Misschien heb je het gezondheidsadvies om elke ochtend een glas lauw water te drinken weleens horen waaien. Maar wat zit daar eigenlijk achter? We vroegen het aan de expert.

Wat doet ‘s ochtends lauw water op een nuchtere maag?

Voedingsdeskundige Eric De Maerteleir: “Terwijl je slaapt, is je lichaam in rustmodus. Je eet of drinkt logischerwijs ook niet. Door ’s ochtends lauw water te drinken – ga gerust voor een groot glas – geef je je lichaam het signaal dat de dag begonnen is en komen de nodige biochemische processen op gang. Je zou idealiter zo’n zes glazen water per dag moeten drinken, dus je zorgt meteen ook voor een goede start.

Moét dat water lauw zijn? Nee hoor. Koud water kan ook. Maar lauw water is iets milder voor je maag, die een temperatuur van 37 graden heeft. IJskoud water zorgt voor een grotere schok en dan krijg je misschien de hik.”

Met of zonder smaakmakers?

“Sommige mensen drinken hun glas lauw water ’s ochtends met wat gember of citroensap. Dat is vooral goed voor de smaak. Of het ook gunstige gezondheidseffecten heeft, kunnen we niet zeggen. Daarvoor is te weinig wetenschappelijk onderzoek gebeurd.”

Onze expert

Eric De Maerteleire is bio-ingenieur en doctor in de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen en stond dertig jaar lang aan het hoofd van het Gentse Stadslaboratorium. Hij is gepassioneerd door de relatie tussen voeding en gezondheid. Hierover schreef hij verschillende boeken, waarvan ‘Veroudering afremmen via voeding’ (uitg. Manteau) zijn recentste is.

Meer goede gewoontes ’s ochtends?

