Playlists: de leukste motiverende muziek voor tijdens het sporten

Sporten gaat des te beter met oppeppende muziek in je oren. Daar zijn wij volledig van overtuigd! Deze playlists tillen je work-out naar een sneller en sterker niveau.

Muziek = motivatie

Muziek heeft op verschillende manieren invloed op je gemoedstoestand, gedrag en emoties. Eén van de grote eigenschappen en voordelen is dat ritmische muziek stimulerend werkt: het zorgt voor de aanmaak van dopamine (het gelukshormoon) en noradrenaline, waardoor je motivatie toeneemt. Door de verhoogde aanmaak van deze neurotransmitters komt je zenuwstel in ‘actiestand’. En natuurlijk leidt muziek ook af van vermoeidheid en vergroot het je uithoudingsvermogen.

De ene beat is de andere niet

Twee belangrijke kenmerken van muziek tijdens het sporten zijn tempo en wat psychologen ‘ritme-respons’ noemen. Dat is de mate waarin de muziek je het gevoel geeft dat je erop wilt bewegen. Uit een onderzoek blijkt dat mensen een onbewuste voorkeur hebben voor ritmes op ongeveer 120 beats per minuut (bpm), wat twee beats per seconde inhoudt. Die beats kunnen ervoor zorgen dat je lichaam haar energie gelijkmatiger en efficiënter gebruikt.

Belangrijk is wel om de muziek aan te passen aan het soort training. Voor een warming-up en cardiotraining kies je best voor muziek met 115-125 bpm, en voor kracht- en zware conditietraining behaal je het beste resultaat met 135-140 bpm. Dat zijn uiteraard gemiddelden: er zijn voor verschillende trainingen, sportprestaties en personen andere voorkeuren mogelijk.

Muziek voor tijdens het sporten

Streamingplatform Spotify (je kunt de app downloaden op je smartphone) biedt een schat aan playlists, boordevol muziek voor tijdens het sporten. We lijsten hieronder de leukste voor je op.

1. Top Hits Workout

Op zoek naar een playlist met alléén maar hits, inclusief remixes, die je motiveren en oppeppen? Dan is deze lijst misschien wel wat je zoekt. Spotify beschrijft de muziek als ‘hits om je helemaal mee in het zweet te werken’.



2. 80s Workout

Haal je beenwarmers en spandexlegging maar van onder het stof, want hits uit de jaren ’80 van onder andere ABBA, The Pointer Sisters en Cyndi Lauper staan klaar in deze afspeellijst!



3. 90’s Workout

Meer fan van de jaren ’90? Sla dan aan het sporten met muziek van Jennifer Lopez, Salt-N-Pepa, Aqua en nog véél meer.



4. Energy Tracks

Fitcoach Delphine Steelandt, o.a. bekend van Libelle’s Fitplan, stelde haar eigen lijst samen met muziek voor tijdens het sporten. Meer dan 750 nummers geven je in no-time een energieboost!



5. Start 2 Run

Start 2 Run met Evy Gruyaerts favoriete loopmuziek, verzameld in één handige playlist. Wat dacht je van hits van onder andere Calvin Harris, Bruno Mars en Taylor Swift?



Doe je mee met ons Fitplan?

Een gezonde geest in een gezond lichaam, daar gaan we voor! Samen met fitcoach Delphine Steelandt stelden we Libelle’s Fitplan samen, waarmee we samen in één maand tijd onze conditie opkrikken.

Het Fitplan bevat twaalf work-outvideo’s die telkens maar een kwartiertje duren en die je makkelijk thuis kunt meevolgen, met haalbare bewegingsvormen die je uithouding een flinke boost geven.

die telkens maar een kwartiertje duren en die je makkelijk thuis kunt meevolgen, met haalbare bewegingsvormen die je uithouding een flinke boost geven. Daarnaast krijg je vier superhandige oefenschema’s om af te printen, motiverende tips en zoveel meer.

Zin om je sportiefste beentje voor te zetten? Dan vind je hier meer info!

