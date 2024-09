Het is niet altijd zo evident om anticonceptie te vinden die goed bij je past. Er zijn heel wat mogelijkheden en wat je kiest, hangt af van verschillende factoren. Wij zetten alle mogelijkheden even op een rij én vroegen naar jullie ervaringen.

Anticonceptie: wat zijn de mogelijkheden?

1. De pil

Betrouwbaarheid: betrouwbaar

Er bestaan heel wat verschillende soorten pillen, maar allemaal hebben ze dezelfde kunstmatige hormonale werking. De circulatie van oestrogeen en progestageen in je lichaam zorgt ervoor dat je niet zwanger kunt worden. Een handig middel, omdat je de volledige controle kunt behouden over je cyclus, wat voor veel vrouwen als een voordeel gezien wordt. Ben je vergeetachtig? Dan is deze methode minder geschikt voor jou.

2. De prikpil

Betrouwbaarheid: betrouwbaar

Iets handiger als je vergeetachtig bent: een inspuiting. De prikpil werkt als volgt: driemaandelijks ga je bij je dokter langs voor een injectie. Omdat de werking van de prikpil iets langer in je lichaam blijft hangen, is deze methode niet zo geschikt als je op korte termijn toch zwanger zou willen worden.

3. De pleister

Betrouwbaarheid: betrouwbaar

Opnieuw kies je in dit geval voor een hormonale werking, want in een anticonceptiepleister zitten dezelfde hormonen als in de pil en de vaginale ring. Die hormonen zorgen ervoor dat je niet zwanger wordt. Wekelijks vervang je de pleister op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip, maar je plaatst ‘m telkens best op een andere plaats. Net zoals je de pil neemt, doe je dit drie weken lang. De vierde week kleef je geen nieuwe pleister, zoals in een pilvrije week.

4. Het spiraaltje

Betrouwbaarheid: zeer betrouwbaar

Kies je voor een spiraaltje, dan heb je de keuze uit een hormonaal en koperspiraaltje. Ze worden in de baarmoeder geplaatst en zijn 3 tot 10 jaar werkzaam.

Een hormoonspiraaltje geeft een kleine hoeveelheid progestageen af waardoor zaadcellen niet meer door het slijm van de baarmoederhals geraken. Een bevruchte eicel kan zich bovendien niet in de slijmvliesbekleding van de baarmoeder nestelen.

geeft een kleine hoeveelheid progestageen af waardoor zaadcellen niet meer door het slijm van de baarmoederhals geraken. Een bevruchte eicel kan zich bovendien niet in de slijmvliesbekleding van de baarmoeder nestelen. Een koperspiraaltje bevat geen hormonen en voorkomt op twee manieren een zwangerschap. Koper is giftig voor zaadcellen, waardoor ze niet of nauwelijks in staat zijn om een eicel te bevruchten. Daarnaast maakt koper het slijmvlies van de baarmoeder ongeschikt voor innesteling van een bevruchte eicel.

5. Het hormonaal staafje

Betrouwbaarheid: zeer betrouwbaar

Geen fan van de pil, maar zegt het spiraaltje jou ook niets? Dan kan een klein staafje dat onder de huid in je bovenarm geplaatst wordt wel een optie zijn. Ook in dit geval komt er een kleine dosis hormonen vrij om een zwangerschap te voorkomen. Je blijft drie jaar lang beschermd, daarna moet je het staafje laten vervangen.

6. De vaginale ring

Betrouwbaarheid: betrouwbaar

Nog een andere optie is de vaginale ring: een ring van buigzaam, doorzichtig plastic die je inbrengt in je vagina. De ring bevat dezelfde hormonen als een gewone pil, maar je hoeft er dus ook in dit geval niet dagelijks aan te denken. Maandelijks vervang je ‘m en ben je weer beschermd voor de volgende maand.

7. Het condoom

Betrouwbaarheid: minder betrouwbaar

Het gebruik van een condoom is simpel. Je hebt exemplaren voor mannen en vrouwen, al wordt het mannencondoom veel vaker gebruikt. Bij vrouwen is het een latex ‘zakje’ dat je inbrengt voor het vrijen. Net zoals bij mannen werp je het na gebruik in de vuilbak. Het grote voordeel van een condoom is dat het goed beschermt tegen een seksueel overdraagbare aandoening (soa), zolang je het correct gebruikt. Het condoom moet bovendien goed aansluiten en onbeschadigd blijven, anders is het niet veilig.

