijk, maar ook op de lange termijn.

Met, of juist zonder smartphone

Je koppelt de Moonbird best aan je smartphone met de bijbehorende app. Op die manier kun je kiezen uit verschillende ademhalingsoefeningen, afgestemd op wat je nodig hebt: minder stress, beter slapen of meer focus. Daarnaast geeft de app feedback op je hartslag, hartritmevariatie en ademhalingspatroon, zodat je inzicht krijgt in het effect van de ademhalingsoefening en je voortgang.

© Moonbird – Soul Studio Christine

Daarnaast kun je de Moonbird ook zonder je telefoon gebruiken voor een snelle sessie tussendoor. En dat blijkt voor mij een enorme meerwaarde. Mijn smartphone is tegenwoordig namelijk één van de grootste bronnen van stress. Wanneer je het apparaatje in de hand neemt start vanzelf een korte, standaard ademhalingssessie. Geen afleiding van mijn smartphone, en geen wollige stem of gong-geluiden. Dat zorgde ervoor dat ik veel vaker een (snelle) ademhalingsoefening deed dan voorheen.

Haalbare oefeningen en trajecten

De ademhalingsoefeningen zelf, niet onbelangrijk natuurlijk, zijn perfect haalbaar. Menig ademhalingssessie liet me al buiten adem achter, maar deze brengen me daadwerkelijk tot rust.

De Moonbird biedt je bovendien niet alleen losse ademhalingsoefeningen, maar ook volledige trajecten die je (als je dat wilt) met tekst en uitleg gidsen. Persoonlijk had ik geen nood aan een informerende stem, hoe zacht die ook mag klinken. Maar de informatieve ademhalingstrajecten zijn wel een meerwaarde vergeleken met een ‘gewone’ ademhalingsapp.

Eerst zelf eens proberen zonder tools? Probeer deze ademhalingsoefeningen voor het slapengaan

Heel het gezin aan het ademen

Het apparaatje kreeg al snel nog een extra fan bij. Want doordat de Moonbird zo toegankelijk is (en geen zweverige vibes verspreidt), sprong ook mijn ietwat argwanende man op de ademhalingskar. Er werd al snel een dagelijkse avondsessie ingelast, met een onmiskenbaar effect op het stressniveau en de slaapkwaliteit.

Voor onze vierjarige kleuter, die erg geïnteresseerd bleek in het uitzettend ding, is de tool toch wat te abstract. Maar gelukkig komt het bedrijf in het najaar van 2024 met de zogenaamde Moonbuddy, een ademhalingstool voor je kind, mét zacht prijskaartje. Het apparaatje werd in de vorm van een schattig diertje gegoten, waarbij de buik uitzet en inkrimpt op kindermaat. We hebben de sint alvast getipt…

© Moonbird.life

Conclusie

Voor mij was de Moonbird een ontdekking. Hoewel er zeker mensen zullen zijn waarbij het toestel na een week stof ligt te vergaren, was het voor mij een extra stimulans om goede voornemens daadwerkelijk te blijven realiseren. In mijn enthousiasme stookte ik al wat vriendinnen aan, en ook daar gaan meningen van matig positief tot laaiend enthousiast. Het feit dat je de Moonbird via heel wat mutualiteiten met korting kunt aankopen bleek voor hen een duwtje in de rug. Je kunt opgelucht ademhalen, want bovendien kun je het toestel ook terugsturen na 14 dagen als je niet tevreden bent.

Hoe sceptisch ik ook was over de meerwaarde van een apparaat, de Moonbird heeft een vast plekje gekregen op mijn nachtkastje. In het fluwelen zakje dat ik erbij kreeg weliswaar. Want doordat de vorm, het materiaal, maar ook de licht trillende opblaasbeweging ontegensprekelijk doen denken aan een erotisch massagetoestel, heb ik toch wat schroom als de poetsvrouw besluit de slaapkamer onder handen te nemen. Als je de Moonbird onder de kerstboom ziet verschijnen, geef dan best meteen wat kadering aan de, hoogstwaarschijnlijk nieuwsgierige, familieleden. 😉

