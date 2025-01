Buiten sporten: waarom het zo goed voor je is!

Geen warme fitnessruimte voor deze sportivo’s, want zij zweren bij buitensport. Van trailrunnen tot ijsberen; hun sportcredo is ‘muts op en gaan’!

Voor Ann (61) is ijsberen en in open water zwemmen een verslaving

“Ik ben een echte waterrat. Ik leerde mezelf als kind zwemmen tijdens een vakantie in Spanje en ben het altijd graag blijven doen. Ik zwem intussen al twaalf jaar meerdere keren per week in de ecologische zwemvijver van het Boekenbergpark van Deurne – zomer én winter. IJsberen doe je niet in één keer, na de zomer bouw je geleidelijk aan op naar lagere temperaturen. De regel is: het aantal graden is gelijk aan het aantal minuten dat je in het water kunt blijven. Al doe ik het meer op gevoel.

Ik duik in de vijver, zwem wat rondjes en kom eruit vol energie. Mijn ganse lijf tintelt, mijn benen en armen zien zo rood als een kreeft – zeker in deze winterperiode — en ik voel de adrenaline stromen. Ik vergelijk het met een omgekeerde ijspraline: je voelt je warm vanbinnen, met een koud laagje aan de buitenkant, en het is heerlijk…”

Toverbad

“Iedereen die uit het water komt, doet dat met dezelfde gelukzalige glimlach. Sommigen noemen het een toverbad, omdat het effect zo positief is. Na zo’n duik voel je je zo goedgezind en ontspannen. Geen wonder dat het aantal ijsberen in ons land sinds corona sterk gestegen is, bij jong én oud. Ons jongste lid is een jongen van zes die met zijn mama komt zwemmen.

De natuur, de rust, de stilte en de weldaad van het koude water helpen mij vooral om stress los te laten, en een bijkomend voordeel: ik merk dat het mijn gewrichtspijn door artrose minder erg maakt. Het is intussen een verslaving geworden, iets wat ik echt nodig heb. Mijn badpak ligt bij wijze van spreken standaard klaar in de auto of in mijn fietstas. IJs, sneeuw, hagel of regen: duiken zál ik!



Met een kleine groep zwemmen we intussen overal waar de natuur op haar mooist is – ook al mag dat nog niet in België. Hopelijk verandert dat snel. We doen het bij zonsondergang, bij volle maan, in zee, in kleine of grote waterplassen. Het is voor mij de mooiste buitensport die er bestaat.”

Tine (36) doet trailruns in de gezonde buitenlucht van de Vlaamse Ardennen

“Door weilanden, op bospaadjes, heuvel op, heuvel af, dwars doorheen de natuur… Ik doe al enkele jaren aan trailrunnen, en vind het heerlijk. Via vrienden leerde ik een organisatie kennen die trailruns organiseert en zo kreeg ik de smaak te pakken. Je volgt een loopparcours van 6, 10, 15 kilometer of meer, ver weg van beton en asfalt, en niets moet. Het is geen wedstrijd, wil je vertragen op die ene helling of zelfs even wandelen: dat mag en dat kan. Het traject is altijd uitgestippeld in een prachtige omgeving.”

Adembenemend

“Ik trail in de herfst en de winter bijna maandelijks en liep al verschillende keren in de Vlaamse Ardennen. Dat was telkens adembenemend – soms ook letterlijk. Want de Koppenberg oplopen, is geen sinecure! Maar als je dan toch boven geraakt, met je vrienden die je opwachten om dan samen verder te lopen… zalig is dat! Ik loop vooral trails in de herfst- en winterperiode – altijd met vrienden – en gelukkig hadden we telkens al zonnig en droog weer. Soms is het ook wel ijskoud of lopen we op een zompige ondergrond, maar dat hoort er nu eenmaal bij.

Je hebt lopers die zich piekfijn uitdossen tegen regen en wind, mijn looptenue is eerder basic. Ik kleed me liever niet te warm en als het regent maak ik me niet druk. Het enige waarin ik wel heb geïnvesteerd én wat een noodzaak is, zijn trailschoenen die diepe zoolgroeven hebben. Het helpt om een helling op te lopen of om je balans te houden op onvoorspelbare ondergrond. Soms moet ik, op zoek naar evenwicht, even mijn handen zetten. Ik ben al gevallen, ja, maar dan krabbel ik weer recht en loop verder.”

In de bergen

“Mijn man doet ook aan trailrunning en we dromen ervan om een parcours te lopen in de bergen, zoals Le Grand Ballon in de Franse Vogezen. Dat is nog spectaculairder van uitzicht en fysiek nog uitdagender… Ik weet intussen dat binnensporten niets voor mij zijn. Er is te weinig zuurstof, ik loop te snel rood aan, het is me te eentonig. Geef mij maar die trails in openlucht, want op die runner’s high kan ik dagenlang teren. Het gevoel van vrijheid, de adrenaline van de inspanning en de zuurstof die in de lucht hangt… daar kan niets tegenop.”

Edith (44) doet tijdens haar lunchpauzes aan krachttraining in openlucht

“Ik doe aan bootcamp – dat is een combi van cardio- en krachttraining – tijdens mijn lunchpauze op het werk, samen met enkele collega’s. Intussen al tien jaar lang! Om twaalf uur verlaat ik mijn bureau, kleed ik me om en kort erna staan we met zijn allen buiten klaar voor de opwarming. Eerst wat rondjes lopen met oefeningen om de hartslag wat hoger te krijgen en dan werken we aan onze spieren met kettlebells, elastieken, gewichten…”

Sneeuwballen mikken

“Ik probeer twee keer per week de sessies mee te doen. Door weer en wind, maar ook bij 30°C… Hoe slechter het weer, hoe heroïscher het gevoel achteraf, haha! Trainer Harm van Move Natural gaat ook echt wel inventief tewerk: op sneeuwdagen laat hij ons met volle kracht sneeuwballen mikken naar cirkels op een muur, op hete dagen krijgt de verliezer van een oefening een natte spons in zijn nek. (lacht)

Zoveel afwisseling, dat kan ook alleen als je buiten aan sport doet. In de fitness zijn het altijd dezelfde toestellen en is er te weinig lucht. Buiten heradem ik letterlijk. Dat voelt zo goed, na enkele uren op kantoor achter een pc. Sporten – en de douche achteraf – vormen voor mij dan ook de ideale pauze. Nadien voel ik zoveel nieuwe energie en hernieuwde focus. Echt, ik werk een pak efficiënter na het sporten en heb al tien jaar geen last meer van een middagdip.”

Motiverend

“Bovendien is buiten sporten met collega’s ook gewoon tof: je leert elkaar beter kennen en je motiveert elkaar om net iets harder te trainen, om alles te geven. Ik heb sowieso veel energie en ik ben blij dat ik die tijdens zo’n middag kwijt kan, terwijl ik ook het werk even helemaal kan loslaten.

In vakantieperiodes valt het allemaal even stil, en dan mis ik mijn buitensport soms echt. Ik ga dan wel wandelen, maar da’s toch niet hetzelfde.”

Ook zin om te sporten?

