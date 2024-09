Wat vertelt de kleur van je menstruatiebloed over je gezondheid?

Van lichtroze tot donkerbruin: menstruatiebloed kan verschillende kleuren hebben. Wat betekenen die precies?

Een gezonde menstruatiecyclus

Je cyclus is een terugkerend proces waarbij je lichaam zich voorbereidt op een eventuele zwangerschap. Ben je niet zwanger, dan wordt de onbevruchte eicel samen met het slijmvlies in je baarmoeder afgestoten. Dat zorgt voor bloedverlies: je maandstonden of regels, die gemiddeld tussen de 3 en 7 dagen duren. Op dag 1 van je menstruatie begint je cyclus opnieuw. Een menstruatiecyclus duurt doorgaans 28 dagen, al wordt alles tussen de 22 en 40 dagen als normaal beschouwd. Het aantal dagen kan per cyclus lichtjes afwijken.

Tijdens je maandstonden verlies je gemiddeld zo’n 50 ml bloed of 2 tot 5 eetlepels. Dit kan per cyclus wat meer of minder zijn. Heb je abnormaal veel of weinig bloedverlies, is je cyclus erg onregelmatig of ben je vaak meer dan 7 dagen ongesteld? Neem dan contact op met je huisarts of gynaecoloog.

Wat bij anticonceptie?

Neem je de pil of gebruik je een andere hormonale vorm van anticonceptie, dan kun je een ‘kunstmatige’ menstruatie of onttrekkingsbloeding krijgen. De hormonen van je anticonceptie zorgen er immers voor dat je menstruatiecyclus wordt stilgelegd – er kan dus geen eitje rijpen en het baarmoederslijmvlies wordt maar een beetje opgebouwd. Onderbreek je de opname van hormonen (tijdens een pilstopweek bijvoorbeeld), dan wordt het beetje baarmoederslijmvlies afgebroken en krijg je wat bloedverlies. Doorgaans is dit veel minder dan bij een natuurlijke menstruatie.

Wat vertelt de kleur van je menstruatiebloed?

De kleur en dikte van menstruatiebloed verschilt per persoon. De samenstelling ervan hangt immers af van je hormonen en eventuele aandoeningen of infecties.

Helderrood menstruatiebloed

Helderrood bloed wordt gezien als normaal menstruatiebloed. Het duidt op een gezonde cyclus, want je baarmoeder bouwt elke maand een flinke laag slijmvlies op en stoot deze weer volledig en op tijd af.

Donkerrood of bruin menstruatiebloed

Bloed dat eerder donkerrood of bruin van kleur is, is waarschijnlijk oud en geoxideerd bloed dat wat donkerder is omdat het al langer in je lichaam zit. Het komt dikwijls voor aan het begin of einde van je maandstonden, omdat het er tijdens je vorige menstruatie niet is uitgekomen.

Verlies je enkel bruin bloed? Dan is er mogelijk iets aan de hand. Dit kan bijvoorbeeld wijzen op een laag progesterongehalte, wat de reden kan zijn van vervelende menstruatiesymptomen en een onregelmatige eisprong. Het beste is om dit met je arts te bespreken.

Geef je borstvoeding? Dan kun je ook bruin bloedverlies hebben, omdat je menstruatie misschien nog onregelmatig is.

Paars menstruatiebloed

Bloedverlies dat de paarse kleur heeft van bevroren bosbessen, kan duiden op een teveel aan oestrogeen. Als dit hormoon veel meer aanwezig is dan progesteron, dan kan dit verschillende menstruatie- en PMS-problemen geven. Neem contact op met je arts als je menstruatiebloed paars is.

Lichtroze menstruatiebloed

Heb je een nogal korte menstruatie met lichtroze menstruatiebloed? Dit kan erop wijzen dat je lichaam weinig oestrogeen aanmaakt en moeite heeft met ovuleren. Er zijn verschillende oorzaken van een laag oestrogeengehalte, zoals een ijzertekort (ijzer is verantwoordelijk voor de rode kleur van bloed) of te weinig vitaminen of voedingsstoffen, bijvoorbeeld door een strikt dieet. Lichtroze menstruatiebloed kan ook het begin van de perimenopauze aanduiden.

Tussentijdse bloedingen (spotting) kunnen ook lichtroze van kleur zijn, omdat het dikwijls om een kleine hoeveelheid bloed gaat, vermengd met vocht of slijm.

Oranje of grijs menstruatiebloed

Oranje of grijs is een abnormale kleur voor menstruatiebloed en wijst dan ook op een probleem of een infectie. Het is raadzaam om contact op te nemen met je arts.

