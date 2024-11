Bestaan er wondermiddeltjes die de symptomen van de menopauze zomaar in het niets laten verdwijnen? Helaas niet. Maar dat je de klachten kunt verminderen, daar zijn we wél van overtuigd.

Doorbreek het taboe

Uit een onderzoek van iVOX in opdracht van Always Discreet blijkt dat de menopauze nog steeds te vaak in stilte (en schaamte) wordt beleefd. Enkele straffe cijfers:

Bijna 3 op de 5 vrouwen boven de 40 zegt onvoldoende informatie over dit onderwerp te vinden.

over dit onderwerp te vinden. Van de vrouwen die in de menopauze zitten, zegt 2 op de 5 dat ze te weinig wisten over de symptomen die het met zich meebrengt voordat ze deze ervaarden.

die het met zich meebrengt voordat ze deze ervaarden. Meer dan een derde is van mening dat ze de menopauze beter ervaren zouden hebben als ze vooraf beter geïnformeerd waren.

waren. Voor 7 vrouwen op de 10 wordt menopauze nog te vaak op een negatieve manier besproken.

besproken. 1 op de 5 vrouwen wil niet dat men weet dat ze in de menopauze zitten, en 1 op de 10 schaamt zich ervoor . Een derde van de vrouwen associeert dit met een gevoel van schaamte over hun ouderdom: hetzelfde aantal voelt zich te jong om al in de menopauze te zitten wanneer de eerste symptomen zich voordoen.

dat ze in de menopauze zitten, en 1 op de 10 . Een derde van de vrouwen associeert dit met een gevoel van schaamte over hun ouderdom: hetzelfde aantal voelt zich te jong om al in de menopauze te zitten wanneer de eerste symptomen zich voordoen. Slechts een derde voelt zich op haar gemak om erover te praten met haar partner.

“We weten dat de menopauze gemiddeld optreedt bij vrouwen rond de leeftijd van 51-52 jaar”, legt Charlotte D’Elloy uit, Marketing Director van Always Frankrijk en Benelux. “Maar vanaf 45 jaar kunnen vrouwen de eerste symptomen van de premenopauze al ervaren. In totaal krijgen niet minder dan twee miljoen vrouwen in België hiermee te maken!”

Wat gebeurt er met je lichaam tijdens de menopauze?

De menopauze is een volledig natuurlijk proces waar elke vrouw doorheen moet. Die periode bestaat uit drie fasen.

1. Perimenopauze

De fase waarin je lichaam van vruchtbaar naar onvruchtbaar verandert, heet de overgang of perimenopauze. Die begint rond je 40ste en gaat heel geleidelijk.

De voorraad eicellen waarmee je bent geboren, daalt aanzienlijk;

je menstruatiecyclus wordt onregelmatig: kortere, langere, hevigere of net lichtere bloedingen;

je hormoonspiegel wordt flink uit balans gebracht;

en omdat de aanmaak van het vrouwelijk hormoon oestrogeen afneemt, kun je last krijgen van overgangsklachten zoals slechter slapen, opvliegers, gewichtstoename, minder zin in seks en stemmingswisselingen.

2. Menopauze

Met de menopauze wordt specifiek de laatste menstruatie bedoeld. Als je één jaar niet meer hebt gemenstrueerd, kun je er dus van uitgaan dat je in de menopauze zit. Gemiddeld is dit rond 51 à 52 jaar.

Je voorraad eicellen is volledig uitgeput;

je bent niet langer vruchtbaar;

en de hormonen oestrogeen en progesteron worden niet meer aangemaakt.

3. Postmenopauze

De postmenopauze is de periode na de menopauze. Na de hevige schommelingen in je hormoonhuishouding past je lichaam zich stilaan aan aan de nieuwe balans. En dat is goed nieuws voor je overgangsklachten, want die blazen dankzij de teruggekeerde rust in je hormonen weer de aftocht.

De meest voorkomende symptomen van de menopauze

Tijdens de overgang en menopauze gebeurt er heel wat in je lichaam. De verschillende fasen kunnen gepaard gaan met klachten die soms tijdelijk en mild zijn, maar net zo goed levenslang kunnen aanhouden. Hoe hevig de klachten zijn en in welke mate ze verdwijnen, is bij iedereen verschillend.

