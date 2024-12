Waarom roddelen we toch zo graag?

Het woord ‘roddelen’ heeft geen goede reputatie, en toch maakt iedereen er zich weleens schuldig aan. Waarom praten we achter iemands rug? En is het altijd even erg?

Je gaat ’s avonds met vriendinnen lekker uiteten, tot een van hen op het laatste nippertje afzegt. ‘Sorry, maar ik heb hoofdpijn. Ik blijf vanavond beter thuis.’ Meteen daarna krijg je een berichtje van een andere vriendin: ‘Ik geloof er niks van. Het is altijd wel iets met haar. Ze zal weer geen geld hebben.’

In het woordenboek gaat roddelen om ‘kwaadsprekerij’, maar in de psychologie krijgt het een heel andere definitie: over iemand praten die er zelf niet bij is. En dat doen we best vaak, als we de Amerikaanse onderzoekers mogen geloven. Zij lieten heel wat mensen twee tot drie dagen lang hun gesprekken opnemen. 14 procent van alle babbeltjes ging over familie, vriendinnen, collega’s of kennissen die er zelf niet bij waren. Dat komt dus neer op een klein uur roddelen op één dag.

Wat is roddelen?

Bij roddels denk je meteen aan leugens, stiekeme gesprekken en onbetrouwbaarheid. Maar het gaat lang niet altijd om kwaadsprekerij. Uit onderzoek blijkt dat…

32 procent van de roddels noch positief noch negatief zijn.

36 procent negatief is.

en 33 procent positief is.

Roddelen is aftasten. Aftasten wie iemand echt is of wat er echt bedoeld werd met die ene opmerking. Als je er met iemand anders over praat, kan je je mening wat meer aanscherpen. Daarom doen we het voornamelijk met z’n tweeën. Roddelen vraagt vertrouwen.

Roddelen heeft trouwens vier functies:

informeren

emotionele ontlading

sociale binding

het beïnvloeden van iemand

Het is goed om zelf eens na te denken wat je met het roddelen wilt bereiken. Wil je gewoon je verhaal kwijt, of vind je die ene vriendin niet meer zo leuk en wil je haar liefst uit de groep?

Waarom roddelen goed kan zijn

We weten allemaal dat roddelen voor ergernis, ruzie of zelfs relatiebreuken kan zorgen. Maar het hoeft niet altijd slecht uit te draaien. Vier redenen waarom roddelen net goed kan zijn.

1. Roddelen beschermt de groep

Je bent boos omdat een collega met de pluimen van een andere collega gaat lopen. Je kunt zwijgen en het laten passeren, of je vertelt het aan je collega’s. In dat laatste geval waarschuw je je collega’s voor het nogal asociale gedrag van die ene collega en weten zij, dankzij je geroddel, wie ze wel en niet kunnen vertrouwen.

2. Roddelen lucht op

Wetenschappers noemen het de ‘opluchtingshypothese’ als je met je roddels anderen waarschuwt voor gevaar. Dat geeft een fijn gevoel. Je hebt een goede daad gedaan en je eigen boosheid en frustratie is in één klap weg. De opluchting is het grootst bij mensen die het belang van een groep belangrijker vinden dan hun eigenbelang.

3. Van roddelen word je vrijgeviger

Een goede reputatie willen we allemaal, niet? Als je weet dat er over jou geroddeld kàn worden, laat je je van je beste kant zien om dat te voorkomen. We vinden het natuurlijk ook gewoon fijn als anderen ons bejubelen. Roddelen is dus geen straf voor minder goed gedrag, maar juist een beloning voor goed gedrag.

4. Roddelen schept een band

Als je niet de enige bent die je baas een muggenzifter vindt, en als je niet de enige bent die vindt dat die ene vriendin wat te vaak afzegt, dan word je bevestigd in je gevoel. En dat is gewoon fijn. Je beseft dan dat je niet alleen bent, dat je erbij hoort.

4 tips om (goed) te roddelen

Wees voorzichtig met valse roddels die de reputatie van iemand anders besmeuren of net ten goede komen (ook al zijn ze niet waar). Mensen die aan kwaadsprekerij doen worden minder aardig en onbetrouwbaar gevonden.

gevonden. Voor je een roddel de wereld instuurt, denk goed na over de reden . Wil je gewoon je hart luchten, je dierbaren waarschuwen voor een gevaar of wil je jezelf gewoon wat interessanter maken? In dat laatste geval kan je beter op je tong bijten.

. Wil je gewoon je hart luchten, je dierbaren waarschuwen voor een gevaar of wil je jezelf gewoon wat interessanter maken? In dat laatste geval kan je beter op je tong bijten. Zorg dat de feiten kloppen . Ging die ene collega echt lopen met de pluimen van een ander, of zeg je het alleen omdat je die collega niet mag? Een roddel is alleen nuttig als die waar is.

. Ging die ene collega echt lopen met de pluimen van een ander, of zeg je het alleen omdat je die collega niet mag? Een roddel is alleen nuttig als die waar is. Ben je zelf slachtoffer van roddels? Vraag je dan eerst af vanwaar die roddels komen en of ze terecht zijn? Is dat niet zo, dan gaat het dikwijls om afgunst of jaloezie. Je bent duidelijk belangrijk genoeg om over te roddelen. Het is misschien een magere troost, maar toch.

Bronnen: Vrije Universiteit Amsterdam en VRT NWS.

