Droge hoest: 7 natuurlijke middeltjes om ervan af te geraken

Heb jij, net zoals zoveel anderen, ook soms last van een kriebelhoest of droge hoest? Probeer dan deze 7 natuurlijke manieren eens om ervan af te geraken.

Zo geraak je van die droge hoest af

Een kriebelhoest of droge hoest kan meestal geen kwaad en gaat vaak binnen een aantal dagen vanzelf weg. Maar dat neemt niet weg dat de hoestprikkel erg vervelend kan zijn, en dat je er liefst zo snel mogelijk vanaf wilt. Het hoesten lokt namelijk méér hoesten uit, omdat je keel en luchtwegen geïrriteerd geraken. Daarom is het vaak moeilijk om te stoppen met hoesten als je eenmaal bent begonnen.

De volgende tips kunnen helpen tegen een kriebelhoest:

1. Honing

Warm water met citroen en honing, of eenvoudigweg thee met honing: het werkt écht om sneller van je hoest af te geraken. Ook een lepel honing kan je keel meteen verzachten.

2. Ananas

Kiwi’s, sinaasappels en ander fruit zijn erg goed om je weerstand te versterken. Maar wist je dat ananas wonderen kan doen voor je hoest? Het enzym bromelaïne verlicht namelijk de druk op je keel. Eet enkele stukjes of pers de ananas tot een sapje waar je wat honing aan toevoegt.

3. Zoethout

Zoethoutwortel bevat antibacteriële eigenschappen die je meteen beter doen voelen. Voeg het toe aan je kop thee en je zult zien dat je keel meteen verzacht aanvoelt.

4. Tijm

Ook tijm bevat stoffen die goed zijn tegen hoesten en een verkoudheid. Het kruid helpt om je keelspieren te ontspannen en bovendien heeft het een ontstekingsremmende werking, waardoor je sneller zult genezen.

In dit artikel lees je hoe je zelf tijmsiroop maakt.

5. Pepermunt

Het is geen slecht idee om muntjes op zak te hebben als je een droge hoest hebt. Niet alleen kan het je gênante situaties besparen, de menthol in pepermunt kalmeert je keel. Drink daarom geregeld een kopje pepermuntthee of haal goede muntjes bij de apotheek.

6. Schoonmaken en ventileren

Helpt ook: je huis regelmatig schoonmaken en ventileren, want stof kan een droge hoest in de hand werken. Door je huis te verluchten hou je bovendien de luchtvochtigheid op peil. Zet eventueel nog een bakje water op de verwarming of haal een luchtbevochtiger in huis.

7. Een warm bad

Ontspannend én goed voor de keel: een warm bad, want de stoom die daarbij ontstaat, werkt verzachtend voor je keel. Badproducten met kruiden die op je luchtwegen werken, zoals munt en eucalyptus, werken daarbij extra verkwikkend als je je wat pips voelt.

Gaat je droge hoest niet over?

Wil je hoest maar niet verdwijnen, of heb je het gevoel dat er meer aan de hand is? Aarzel dan niet om een afspraak te maken bij je huisarts.

Ook interessant:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!