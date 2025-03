Waarom (voldoende) slaap zo belangrijk is voor je huid

Dat voldoende slaap essentieel is voor lichaam en geest, weten we al langer. Maar welke invloed heeft slaap op je huid? We zochten het voor je uit.

Schade herstellen

Volgens artsen en dermatologen is het schoonheidsslaapje geen mythe. Integendeel, slapen is essentieel om je huid te herstellen van de ‘schade’ die het overdag opgelopen heeft. Je huid staat gedurende de dag immers continu bloot aan vrije radicalen en externe factoren zoals stress, suikerrijke voeding, zonlicht … Het gevolg? Je huid wordt doffer, heeft last van onzuiverheden en veroudert sneller.

Hormonen zorgen voor herstel

Dat je huid nood heeft aan een verzorgingsroutine en vooral een goede reiniging is oud nieuws. Maar eerlijk is eerlijk: het is dweilen met de kraan open als je nachtraafgehalte de spuigaten uit loopt. Voldoende slaap is dus erg belangrijk voor een mooie, jonge huid, en wel hierom: tijdens het slaapproces daalt het stresshormoon (cortisol) en stijgt het slaaphormoon (melatonine). Dat zorgt ervoor dat je hele lichaam, en dus ook je huid, in herstelmodus gaat. Met andere woorden: hoe meer uren je ’s nachts slaapt, hoe meer je huid zich kan herstellen.

De concrete voordelen van slaap voor je huid (en haar)

1. Minder gezwollen ogen

Slaaptekort veroorzaakt een stijging van het cortisolhormoon, wat het zoutgehalte van je lichaam verandert. Daardoor hou je meer vocht vast en sta je bijgevolg op met gezwollen ogen, oogleden of wallen. Voldoende slapen kan daar dus tegen helpen.

Extra tip: zorg ervoor dat je niet te plat ligt, want daardoor kan het vocht zich ophopen rond je ogen. Een extra kussen is een goed idee als je er regelmatig last van hebt.

2. Hello glow!

Dromen we niet allemaal van een jeugdige en gezonde glow? En ja hoor, ook hier is nachtrust de sleutel tot succes. Want voldoende slaap zorgt ervoor dat de effecten van vervuiling en (te veel) zonlicht doorheen de dag geneutraliseerd worden. Onderzoek toont zelfs aan dat de aanmaak van nieuwe huidcellen sneller verloopt wanneer we slapen. Goed reinigen en de juiste producten op basis van je huidtype gebruiken voordat je gaat slapen, is natuurlijk een must.

3. Minder rimpels

… én minder andere tekenen van huidveroudering. Want de tijd mag dan als een trein aan ons voorbijrazen gedurende de dag, ’s nachts draait onze ‘huidklok’ in de omgekeerde richting. Met andere woorden: af en toe een paar uurtjes extra slaap doen je er effectief jonger uitzien.

Extra tip: probeer zoveel mogelijk op je rug te slapen, want een voortdurende druk op je huid (door je hoofdkussen) kan huidveroudering in de hand werken.

4. Een mooiere haardos

Niet alleen je huid profiteert van een goede nachtrust, ook je haardos vaart er wel bij. Slapen bevordert de eiwitsynthese in het lichaam en het heeft een positieve impact op je hormonen. En dat heeft ook een zichtbaar effect op je haar.

Hoeveel uren slaap heb je nodig?

Moeten we ons nu houden aan die magische 7 of 8 uren voor dat schoonheidsslaapje? Volgens artsen speelt niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van je nachtrust een rol. Tips nodig? Lees dan hier even verder.

Mooie huid = meer dan slapen alleen

Prof. dr. Katia Ongenae, arts-specialist op de dienst Dermatologie van UZ Gent: “Slaap is voor je hele lichaam, en dus ook voor je huid, uiteraard erg belangrijk. Maar er zijn nog factoren in het spel, zoals huidtype en erfelijkheid, bijvoorbeeld. Daarnaast beïnvloeden ook bepaalde gewoontes de huidconditie, zoals roken of alcohol.”