8. Het pessarium

Betrouwbaarheid: minder betrouwbaar

In de volksmond ook weleens het ‘vrouwencondoom’ genoemd, maar toch is een vrouwencondoom nog net iets anders. Een pessarium is een klein ‘kapje’ dat je voor het vrijen samen met een zaaddodende gel vaginaal inbrengt. De flexibele rand zorgt ervoor dat je baarmoederhals mooi afgesloten blijft, waardoor er geen zaadcellen binnen kunnen komen. Komen er toch zaadcellen voorbij het pessarium? Dan zorgt de zaaddodende gel dat ze alleszins niet levend in je baarmoeder arriveren. Groot nadeel? Het vergt wel een beetje oefening en handigheid. Bovendien is het in vergelijking met andere anticonceptiemiddelen minder veilig.

9. Sterilisatie

Betrouwbaarheid: zeer betrouwbaar

Ben je er zeker van dat je geen kinderen wil krijgen? Dan kun je ook altijd kiezen voor een definitieve oplossing, zoals sterilisatie. Dat kan zowel bij mannen als bij vrouwen. Bij mannen worden via een vasectomie de zaadleiders onderbroken, zodat er geen zaadcellen meer vrijkomen in het sperma. Bij vrouwen worden de eileiders onderbroken. In dat geval kunnen de zaadcellen niet tot bij een rijpe eicel raken en kunnen eicellen ook onmogelijk afdalen in de baarmoeder.

10. Borstvoeding (eerste 6 maanden)

Betrouwbaarheid: minder betrouwbaar

Als je borstvoeding geeft, kun je de eerste maanden na de bevalling in principe niet opnieuw zwanger worden. Maar daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld: de baby mag nog geen zes maanden oud zijn, je moet volledige borstvoeding geven, je mag niet afkolven en er mag nog geen menstruatie geweest zijn sinds je bevalling. Maar zelfs als je aan alle voorwaarden voldoet, is het niet volledig uitgesloten dat je tóch zwanger wordt. Als je niet zwanger wilt worden, gebruik je dus best aanvullende anticonceptie.

11. Coïtus interruptus

Betrouwbaarheid: minder betrouwbaar

Bij coïtus interruptus wordt de penis net voor de zaadlozing uit de vagina gehaald. Doordat er geen zaadcellen vrijkomen in de vagina, zou de eicel in principe niet bevrucht worden. Maar betrouwbaar is deze methode niet. Er kan immers voorvocht vrijkomen voor de ejaculatie, en dat kan al sperma bevatten.

12. Natuurlijke a nticonceptie zonder hormonen

Betrouwbaarheid: minder betrouwbaar

Niet vrijen als je vruchtbaar bent, daar komt natuurlijke anticonceptie of anticonceptie zonder hormonen op neer. Bij deze methode ben je volledig aangewezen op je cyclus en moet je achterhalen wanneer je vruchtbare periode en eisprong plaatsvindt.

Daarvoor bestaan verschillende methodes die vooral gebaseerd zijn op je voorgaande cycli of op lichamelijke veranderingen. Zo is er bijvoorbeeld de kalendermethode en temperatuurmethode, maar weet dat natuurlijke anticonceptiemethoden minder betrouwbaar zijn. Hoe dan ook is deze manier niet geschikt als je een onregelmatige cyclus hebt.

Bron: allesoverseks.be

Hiervoor kiezen onze lezeressen

De zoektocht naar een gepast anticonceptiemiddel loopt niet bij iedereen van een leien dakje. Wij vroegen onze lezeressen naar hun ervaringen en kregen heel wat diverse antwoorden.

