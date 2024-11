Hoesten: dit zijn de meest voorkomende oorzaken

Hoesten doen we allemaal weleens. Meestal is het onschuldig, maar soms komt de oorsprong van je hoestbui uit onverwachte hoek. Wij gingen te rade bij de longarts.

De ene hoest is de andere niet

Hoesten is een normale reactie van je lichaam om potentieel gevaar – zoals bacteriën, stof, rook of pollen – uit je luchtwegen te krijgen. Longarts Ingel Demedts (AZ Delta): “We maken enerzijds onderscheid tussen droge of slijmhoest en anderzijds tussen acute en chronische hoest. Bij die eerste groep zit het verschil vooral in de behandeling: slijmhoest onderdruk je liever niet met medicatie (zoals hoestsiroop), terwijl dat voor droge hoest wel kan. Waarom zo’n slijmhoest dan liever niet? Je verhindert je lichaam om het slijm te verwijderen, waardoor het probleem net langer aansleept. Acute hoest hebben we allemaal weleens en wordt veelal veroorzaakt door een banale verkoudheid of luchtwegeninfectie. Meestal houdt dit een aantal weken aan. Hoest je langer dan acht weken, dan spreken we van chronische hoest. Dan ga je best naar een gespecialiseerde arts om de onderliggende oorzaak te achterhalen.”

Oorzaken: van verkoudheid tot maagzuur

Hoesten kan tientallen oorzaken hebben. Banale verkoudheden, luchtwegeninfecties en bronchitis behoren tot de meest voorkomende. Maar ook roken: rokershoest ontstaat doordat slijm en teer ophopen in de longen, en kan behoorlijk hardnekkig zijn. De enige remedie? Stoppen met roken. Dr. Demedts: “Eveneens veelvoorkomend, maar minder voor de hand liggend, zijn maagklachten. Denk aan reflux of een slecht sluitend maagklepje. Maagzuur stroomt zo vanuit de slokdarm richting de keel of longen en geeft daar een hoestprikkel. Verder kan hoesten een ernstiger onderliggend probleem signaleren, zoals astma, een longtumor of longfibrose, waarbij littekenweefsel gevormd wordt rond de longblaasjes. We gaan daarom altijd eerst na of er meer aan de hand is wanneer iemand bij ons terechtkomt met hoestklachten. Soms wordt de oorzaak van het hoesten helaas niet gevonden – dat is bij zo’n tien procent het geval. We spreken dan van chronisch onverklaarbare hoest.”

Als hoesten je leven beheerst

Eén op de tien mensen hoest chronisch, zo blijkt uit wetenschappelijke studies. Dr. Demedts: “Niet iedereen uit die groep zoekt medische hulp, waardoor chronische hoest een ondergerapporteerd fenomeen blijft. Maar bij een deel van die mensen leidt hun levenskwaliteit enorm onder hun hoestklachten. Er zijn fysieke ongemakken zoals slecht slapen, incontinentie of pijn op de borst. Sommige mensen hoesten zelfs zo hard dat ze flauwvallen of moeten overgeven. Er zijn ook sociale gevolgen. Als je altijd bang bent om te beginnen hoesten, wordt het bijzonder stressvol om vergaderingen bij te wonen, naar de bioscoop te gaan of een museum te bezoeken. Het sociale stigma is bovendien verergerd sinds de coronapandemie. Na verloop van tijd gaan mensen die chronisch hoesten situaties vermijden, waardoor ze geïsoleerd kunnen raken. De mentale belasting wordt dan zeer groot. Soms komen patiënten in tranen toe in onze kliniek. Ze hoesten al jaren, zijn tevergeefs bij allerlei specialisten geweest en voelen zich ten einde raad. Terwijl er in veel gevallen relatief eenvoudige oplossingen zijn. Belangrijk is dus om er niet mee te blijven rondlopen en naar je huisarts te stappen die kan doorverwijzen naar een kno-arts, maag-darmspecialist of longarts.”

Onze expert

Prof. dr. Ingel Demedts is longarts en diensthoofd van de dienst longziekten en de hoestkliniek van AZ Delta Roeselare.

