Deze 5 theesoorten doen wonderen voor je lichaam

Niets zo heerlijk als een lekker dampend kopje thee als het buiten fris is. En al helemaal als je weet hoe gezond het wel niet is! 5 theesoorten die wonderen doen voor je lichaam en geest.

5x gezonde thee

1. Groene thee

Groene thee is een van de gezondste theesoorten van allemaal. Er zitten ontstekingsremmende eigenschappen in, die virussen tegengaan en bacteriën doden. Dankzij de vele antioxidanten helpt een kopje ook bij stress en vermoeidheid en kan het je vetverbranding stimuleren. Alsof dat nog niet overtuigend genoeg is, kan groene thee je bloeddruk omlaag halen. Heb je last van een te hoge bloeddruk? Drink dat elke dag drie kopjes thee. Bovendien zou het ook het LDL-cholesterol verlagen, ofwel: de slechte cholesterol. Door groene thee te drinken, verklein je dus de kans op hart- en vaatziekten.

2. Kamillethee

Vind je het soms moeilijk om vlot in slaap te vallen? Drink dan een kopje kamillethee ’s avonds. De thee heeft kalmerende eigenschappen en brengt je zenuwstelsel tot rust, waardoor je rustiger richting dromenland kunt vertrekken. Kamille is ook erg goed tegen menstruatiekrampen en migraine: de flavonoïden en coumarines in de thee werken als milde spierverslappers, waardoor ze pijnlijke aanvallen helpen verzachten. Tot slot beschermt het je tegen bacteriële infecties. Heb je keelpijn, ben je verkouden of voel je je wat grieperig? Een kopje (of twee) kamillethee zorgt ervoor dat je sneller herstelt.

3. Gemberthee

Gemberthee is een wondermiddeltje voor heel wat kwalen:

Je geest en lichaam komen ervan tot rust en het kalmeert onrustige spieren.

komen ervan tot rust en het kalmeert onrustige spieren. Het helpt bovendien bij hoofd- en spierpijn.

Het versterkt het immuunsysteem en helpt je lichaam te beschermen tegen infecties, verkoudheid en griep.

en helpt je lichaam te beschermen tegen infecties, verkoudheid en griep. Gemberthee kalmeert de maag en kan misselijkheid (ook tijdens de zwangerschap) verlichten.

en kan misselijkheid (ook tijdens de zwangerschap) verlichten. Het bevat verschillende vitamines en andere krachtige stofjes die de bloedcirculatie in je lichaam helpen verbeteren.

in je lichaam helpen verbeteren. Gember kan je helpen tijdens het afvallen , want het versnelt de spijsvertering en verhoogt je metabolisme.

, want het versnelt de spijsvertering en verhoogt je metabolisme. En misschien niet onbelangrijk: gemberthee zorgt voor een frisse adem!

4. Zwarte thee

Zwarte thee is de verzamelnaam voor donkere theesoorten als English Breakfast en Earl Grey. De cafeïne die in deze thee zit, verhoogt de bloedtoevoer naar je hersenen, waardoor het je kan helpen bij concentratieproblemen. Bovendien bevat het flavonoïden die je lichaam tegen schadelijke stoffen en vrije radicalen beschermen. Daarnaast zit zwarte thee bomvol vitamine B1, B2, B3, B5, C en E. Goed voor de werking van je zenuwstelsel en je spijsvertering, en voor je weerstand.

Let wel op met zwarte thee: er zit ongeveer 30 tot 40 mg cafeïne in een kopje, waardoor je er best niet mee overdrijft. Het is wel nog altijd een beter alternatief dan koffie, want zo’n kopje bevat 40 tot 100 mg cafeïne.

5. Witte thee

In tegenstelling tot zwarte, bevat witte thee heel weinig cafeïne. Witte thee is een echte krachtpatser vol antioxidanten die je tegen ontstekingen beschermen en je immuunsysteem versterken. Daarnaast bevat witte thee het aminozuur l-theanine, wat voor een rustig gevoel en een betere focus zorgt. Het is bovendien goed voor je botten – ideaal dus voor mensen met osteoporose, en het houdt je gebit gezond. En net als groene kan witte thee het afvalproces een beetje vergemakkelijken. En dat is altijd mooi meegenomen, niet?