Lezeres Lies: “Na eerst jaren de pil genomen te hebben, schakelde ik over naar een hormoonspiraaltje. Het leek me veel beter om de hormonendosis zo lokaal mogelijk te houden. Ik voelde me mentaal wel beter met het spiraaltje, maar toch bleef ik buikpijn hebben, ook na het vrijen. M’n partner en ik besloten dan maar dat het genoeg geweest was en we schakelden over naar een simpel condoom. Even wennen, maar geen hormonen meer. En dat was zo’n opluchting voor me!”

Lezeres Mieke: “Ik begon met de pil, maar ik moet toegeven dat ik niet zo goed was in het dagelijks innemen van het pilletje. Samen met mijn gynaecoloog ging ik op zoek naar iets dat ‘makkelijker’ was. Ik heb toen voor het spiraaltje gekozen en ben hier nog steeds blij mee. Hoewel het plaatsen of verwisselen niet de meest aangename ervaring in je leven is, ben je gerust. Je moet enkel nog onthouden wanneer je de spiraal moet vervangen.”

Lezeres Nele: “Jarenlang slikte ik een oestrogeenpil. Ik ondervond niet echt bijwerkingen, dacht ik. Hoewel ik last had van migraine, dacht ik dat dit vooral veroorzaakt werd door slaaptekort en stress. Maar dan plots, na dagen van aanhoudende hoofdpijn, braken, ‘uitvallen’ van mijn rechterarm en dubbelzicht, bleek ik een hersentrombose te hebben. Gelukkig heb ik niets aan de trombose overgehouden, maar m’n neuroloog verbood me om ooit nog de pil te nemen. Wat de toekomst zal brengen weet ik nog niet, maar één ding is zeker: voor mij geen ‘rommel’ meer in m’n lichaam!”

Lezeres Annick: “Ik heb niet de behoefte om de pil of andere hormonale anticonceptie te gebruiken. Waarom zou ik mijn lichaam met hormonen of andere zaken belasten als er zo’n gemakkelijk, gezond en goedkoop alternatief is? Voor mij is het heel normaal om condooms te gebruiken maar ik merk in mijn omgeving dat veel mensen het raar of zelfs gevaarlijk vinden. Toch heb ik in al die jaren maar één keer een negatieve ervaring gehad doordat het condoom gescheurd was. Ik vind het zelfs positief dat je het meteen merkt als er toch iets mis is. Je hebt minder een vals gevoel van veiligheid in vergelijking met de pil. Voor mij zijn condooms de anticonceptie die ik hopelijk de rest van mijn leven kan blijven gebruiken.”

Lezeres Celine: “Voor de kinderen er waren gebruikte ik jarenlang de pil en de vaginale ring. Na ons eerste kindje gebruikten we een jaar lang een condoom. Na de geboorte van ons jongste kind gebruikten we weer even condooms in afwachting van de vasectomie van mijn man. Hormonale anticonceptie was voor mij echt geen optie meer, ik voel me beter bij mijn natuurlijke cyclus. Mijn libido is hoger en ondanks milde PMS-klachten ben ik erg blij met onze keuze. Mijn man was eerder jong toen hij zich liet opereren en kreeg zes maanden bedenktijd. Toch hebben we geen moment spijt gehad van onze beslissing. Onze kinderwens is vervuld en we hoeven ons geen zorgen meer te maken.”

Twijfels over welke anticonceptie het best bij jou past?

Praat erover met je huisarts of gynaecoloog. Een anticonceptiemiddel is namelijk niet iets waar je licht mee om moet springen en het gebruik ervan kan wel degelijk lichamelijke gevolgen hebben. Wist je dat je de prikpil maar beter niet gebruikt na je 45ste omdat je dan een verhoogd risico loopt op osteoporose? En als je rookt, is ook de pil na je 35ste geen goed idee meer. Je loopt dan een hoger risico op een trombose. Goed overleg met je arts kan dus heel wat duidelijkheid scheppen.

En wat met seksueel overdraagbare aandoeningen?

Veel anticonceptiemiddelen beschermen je tegen een ongewenste zwangerschap, maar ze beschermen je niet tegen mogelijke soa’s. Daarom is een combinatie mét condoom steeds aangeraden, zeker als je geen vaste bedpartner hebt. Wel een vaste bedpartner? Laat jezelf en je partner dan eerst testen op een mogelijke soa, voor je zonder condoom zou vrijen.

