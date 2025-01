Bewegen aan je bureau: 4 makkelijke oefeningen om fit te blijven

Bewegen is goed voor je lichaam en geest. Het maakt je lichaam sterker, soepeler en helpt je mentaal ontspannen. In deze nieuwe reeks helpen wij je samen met fitcoach Delphine Steelandt op weg.

Onze expert

Delphine Steelandt is voedingsdeskundige en sportcoach. Ze ontwikkelde Libelle’s Fitplan en schreef intussen acht boeken over sport en gezondheid, waaronder #FitBody, #FitPlus en The Right Mindset, om je te helpen naar het ultieme evenwicht tussen gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen, en het creëren van de juiste mindset.

Fit aan je bureau

Rugpijn, hoofdpijn, een gespannen gevoel in de nek, stramme spieren … Je lichaam gaat soms letterlijk gebukt onder de stress van een zittende job. Het vergt veel van je lichaam, waardoor je best extra veel aandacht besteedt aan een correcte zithouding en voldoende tussendoor bewegen.

Beweging is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je mentale gezondheid: het brengt stresshormonen in balans en zorgt ervoor dat je dagelijkse druk meer onder controle kunt krijgen, waardoor dat ook een positief effect kan hebben op je nachtrust.

De volgende oefeningen van fitcoach Delphine kunnen vast helpen om fit te blijven als je uren aan je bureau zit.

Oefeningen voor aan je bureau

1. Been heffen

Ga goed rechtop zitten met je schouders naar achteren. Trek je tenen naar je toe en hef je been in een hoek van 90 graden. Beweeg je been op en neer en hou je voet van de grond. Hou deze oefening één minuut vol, wissel van been en herhaal drie keer.

2. Hielen van de grond

Ideaal om de doorbloeding in je benen te verbeteren is deze oefening: plaats je tenen stevig op de grond en hef je hielen in een vlot tempo stevig van de grond. Blijf goed rechtop zitten en adem rustig door. Doe deze oefening gedurende één minuut en herhaal drie keer.

3. Opduwen

Met deze oefening werk je aan stevige armen. Plaats je handen aan de zijkant van de stoel, open je borst en hou je schouders naar achteren. Duw jezelf op, omhoog van de stoel, vanuit je armen. Hou deze oefening één minuut vol en herhaal drie keer.

4. Pols-stretch

Strek je arm en plooi je pols, zodat je handpalm naar voren wijst. Stretch je vingers, met je andere hand, zachtjes naar je toe. Wissel na één minuut van kant, zodat de rug van je hand naar voren wijst. Stretch opnieuw één minuut. Herhaal drie keer.

Productie en uitvoering: Delphine Steelandt • Camera en montage: Jill Verheyden

