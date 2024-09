Astma: wat is het en hoe kun je het behandelen?

Zonder puffer kom je niet buiten, en na een ernstige aanval lig je soms dagenlang in de lappenmand: het is voor veel astmapatiënten de harde realiteit. Tijd om even stil te staan bij deze chronische ziekte.

1. Wat is astma?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Die zijn gevoeliger dan bij niet-astmapatiënten en reageren sneller bij bepaalde prikkels zoals allergenen, rook en vervuiling. Deze prikkels zorgen ervoor dat de slijmvliezen van de luchtwegen opzwellen en meer vocht en slijm produceren. Ook de spiertjes rond de luchtwegen raken verkrampt en trekken samen. Het gevolg: de luchtwegen vernauwen en ademen wordt moeilijker. Zo’n opstoot van benauwdheid wordt een astma-aanval genoemd.

2. Welke allergenen kunnen klachten geven?

Patiënten kunnen klachten ervaren door allergenen in te ademen. Die allergenen kunnen van alles zijn: een stoffige ruimte, rook, temperatuurschommelingen, pollen van bomen en grassen, de aanwezigheid van huisdieren, uitwerpselen van huisstofmijt of zelfs een bepaald parfum kunnen al een benauwd gevoel geven. Vaak ondervinden astmapatiënten zelf welke prikkels klachten veroorzaken.

3. Welke symptomen kun je herkennen?

Benauwdheid, kortademigheid, een piepende ademhaling en hoestbuien zijn enkele klachten die vaak voorkomen. Dikwijls komt astma frequent voor met allergische klachten van de bovenste luchtwegen zoals een lopende neus, tranende ogen en jeuk.

4. Is het erfelijk?

De aanleg voor astma is erfelijk. Het komt in sommige families vaker voor dan in andere. Uitlokkers zoals luchtvervuiling en rook vergroten de kans op astma. Dat verklaart ook waarom het vaker voorkomt in steden dan op het platteland.

5. Hoe kun je astma behandelen?

De behandeling voor iedere patiënt is anders, aangezien de klachten per persoon kunnen verschillen. Daarom is het erg belangrijk om samen met een arts te overleggen wat de beste behandeling is.

Die behandeling kan bestaan uit het aanpassen van je levensstijl, maar ook uit medicatiegebruik. Medicijnen worden voornamelijk ingenomen door middel van een inhalator (een zogenaamde ‘puffer’), waardoor ze rechtstreeks in de longen terechtkomen. Welke soort geneesmiddelen hangt af van de ernst van de klachten:

Luchtwegverwijders zorgen ervoor dat de spiertjes rond de luchtwegen verslappen, zodat de luchtwegen weer kunnen verwijden. Dit type geneesmiddelen bestrijdt enkel de symptomen.

zorgen ervoor dat de spiertjes rond de luchtwegen verslappen, zodat de luchtwegen weer kunnen verwijden. Dit type geneesmiddelen bestrijdt enkel de symptomen. Ontstekingsremmers bestrijden de ontstekingen in de luchtwegen en longen en zorgen ervoor dat je minder last ondervindt van astma.

bestrijden de ontstekingen in de luchtwegen en longen en zorgen ervoor dat je minder last ondervindt van astma. Vaak worden luchtwegverwijders en ontstekingsremmers samen (in één puffer) voorgeschreven.

voorgeschreven. Soms krijgen astmapatiënten ook geneesmiddelen voorgeschreven ter behandeling van hun allergieën.

6. Kan astma worden genezen?

Helaas niet. Daarom is het belangrijk dat astmapatiënten er zo goed mogelijk mee leren omgaan, om zo de klachten te verminderen en het dagelijkse leven aangenamer te maken.

Voldoende geïnformeerd zijn over astma en allergie, en weten wat je eraan kunt doen, is een belangrijke hulp. Daarvoor kun je terecht bij je arts, maar ook bij de Astma en Allergiekoepel vzw. Via de website, e-mail (info@astma-en-allergiekoepel.be) of de gratis infolijn (0800/84321) delen ze met jou graag een uitgebreid informatieaanbod en praktische tips over het dagelijkse leven met astma en allergie.

Bron: Astma en Allergiekoepel vzw

