Griep en griepsymptomen: 8 vragen en antwoorden

Het woordje griep doet je waarschijnlijk huiveren. We willen er alles aan doen om niet ziek te worden. Maar kun je de griep voorkomen? En wat als het al te laat is? Alle antwoorden op jouw vragen in een notendop.

Wat is griep?

Griep is een infectie van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Zowel de neus- en keelholte als longen en luchtpijp kunnen daarbij ontsteken. Mensen gebruiken het woord griep ook vaak voor andere klachten als een verkoudheid, hoesten of koorts. Maar die kunnen ook veroorzaakt worden door een ander virus, het coronavirus bijvoorbeeld.

Wat zijn de symptomen?

Griep start zeer plots met opkomende koorts, spierpijn, koude rillingen, snotteren vermoeidheid, gewrichtspijn, keelpijn en hoesten. In sommige gevallen kan griep ook leiden tot een longontsteking.

Is het besmettelijk?

Griep is heel besmettelijk omdat het zich kan verspreiden via praten, hoesten of niezen. De incubatietijd duurt tussen de twee tot zeven dagen.

Is griep hetzelfde als een verkoudheid?

Ja en neen. In beide gevallen gaat het om een ontsteking van de luchtwegen. Alleen beperkt een verkoudheid zich tot ontsteking van de neus- en keelholte. Dat zorgt voor keelpijn, hoesten, hoofdpijn, loopneus en soms lichte koorts.

De klachten beginnen geleidelijk aan en verdwijnen ook spontaan na รฉรฉn tot drie weken. Het grote verschil met griep is de ernst van de klachten en gewrichtspijn.

Hoe kan ik besmetting voorkomen?

Vermijd direct contact met mensen die besmet zijn.

Was zoveel mogelijk je handen met water en zeep.

Koop een miniflesje alcoholgel voor in je handtas. Altijd handig om snel bacteriรซn te doden op je handen.

Maak geen contact met vingers in je ogen of mond. Nagelbijters, wees gewaarschuwd!

Poets je aanrecht, keukengerei, kranen en deurklinken regelmatig met een vochtige doek.

Leef gezond: drink voldoende water, eet groenten en fruit, doe aan sport en denk aan een goede nachtrust. Zo ben je minder vatbaar.

Ik heb de griep, wat nu?

Geen reden tot paniek. De symptomen zijn lastig, maar verdwijnen meestal na vier dagen vanzelf. Het beste medicijn is rust en veel slaap.

Dagelijkse taken mag je nog altijd uitoefenen, maar doe geen zware inspanningen.

Als je je neus moet snuiten, doe je dat beter in wegwerpzakdoeken. Zo voorkom je voortdurend contact met slijmen.

Probeer dit antigriepdrankje eens om de symptomen te verzachten.

Wanneer moet ik naar de dokter?

Heb je na vier dagen nog altijd zware klachten? Dan neem je best contact op met je huisarts. Hij schrijft jou de juiste medicatie voor zodat je opnieuw je oude zelf bent. Babyโ€™s en ouderen behoren tot de risicogroep en gaan beter onmiddellijk naar de huisarts.

