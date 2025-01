Bewegen aan je bureau: 4 oefeningen voor stevige schouders

Bewegen is goed voor je lichaam en geest. Het maakt je lichaam sterker, soepeler en helpt je mentaal ontspannen. In deze nieuwe reeks helpen wij je samen met fitcoach Delphine Steelandt op weg.

Onze expert

Delphine Steelandt is voedingsdeskundige en sportcoach. Ze ontwikkelde Libelle’s Fitplan en Start to Pilates en schreef intussen acht boeken over sport en gezondheid, waaronder #FitBody, #FitPlus en The Right Mindset, om je te helpen naar het ultieme evenwicht tussen gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen, en het creëren van de juiste mindset.

SOS schouderklachten

Bureauwerk kan vroeg of laat z’n tol eisen: ook ter hoogte van je schouders kun je last krijgen van spierpijn, verkramping en spanning, vaak in combinatie met nekpijn of rugpijn. De oorzaak ligt dan ook vaak bij te veel spanning in de nek of rug, maar ook een verkeerde houding en slechte ergonomie kunnen je schouderspieren overbelasten.

Belangrijk is dus om je houding en bureau aan te passen en vooral voldoende te bewegen. Sta regelmatig recht van je bureau, en probeer de volgende oefeningen van fitcoach Delphine Steelandt eens uit.

Oefeningen tegen stramme schouderspieren

1. Twisten

Zit goed rechtop. Leg je handen op je schouders en draai je ellebogen naar buiten toe. Hef je borst en trek je navel naar binnen. Maak met een open beweging langzame twists van de linker- naar de rechterkant, en omgekeerd. Maak lengte in je wervelkolom en hou je nek mooi recht. Doe deze oefening gedurende één minuut.

2. Naar achteren bewegen

Blijf in dezelfde positie zitten, met je handen op je schouders en je ellebogen naar buiten gedraaid. Maak kleine polsbewegingen terwijl je je schouders naar achteren beweegt, om zo de spieren tussen je schouders te verstevigen. Zo krijg je minder de neiging om voorovergebogen te zitten. Opnieuw doe je deze oefening één minuut.

3. Schouderstretch

Leg je rechterbeen over je linkerbeen. Hou je met je linkerhand je rechterbeen vast. Met je rechterhand tik je je rechterschouder aan. Draai helemaal naar buiten toe, met je hoofd mee, zodat ook je nekspieren van deze oefening profiteren. Hef je borst en probeer mooi rechtop te blijven zitten. Hou één minuut vol en herhaal aan de andere kant.

4. Cirkelbewegingen

Ga rechtop zitten en laat je armen naast je hangen. Maak grote cirkelvormige bewegingen met je schouders, wissel na een aantal keren van richting. Hou deze oefening opnieuw één minuut vol.

Productie en uitvoering: Delphine Steelandt • Camera en montage: Jill Verheyden

