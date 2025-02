’t Lijkt wel een wondermiddel, groene thee. Het zou bomvol antioxidanten zitten en daardoor heel gezond zijn. Maar is dat wel zo? Neem er een kopje bij en lees welke voordelen je uit groene thee kunt halen.

Witte, groene of zwarte thee?

Wist je dat witte, groene en zwarte thee allemaal van dezelfde plant komen? De Camellia sinensis om precies te zijn, een struik die van oorsprong voorkomt in China en Zuidoost-Azië. De blaadjes worden gebruikt om thee mee te maken.

Voor groene thee worden de bladeren onmiddellijk na het plukken gedroogd en gestoomd. Door dat proces kunnen de flavonoïden die in de blaadjes zitten niet oxideren en dus niet zwart kleuren.

worden de bladeren onmiddellijk na het plukken gedroogd en gestoomd. Door dat proces kunnen de flavonoïden die in de blaadjes zitten niet oxideren en dus niet zwart kleuren. Zwarte thee krijgt na de pluk meer behandelingen: de blaadjes worden met warme lucht geblancheerd en verhit, waardoor ze oxideren en zwart kleuren.

krijgt na de pluk meer behandelingen: de blaadjes worden met warme lucht geblancheerd en verhit, waardoor ze oxideren en zwart kleuren. Bij oolong thee , een soort tussenvorm, worden de bladeren gedeeltelijk geoxideerd alvorens ze gedroogd en gestoomd worden.

, een soort tussenvorm, worden de bladeren gedeeltelijk geoxideerd alvorens ze gedroogd en gestoomd worden. Voor witte thee worden alleen de jonge, nog niet volgroeide blaadjes aan het uiteinde van de planten gebruikt.

Hoe gezond is groene thee?

Aan groene thee worden allerlei gezondheidsvoordelen toegeschreven. Maar is het echt zo’n wondermiddeltje?

Groene thee hydrateert je lichaam en bevat geen calorieën. Het is een fijn hulpmiddeltje om af te vallen of je huidige gewicht te behouden , en een gezondere keuze dan koffie of frisdrank.

je lichaam en bevat geen calorieën. Het is een fijn hulpmiddeltje om , en een gezondere keuze dan koffie of frisdrank. Omdat groene thee een van de minst bewerkte theesoorten is, bevat deze de meeste antioxidanten en natuurlijke polyfenolen : stoffen die de schadelijke invloed van zuurstof en vrije radicalen in het lichaam kunnen afremmen. Die spelen een rol in het ontstaan van kanker, hart- en vaatziekten en verouderingsverschijnselen. Verwacht echter geen wonderen van een kopje thee: de hoeveelheid antioxidanten is beperkt, en er zijn onvoldoende bewijzen dat groene thee het risico op kanker en hart- en vaatziekten vermindert.

: stoffen die de schadelijke invloed van zuurstof en vrije radicalen in het lichaam kunnen afremmen. Die spelen een rol in het ontstaan van kanker, hart- en vaatziekten en verouderingsverschijnselen. Verwacht echter geen wonderen van een kopje thee: de hoeveelheid antioxidanten is beperkt, en er zijn onvoldoende bewijzen dat groene thee het risico op kanker en hart- en vaatziekten vermindert. Het kan een positieve invloed hebben op je cholesterol , omdat de thee het ‘slechte’ LDL-cholesterol kan helpen verlagen. Uiteraard spelen er nog veel meer factoren mee in het verlagen van je cholesterol.

, omdat de thee het ‘slechte’ LDL-cholesterol kan helpen verlagen. Uiteraard spelen er nog veel meer factoren mee in het verlagen van je cholesterol. De stoffen in groene thee kunnen helpen een slechte adem te verminderen: ze pakken bacteriën in de mond aan die zwavelhoudende gassen produceren.

te verminderen: ze pakken bacteriën in de mond aan die zwavelhoudende gassen produceren. Daarnaast kan de theesoort de groei van bacteriën remmen, waardoor je minder snel gaatjes oploopt. Het allerbelangrijkste om gaatjes te vermijden blijft natuurlijk een goede mondhygiëne.

Opgelet voor theïne

Groene en zwarte thee bevat theïne, een stof die vergelijkbaar is met cafeïne. Het kan je dus een energieboost geven maar ook voor hoofdpijn, misselijkheid, trillen en slapeloosheid zorgen als je er te veel van drinkt. Beperk je dus tot enkele kopjes per dag, zeker als je gevoelig bent aan de effecten van cafeïne. Goed om te weten: twee kopjes groene of zwarte thee bevatten ongeveer evenveel cafeïne als één kop koffie.

Bron: gezondheid.be

Ook over je gezondheid:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!