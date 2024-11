We weten het al even: yoga doet je lichaam en geest goed. In deze yogareeks toont Lien Matthijs, kinesitherapeute, manueel therapeute en yogadocente, enkele oefeningen die kunnen helpen om specifieke klachten te verhelpen. Vandaag: yoga tegen nek- en schouderpijn.

Nekpijn door een voorovergebogen houding

Yoga-experte Lien Matthijs: “Vaak voorovergebogen zitten, door computerwerk bijvoorbeeld, kan je nek en schouders enorm belasten. Daardoor kan het zogenaamde ‘forward neck posture’ ontstaan: een houding waarbij je hoofd zich niet langer boven je romp bevindt, maar ervoor.

Gevolg? De nekspieren moeten harder werken om te voorkomen dat je hoofd zomaar voorover zou vallen, en hebben daardoor ook een stabiliserende functie gekregen. Ze zijn daar echter niet voor gemaakt, en raken bijgevolg overbelast.”

Afgeronde schouders

“Bovendien zorgt een voorovergebogen houding voor afgeronde schouders: de borstspieren aan de voorkant van de romp verkorten en trekken de schouders nog meer naar voren. De schouderbladspieren achteraan blijven langdurig uitgerekt, waardoor ze kunnen verzwakken.”

Yoga-oefeningen tegen nekpijn en schouderklachten

Een verkeerde houding kan er dus voor zorgen dat de spieren in je nek en schouders helemaal uit balans geraken. Maar er is ook goed nieuws, want met de juiste yogaposes kun je de verhoudingen opnieuw herstellen.

Hoe je dat doet, toont onze yoga-experte je in de bovenstaande video. Ze legt uit hoe je de nek-stretch, koeienkop (gomukhasana) en rijghouding (thread-the-needle) uitoefent. Ontspan je en luister naar je lichaam: het is oké om een lichte stretch te voelen, maar zodra het pijn doet, keer je best zachtjes terug uit de pose. Doe je mee?

Yoga-experte: Lien Matthijs (lieniyogini.be en instagram.com/lieniyogini) • Camera en montage: Hans De Groef • Met dank aan Coffice voor de videolocatie (cofficemechelen.be).