De meest voorkomende klachten van de overgang en menopauze zijn:

Een verstoorde menstruatiecyclus (in de overgang)

Opvliegers (of vapeurs): een plots gevoel van intense warmte gepaard met roodheid, zweten en hartkloppingen

(of vapeurs): een plots gevoel van intense warmte gepaard met roodheid, zweten en hartkloppingen Nachtelijk zweten: opvliegers die zich ’s nachts voordoen

Slecht en onregelmatig slapen , vermoeidheid

, vermoeidheid Prikkelbaarheid en sombere gevoelens

Vergeetachtigheid en een verminderde concentratie

Een verminderd libido , dikwijls gepaard met vaginale droogte

, dikwijls gepaard met Gewichtstoename

Problemen met de bloedsuikerspiegel, cholesterol en bloeddruk, met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten als gevolg

Last aan de gewrichten en stijfheid

Meer kans op blaasontstekingen en incontinentie

en Meer kans op osteoporose (door de verminderde aanmaak van oestrogeen)

(door de verminderde aanmaak van oestrogeen) Hoofdpijn en migraine

Een droge huid en dunner wordend haar

en Minder zelfvertrouwen

Een opgeblazen gevoel

Hoe kunt je de symptomen van de menopauze verminderen?

Naast hormoontherapie (hormonale substitutiebehandeling) en voorgeschreven medicatie zijn er heel wat manieren om de symptomen op een meer natuurlijke manier de baas te blijven.

Eet gezond en gevarieerd. Zo maak je je lichaam weerbaar, vermijd je menopauzekilo’s en voel je je algemeen beter in je vel.

Zo maak je je lichaam weerbaar, vermijd je menopauzekilo’s en voel je je algemeen beter in je vel. Neem eventueel voedingssupplementen die je lichaam kunnen ondersteunen.

die je lichaam kunnen ondersteunen. Vermijd alcohol, cafeïne en sterk gekruide voeding.

alcohol, cafeïne en sterk gekruide voeding. Stop met roken .

. Beweeg voldoende : elke dag minstens een halfuur. Een eindje wandelen, met de fiets gaan winkelen of onder de middag enkele baantjes gaan zwemmen levert tonnen positieve energie op en gaat menopauzeklachten tegen.

: elke dag minstens een halfuur. Een eindje wandelen, met de fiets gaan winkelen of onder de middag enkele baantjes gaan zwemmen levert tonnen positieve energie op en gaat menopauzeklachten tegen. Denk positief , want een goede mindset is cruciaal. Een levensstijl waarbij je beter omgaat met stress en sterker in eigen schoenen staat, komt je gezondheid en het tegengaan van de klachten ten goede. Beschouw de menopauze als het begin van een nieuwe levensfase.

, want een goede mindset is cruciaal. Een levensstijl waarbij je beter omgaat met stress en sterker in eigen schoenen staat, komt je gezondheid en het tegengaan van de klachten ten goede. Beschouw de menopauze als het begin van een nieuwe levensfase. Denk iets meer aan jezelf. Zeg ‘ja’ tegen die extra kappersbeurt of verwennerij bij de schoonheidsspecialiste.

Zeg ‘ja’ tegen die extra kappersbeurt of verwennerij bij de schoonheidsspecialiste. Kom buiten. Ga op stap met vrienden en vriendinnen, doe leuke dingen met je partner en sla geen enkele gelegenheid af om plezier te maken.

Ga op stap met vrienden en vriendinnen, doe leuke dingen met je partner en sla geen enkele gelegenheid af om plezier te maken. Zorg voor een goede nachtrust , al is dat niet altijd even evident, want nachtelijke opvliegers kunnen je parten spelen. Zorg daarom voor meer regelmaat in je slaapritme, met deze tips van de slaapdeskundige , bijvoorbeeld.

, al is dat niet altijd even evident, want nachtelijke opvliegers kunnen je parten spelen. Zorg daarom voor meer regelmaat in je slaapritme, met deze , bijvoorbeeld. Praat met je partner, ook over jullie seksleven. Vertel hoe je je voelt en maak bewuster (en meer) tijd voor elkaar.

Lijkt niets te helpen of heb je erg veel last van de klachten, aarzel dan niet om contact op te nemen met iemand die je professioneel kan helpen en begeleiden, zoals je huisarts, gynaecoloog of menopauzeconsulente. Weet dat je er niet alleen voor staat in deze periode!

