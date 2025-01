Work-out in je zetel: 8 makkelijke oefeningen

Bewegen is goed voor je lichaam en geest. Het maakt je lichaam sterker, soepeler en helpt je mentaal ontspannen. In deze reeks helpen wij je samen met fitcoach Delphine Steelandt op weg.

Onze expert

Delphine Steelandt is voedingsdeskundige en sportcoach. Ze ontwikkelde Libelle’s Fitplan en schreef intussen acht boeken over sport en gezondheid, waaronder #FitBody, #FitPlus en The Right Mindset, om je te helpen naar het ultieme evenwicht tussen gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen, en het creëren van de juiste mindset.

Work-out in je sofa

Een work-out in je vertrouwde sofa? Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Nochtans zijn er heel wat toegankelijke oefeningen die je kunt uitvoeren die je spieren versterken en je flexibiliteit bevorderen, en waar je jouw luie zetel niet voor uit hoeft te komen.

Fitcoach Delphine doet in twee reeksen een aantal oefeningen voor. Ze zetten je lichaam in beweging, waardoor ook je hersenen aan het werk gaan en de gelukshormonen serotonine, dopamine en endorfine worden aangemaakt. Ze verlagen stress en brengen je in een opperbest humeur!

Oefeningen voor in de zetel

1. Zijwaarts been heffen

Ga in een comfortabele positie op je zij liggen. Ondersteun je hoofd met je hand. Strek je bovenste been, hef je hiel naar het plafond en beweeg je been op en neer. Let er goed op dat je je schouders opent en je navel naar binnen trekt. Wissel na 15 keer van been en herhaal de volledige set drie keer.

2. Cirkels maken

‘One leg circle’ is een bekende pilates-oefening die je buik- en beenspieren aan het werk zet. Ga op je rug liggen, zet de voet van je linkerbeen op de zetel en hef je rechterbeen kaarsrecht naar boven. Duw je onderrug goed naar beneden en draai kleine cirkeltjes met je been. Wil je het iets pittiger? Leg je linkerbeen dan plat op de zetel. Wissel na 15 keer van been en herhaal de volledige set drie keer.

3. Marcherende ruglig

Blijf op je rug liggen. Plooi je benen in een hoek van 90 graden, flex je voeten en trek de toppen van je tenen naar je toe. Beweeg je hielen afwisselend richting de zetel. Doe deze oefening 15 keer, herhaal de volledige set drie keer.

4. Twist-stretch

Ga op je rug liggen. Strek je linkerbeen en hou je rechterbeen in een hoek van 90 graden. Breng je been over de middellijn van je lichaam, twist zachtjes je rug en kom langzaam terug. Hou je schouders mooi plat op de zetel. Adem diep door. Wissel na 15 keer van kant en herhaal deze set drie keer.



5. Billen omhoog

Ga op je rug liggen. Zet je voeten op heupbreedte met je knieën tegen elkaar. Span je bilspieren goed aan. Duw je billen omhoog en laat ze terug zakken op de zetel. Hou je rug recht en adem goed door. Hou deze oefening één minuut vol en herhaal drie keer.

6. Knieën naar de borst

Breng je knieën richting je borst. Laat je voeten ontspannen hangen terwijl je je bovenbenen richting je buik beweegt. Laat je billen telkens lichtjes van de zetel komen. Ideaal om je buikspieren te trainen! Hou deze oefening één minuut vol en herhaal drie keer.

7. Fietsen

Steun op je onderarmen. Hef je benen omhoog in een hoek van 90 graden en maak in grote cirkels een fietsbeweging. Let erop dat je schouders goed naar achteren blijven. Hoe verder je je benen uitstrekt, hoe pittiger. Hou deze oefening opnieuw één minuut vol en herhaal drie keer.

8. Heupstretch

Stretch je heupen met deze oefening: ga liggen, plaats je linkervoet op je rechterknie en duw je linkerknie weg om voor weerstand te zorgen. Let op je ademhaling: adem in door je neus, uit door je mond. Doe deze oefening gedurende één minuut aan elke kant en herhaal drie keer.

Productie en uitvoering: Delphine Steelandt • Camera en montage: Jill Verheyden

