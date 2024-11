Een knobbel aan je dikke teen (hallux valgus): dit doe je eraan

Heb je last van een knobbel aan je dikke teen? Dan zou het weleens om hallux valgus kunnen gaan: een vaak pijnlijke vergroeiing van je bot. Dit doe je eraan.

Wat is die knobbel aan je dikke teen?

Als je dikke teen naar binnen wijst en dus niet (meer) parallel staat aan je andere tenen, kan er sprake zijn van hallux valgus. Afhankelijk van hoe sterk de vergroeiing is, geraak je nog maar moeilijk in je schoenen of wordt wandelen erg pijnlijk. Voornamelijk vrouwen hebben er last van, maar er zijn ook mannen met hallux valgus.

Zo ontstaat hallux valgus

Een knobbel aan je grote teen (ook wel een ‘bunion’ genoemd) kan verschillende oorzaken hebben. Sommige mensen worden ermee geboren, het kan dus ook een genetisch probleem zijn. De meerderheid van de gevallen is echter niet-aangeboren.

In dat geval zijn de belangrijkste oorzaken:

verkeerde schoenen dragen. Je schoenen zijn best niet te hoog, te plat, te klein of te smal. Vaak zijn schoenen die vernauwen aan de tip een van de boosdoeners: ze forceren je tenen in een onnatuurlijke positie.

artrose

platvoeten

Dit zijn de symptomen

De knobbel aan je dikke teen zelf is natuurlijk de grootste aanwijzing, maar die is niet bij iedereen even uitgesproken.

Andere symptomen zijn:

ontstekingen aan de grote teen

huidirritatie

moeilijker in je schoenen passen

eelt op of in de buurt van de knobbel

de knobbel zelf wordt rood of zwelt op

Dit zijn de gevolgen

Als je ze niet aanpakt, kunnen je klachten na verloop van tijd ernstiger en permanent worden. Zo kan je tweede teen naar boven beginnen groeien omdat de dikke teen in de plaats zit, of kun je zelfs hamertenen (waarbij je tenen in een klauwstand staan) krijgen omdat je looppatroon verstoord wordt.

Hallux valgus behandelen

Heb je een knobbel aan je dikke teen, maar ondervind je er geen last van? Dan is het niet meteen nodig om naar de dokter te gaan.

Is dat wel het geval? Dan zijn er verschillende opties:

1. Speciale schoenen

Bij een beginnende knobbel kan overschakelen op goed passende, stevige schoenen al voldoende zijn.

Er bestaan ook speciale schoenmerken die zich specifiek richten op mensen met hallux valgus. Laat je zeker informeren bij een winkel gespecialiseerd in orthopedische schoenen of een thuiszorgwinkel.

2. Steunzolen

Ook steunzolen kunnen soelaas bieden. Kies daarbij niet voor kant-en-klare exemplaren, maar laat ze op maat maken door een expert. Verwacht wel geen instant resultaat: na ongeveer een halfjaar zou je een beduidende verbetering moeten merken.

3. Spalken en steunverbanden

Sommige artsen raden aan om je voet op een bepaalde manier te spalken om je teen opnieuw wat rechter te trekken zodat je comfortabeler kunt stappen. Je hebt de volgende mogelijkheden:

Je voet intapen . Dat heeft geen immense impact, maar je voet past dan wel nog in je schoen.

. Dat heeft geen immense impact, maar je voet past dan wel nog in je schoen. Een steunverband aanbrengen. Dat kan soms iets steviger aanvoelen, maar je kunt het niet in elke schoen dragen.

aanbrengen. Dat kan soms iets steviger aanvoelen, maar je kunt het niet in elke schoen dragen. Een brace dragen. Je hebt ze in alle soorten en maten, van flexibel tot hard en in verschillende prijsklasses. Ook hier geldt: laat je vooraf goed informeren door een professional! Een variant hierop zijn teenspreiders die je tussen je grote en tweede teen plaatst om ze uit elkaar te duwen.

4. Kinesitherapie

Bij een minder ver gevorderde hallux valgus kan ook kine verlichting bieden. De kinesist kan met manuele therapie werken én je bewegingsoefeningen geven waarmee je thuis aan de slag kunt.

5. Operatie

Bij ernstige gevallen stelt de dokter je soms een operatie voor. Er zijn verschillende manieren waarop dat gebeurt, maar je kunt ze opdelen in twee grote categorieën:

Standscorrecties , waarbij je middenvoetsbeentje wordt rechtgezet (en soms ook andere voetbeentjes).

, waarbij je middenvoetsbeentje wordt rechtgezet (en soms ook andere voetbeentjes). Het permanent vastzetten van je gewricht.

De orthopedisch chirurg zal samen met jou de beste opties bespreken. Soms zijn er ook meerdere ingrepen nodig. Na zo’n zes weken kun je weer rustig je dagelijkse activiteiten hernemen, maar bij veel patiënten duurt het toch drie tot zes maanden voor ze opnieuw alles kunnen.

