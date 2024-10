Verkouden? 9x interessante weetjes over een verkoudheid

Dat je je belabberd kunt voelen als je verkouden bent, is wel degelijk een feit. Maar dat je het virus ontloopt door niet te kussen of uit de tocht te blijven, dat klopt niet helemaal. Wist je deze dingen over een verkoudheid al?

Dit moet je weten over een verkoudheid

1. Twee dagen na besmetting word je verkouden

Het duurt zo’n 48 uur vooraleer het verkoudheidsvirus de slijmvliezen in je neus en keel kan doen ontsteken. Dat levert de welbekende symptomen op: een verstopte neus, niezen, hoesten, keelpijn, heesheid en oorpijn. Deze klachten gaan gelukkig na zo’n zeven dagen over. Houdt de verkoudheid langer aan? Raadpleeg dan je huisarts.

2. Je mag een loopneus niet snuiten

Je neus ophalen als je verkouden bent, is zeker niet slecht. Integendeel, het is zelfs beter dan snuiten. Als je je neus snuit, loopt de druk binnenin hoog op. Dat zou slijm in de sinusholten duwen waardoor hun uitgangen verstoppen en je meer risico loopt op ontstekingen en infecties.

Haal je je neus op, dan creëer je het omgekeerde effect. Je zorgt zo voor een onderdruk die de slijmen wegzuigt uit je neus en sinusholten, wat de druk en de ontsteking ook daar kan verlichten. Wie toch liever z’n neus snuit, zet daarom best niet te veel druk. Snuit eerst het ene neusgat lichtjes en daarna het andere.

3. Het virus verspreidt zich via de lucht

Verrassend genoeg geef je zelden een verkoudheid door als je iemand kust. De meeste virussen verspreiden zich vooral via je speeksel in de lucht. Daarom is het belangrijk om in je elleboog te niezen of hoesten.

Als je niemand wilt opzadelen met een verkoudheid, dan gebruik je best een schone zakdoek, ook tijdens het hoesten en niezen. Een zakdoek houdt vochtdeeltjes beter tegen dan je elleboog of hand, zodat die zich niet kunnen verspreiden over de ruimte. Vergeet achteraf je handen niet te wassen met zeep of gebruik een ontsmettende handgel als je niet anders kunt. Sinds COVID zijn we goed op de hoogte van hoe we virussen kunnen beperken.

4. Opgelet met neussprays

Neussprays zijn heel effectief: een paar keer spuiten en je kunt weer vrij ademen. Maar helemaal ongevaarlijk zijn ze niet. Langdurig neusspray gebruiken, kan je neusslijmvlies beschadigen waardoor je een chronische verkoudheid kunt krijgen. Let daarom op dat je niet meer dan vier keer per dag sprayt en dit niet langer dan vijf dagen. Sprays met een fysiologische zoutoplossing zijn een goed alternatief.

5. Verkouden door de kou?

Je wordt verkouden door een virus en niet door de kou. Maar de koude of wat tocht, maakt je wel vatbaarder en kan dus het risico op een infectie vergroten. Dat komt doordat je slijmvliezen bij lage temperaturen slechter doorbloeden, waardoor je afweersysteem minder goed werkt. Je lichaam moet ook veel harder werken om warm te blijven, waardoor je weerstand niet optimaal is. Maar dat je ziek wordt van een windje, is dus een fabeltje.

6. Antibiotica helpt niet

Antibiotica doden enkel bacteriën, geen virussen. Aangezien een verkoudheid meestal veroorzaakt wordt door een virus, hebben antibiotica dan geen zin. Enkel bij bacteriële complicaties, zoals een longontsteking, worden antibiotica aangeraden.

7. Frisse lucht helpt

Je kunt de klachten van een verkoudheid verlichten door een frisse neus te halen. De warme lucht in huis zorgt er immers voor dat de slijmvliezen droog worden en er geen slijm meer geproduceerd wordt om het virus uit je lichaam te verdrijven.

8. Veel drinken doet wonderen

Veel drinken tijdens een verkoudheid is goed: het maakt je snot dunner, waardoor je het makkelijker kunt ophoesten of uitsnuiten. Kies voor water of kruidenthee en vermijd koffie, zwarte thee, melkdrankjes en alcohol.

9. Hoe ouder, hoe sneller ziek?

Zeker niet. Vanaf de leeftijd van ongeveer 50 jaar neemt de kans op verkoudheden zelfs af. 50-plussers zijn al zo vaak in contact gekomen met verkoudheidsvirussen dat ze meer antistoffen in hun lichaam hebben. Als ze toch een verkoudheid oplopen, lopen ze wel meer risico op extra complicaties. Kinderen daarentegen kunnen makkelijk tien keer per jaar een verkoudheid krijgen, juist omdat ze nog maar weinig weerstand tegen dergelijke virussen hebben opgebouwd.

