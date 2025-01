Oren reinigen: 5 veilige alternatieven voor wattenstaafjes

Wattenstaafjes zijn voor velen onmisbaar in de badkamer. Ze worden vooral gebruikt om de oren te reinigen, maar dat is niet altijd zo’n goed idee. We geven je enkele veilige alternatieven om oorsmeer te verwijderen.

Gevaarlijk voor je oren

Neus-, keel- en oorartsen waarschuwen al langer dat wattenstaafjes gevaarlijk kunnen zijn voor je gehoor:

Met een wattenstaafje duw je oorsmeer dieper je oor in , in plaats van het er helemaal uit te halen. Hierdoor verhoogt de druk in je oor en is er meer risico op ontstekingen.

, in plaats van het er helemaal uit te halen. Hierdoor verhoogt de druk in je oor en is er meer risico op ontstekingen. Bovendien heeft oorsmeer antibacteriële eigenschappen , waardoor je oren zichzelf reinigen en beschermen tegen schimmels en bacteriën. Wattenstaafjes kunnen die bacteriën dus dieper in je oor duwen.

, waardoor je oren zichzelf reinigen en beschermen tegen schimmels en bacteriën. Wattenstaafjes kunnen die bacteriën dus dieper in je oor duwen. Als je het wattenstaafje te diep duwt, kun je een gaatje in je trommelvlies maken. Een beschadiging aan je trommelvlies kan blijvend gehoorverlies of zelfs tinnitus veroorzaken.

Oorsmeer = nuttig

Je oren reinigen met een wattenstaafje kan dus gevaarlijk zijn voor je gehoor. Bovendien is het onnuttig om elke dag oorsmeer te verwijderen, aangezien het een belangrijke functie heeft: het beschermt je trommelvlies en binnenoor tegen vuiltjes, huidschilfers en stof, en heeft een zelfreinigende functie. Ook zorgt oorsmeer ervoor dat je gehoorgang gesmeerd wordt, zodat deze niet uitdroogt en begint te jeuken.

Oren reinigen

Toch kan het nuttig zijn om oorsmeer af te toe te verwijderen. Wanneer het zich ophoopt en een prop vormt, kan het je trommelvlies irriteren of de gehoorgang verstoppen, waardoor je last kunt krijgen van gehoorverlies. In extreme gevallen kan het tinnitus veroorzaken.

Veilige alternatieven voor wattenstaafjes

Wanneer je gehoorgang verstopt is, of als je last hebt van kwaaltjes zoals gehoorverlies, duizeligheid, vloeistof uit je oor of oorsuizen, ga dan niet zomaar zelf aan de slag om oorsmeer te verwijderen. In dit geval klop je best even aan bij een audioloog, huisarts of NKO-specialist. Is de verstopping gedeeltelijk of wil je regelmatig je oren preventief reinigen, dan zijn er verschillende manieren om dat te doen.

1. Doekje

Eigenlijk hoef je enkel je oorschelp te reinigen en het oorsmeer rond het uiteinde van je gehoorgang te verwijderen. Hiervoor kun je een papieren zakdoekje of hypoallergeen, parfumvrij vochtig doekje gebruiken: haak het over je pink en ga er even mee in je oor om het zichtbare oorsmeer weg te halen. Zo weersta je aan de verleiding om dieper in je oor te gaan.

2. LastSwab

Om de plooien in je oorschelp schoon te maken, kun je wel een wattenstaafje gebruiken. Dat kan met een klassiek exemplaar, maar er zijn ook heel wat milieuvriendelijke alternatieven op de markt. De LastSwab bijvoorbeeld: een herbruikbaar, duurzaam en hygiënisch staafje met twee uiteindes waarop een flexibel en makkelijk afwasbaar ‘watje’ zit (LastSwab, € 9,95 bij Kudzu).

3. Oriculi

De oriculi is een ecologisch staafje gemaakt uit bamboe. Je gebruikt ‘m 1 tot 2 keer per week om het zichtbare oorsmeer te verwijderen. Belangrijk is dus dat je er niet volledig mee in je gehoorgang gaat, maar enkel het oorsmeer rond het uiteinde van je gehoorgang verwijdert. De oriculi heeft bovenaan een gekleurde parel, zodat elk gezinslid z’n eigen staafje heeft (Lamazuna, € 3,50 bij Sebio).

4. Metalen oorreiniger

Metalen oorlepeltjes zijn onder andere verkrijgbaar bij de apotheek en zijn erg veilig om de buitenste gehoorgangen van je oor makkelijk te reinigen. Omdat de lepeltjes open zijn, duw je het oorsmeer niet dieper in je oor, maar schraap je ’t eruit. Blijf wel steeds rond het uiteinde van je gehoorgang en ga dus niet met het lepeltje diep in je oor (Quies, € 11,90 bij PharmaMarket).

5. Lauw water of een zoutoplossing

Wil je toch iets grondiger reinigen? Hoorcentrum Lapperre raadt deze werkwijze aan, geschikt als je zeker weet dat je trommelvlies intact is en er geen tekenen van perforatie zijn, zoals oorpijn, pus of uitvloeiing met bloed:

Laat lauw water of een zoutoplossing in je gehoorgang lopen. Het water maakt het oorsmeer na een paar minuten zacht, zodat het kan weglopen. Dit kan bijvoorbeeld door een kleine waterstraal in je oor te laten lopen tijdens het douchen.

in je gehoorgang lopen. Het water maakt het oorsmeer na een paar minuten zacht, zodat het kan weglopen. Dit kan bijvoorbeeld door een kleine waterstraal in je oor te laten lopen tijdens het douchen. Dep je ooropening en de vloeistof zorgvuldig af met een schone doek.

Ook over je gezondheid:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!