Natuurlijke oppepmiddeltjes: 5x opkikkers voor de herfstperiode

Voel je je een beetje pips door het herfstweer of kun je wel een opkikker gebruiken? Dan kunnen deze natuurlijke oppepmiddeltjes je zeker een handje helpen.

Natuurlijke oppepmiddeltjes in de kijker

1. Ontspannende lavendellimonade

Lavendel wordt in heel wat wellnesszaken gebruikt om zijn frisse, aromatische aroma en zou fysieke en mentale stress verminderen doordat het al je zintuigen kalmeert. Een drankje met lavendel ligt dan ook voor de hand voor het oplossen van gezondheidskwaaltjes. Limonade met etherische lavendelolie, citroen, honing en water zou de oplossing zijn. Het aroma en de smaak van lavendel zorgen voor een rustgevend effect, terwijl de honing dan weer supergezond is en je slaap bevordert door de stof tryptofaan. De citroenen geven je immuunsysteem een serieuze boost dankzij de vitamine C. Een verkwikkend drankje dus, dat ook nog eens goed is voor lichaam en geest.

Wat heb je nodig?

340 g onbewerkte honing

300 cl mineraalwater

1 druppel pure lavendelolie

sap van 6 citroenen

Voor de garnering: lavendeltakjes en citroenschijfjes

Zo maak je het

Pers alle citroenen en voeg het sap aan het water toe. Voeg er één druppel pure lavendelolie aan toe en meng er de honing door. Laat de limonade afkoelen in de koelkast. Voeg er nog wat water of honing toe, indien gewenst. Werk af met lavendel en en een schijfje citroen.

Liever een ontspannend bad of kompres?

Ontspannen is ook mogelijk met een bad of kompres met lavendelolie. Doe vijf druppels lavendelolie in een kom koel water. Dompel twee washandjes in het water en wring ze uit. Ga liggen en leg één washandje op je voorhoofd en het andere in je nek. Rust op deze manier 30 minuten. Of neem een bad met zes druppels lavendelolie en zes druppels sandelhoutolie.

2. Lief voor je lijf: de kracht van gember

Een beetje suf opgestaan? Stoom je lichaam klaar met wat gember in je ontbijt! Het komt je energiepeil ten goede doordat het kruid voor een betere bloedcirculatie zorgt, en je zo vol energie aan de dag kunt beginnen.

Voel je je wat slap? Drink dan wat gemberthee met citroen. Gember is een natuurlijke ontstekingsremmer en stimuleert de bloedcirculatie en transpiratie waardoor slechte bacteriën en infecties weggewerkt worden. Ook een opkomende hoest of keelpijn wordt in de kiem gesmoord doordat gember niet alleen ontstekingsremmend werkt, maar ook de slijmen oplost, koortswerend werkt én je immuunsysteem een serieuze boost geeft.

3. Maak zelf je tijmsiroop

Heel wat kruiden hebben een heilzame werking voor je gezondheid, ook tijm werkt helend en verzachtend. Perfect als je met wat herfstkwaaltjes worstelt, zoals een pijnlijke, schorre keel bijvoorbeeld. Dus waarom zou je er dan niet zelf een lekkere siroop van maken? Gezond én bovendien makkelijk om te gebruiken in een limonade zonder kunstmatige stoffen.

Ga zelf aan de slag met het uitgebreide recept in dit artikel.

4. Weg met dat verkouden, grieperig of pips gevoel

Dzung Duong van het YouTube kanaal Honeysuckle zweert bij haar familierecept! Het drankje bevat:

Citroen: wat ons immuunsysteem een serieuze boost geeft dankzij de hoeveelheid vitamine C.

wat ons immuunsysteem een serieuze boost geeft dankzij de hoeveelheid vitamine C. Honing: supergezond en bevordert je slaap door de stof tryptofaan.

supergezond en bevordert je slaap door de stof tryptofaan. Sinaasappel: boordevol vitaminen en mineralen, en geeft een heerlijke smaak af aan het drankje.

boordevol vitaminen en mineralen, en geeft een heerlijke smaak af aan het drankje. Gember en kurkuma, ideaal om die kriebelende keel te kalmeren.

Je verkoudheid verzorg je dus voortaan met deze natuurlijke ingrediënten!

Wat heb je nodig?

2 citroenen

1 sinaasappel

gember

1 kl kurkuma

1 kop onbewerkte honing

Zo maak je het

Snijd de citroenen in fijne plakjes en haal er de pitjes uit. Plaats in een mengkom. Snijd de sinaasappel in fijne plakjes en voeg bij de citroenen. Pel en plet de gember in een vijzel. Voeg bij de citroenen en de sinaasappel. Meng 1 kl kurkuma en wat honing door het mengsel. Meng alles goed. Je kunt het mengsel 1 maand bewaren in een luchtdichte pot. Om te serveren: neem 1 el van het mengsel en voeg hier heet water aan toe.

5. Een dosis rode biet

Rode bieten zitten vol antioxidanten en laat dat nu net zijn wat je lichaam maar al te goed kan gebruiken tijdens herfstige dagen! Een frisse opkikker die alle gifstoffen in je lichaam met plezier de laan uit stuurt. Het is dus een goed idee om wat meer rode biet toe te voegen aan je dagelijkse menu.

Wist je trouwens dat je er ook heel wat lekkere drankjes mee kunt maken? Ze geven je sapjes een hartige ondertoon. Verkwikkend!

