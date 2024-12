Goeie vraag: een stressbuikje, bestaat dat echt?

Sommige mensen denken dat je kunt aankomen door een teveel aan stress. Dat wordt weleens gelinkt aan een teveel aan cortisol of stresshormoon in je bloed, omdat het extra wordt aangemaakt bij elke vorm van stress. Maar klopt dit wel?

We vroegen aan endocrinologe Leen Antonio van het UZ Leuven of je inderdaad zwaarder kunt worden als je te veel cortisol in je bloed hebt.

Cortisol: het effect op je gewicht

Prof. dr. Leen Antonio: “Cortisol is een hormoon dat door onze bijnier aangemaakt wordt en dat heel veel dingen in ons lichaam regelt: onze stofwisseling, hoe suikers en vetten verwerkt worden in de lever, hoe spieren en bot opgebouwd worden…

Door die invloed op de vet- en suikerverwerking, kan het inderdaad een effect hebben op je buikomtrek en gewicht. Typisch is het opstapelen van vet in de buikstreek als je echt te veel cortisol aanmaakt, door een probleem in de hypofyse in je hersenen bijvoorbeeld. Mensen kunnen er ook diabetes door krijgen omdat de suikerhuishouding in het lichaam verstoord wordt.

Maar het is niet omdat je een buikje hebt dat dit aan te veel cortisol te wijten is. Meestal niet, zelfs. Als patiënten met een BMI van boven de 30 bij ons langskomen, kijken we hun cortisolwaarden wel na, maar we vinden maar zeer zelden een probleem met hun cortisolgehalte. Neemt niet weg dat het altijd een goed idee is om chronische stress aan te pakken, want die heeft een grote weerslag op je functioneren, zowel mentaal als fysiek.”

Meer tips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!